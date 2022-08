Co Trump ukrýval v luxusním sídle? Vila Mar-a-Lago byla noční můra tajných služeb

Minulý týden agenti FBI prohledali luxusní floridské sídlo Donalda Trumpa Mar-a-Lago. Odnesli z něj krabice plné dokumentů, které podle médií obsahovaly tajné i přísně tajné informace. Bývalý americký prezident se tak ocitl uprostřed vyšetřování, které se zabývá tím, co se s listinami po jeho odchodu z Bílého domu stalo.

Proč FBI prohledala Trumpovo sídlo na Floridě?

Povolení k domovní prohlídce, které zpřístupnil soud, ukazuje, že agenti FBI hledali důkazy týkající se podezření hned z několika porušení zákona. Domnívali se, že bývalý prezident měl u sebe tajné dokumenty, které neměl právo odnést z Bílého domu, a navíc je podezříván z toho, že klasifikované informace sdílel s lidmi, kteří by k nim neměli mít přístup, nebo se je pokusil zničit.

Co z domu vyšetřovatelé odnesli?

Deník Wall Street Journal napsal, že vyšetřovatelé si z Trumpova floridského sídla odnesli jedenáct souborů dokumentů podléhajících utajení. Některé z nich byly údajně označené jako přísně tajné, což by znamenalo, že byly určené k uchovávání pouze ve speciálních vládních prostorách.

Podle zveřejněné zprávy agenti FBI odnesli dokumenty, alba fotek, rukou psané poznámky a listinu k udělení milosti pro Trumpova spojence Rogera Stonea, který byl odsouzen ke 40 měsícům vězení. Stejně tak s sebou vzali složku obsahující informace o francouzském prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Zabavené dokumenty se rovněž týkaly tajných amerických operací v zahraničí nebo jaderných zbraní. Zajištěná je i mapa hurikánu Dorian, kterou Trump v roce 2019 ukazoval v přímém přenosu, aby podpořil své tvrzení, že živel jde jinudy, než tvrdili meteorologové.

Z čeho je Trump podezříván?

V USA existuje přesně daný postup, jak nakládat s tajnými dokumenty, aby nepadly do nepovolaných rukou.

Spisy podle zákona měly po Trumpově odchodu z úřadu prezidenta zůstat v Bílém domě, odkud by si je převzal Národní archiv. Ponechání si jich by mohlo znamenat trestný čin "špatného zacházení s tajnými informacemi", za což hrozí až pět let vězení. Prezidentovi ale vzhledem k vážnosti dokumentů hrozí i obvinění ze špionáže, případně z obstrukcí zákona.

Už v lednu zaměstnanci Národního archivu z Trumpova sídla Mar-a-Lago odvezl patnáct krabic dokumentů, které si údajně neprávem odvezl z Bílého domu. Bývalý prezident je vydal až v okamžiku, kdy mu hrozilo vyšetřování. Následně se ale ukázalo, že řada tajných listin stále chybí, a proto archiv podal podnět k ministerstvu spravedlnosti, které celou věc vyšetřuje. Nyní záleží na jeho šéfovi Merricku Garlandovi, jestli na základě vyšetřování Trumpa nakonec obviní.

Proč měl Trump dokumenty u sebe?

To není jisté. Americká média spekulují hned nad několika důvody. Podle řady zdrojů se bývalý prezident na postupy nikdy příliš neohlížel. Ví se, že papíry často trhal, splachoval do záchodu nebo si je schovával po kapsách. Trump se navíc rád obklopuje suvenýry z minulosti.

Dalším možným důvodem jsou peníze, naznačuje analýza agentury Bloomberg. Trump musí splácet milionové dluhy a jeho společnosti po pandemii covidu neprosperují příliš dobře. Prezident se tak možná snažil ze své bývalé pozice vytěžit osobní zisk, spekuluje autor textu Timothy L. O'Brien.

Třetí možností je snaha uchovat si dobrou pověst. Mezi zabavenými dokumenty je podle některých zdrojů například velmi vřelá korespondence, kterou Trump vedl se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Stejně tak se ale v balíku mohou nacházet listiny o komunikaci s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nebo jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem, jejíž obsah mu nyní nemusí přijít vhod.

Jak na razii reaguje Trump a jeho Republikánská strana?

Donald Trump jakékoliv pochybení odmítá. Po domovní prohlídce vydal prohlášení, že se jednalo o politicky motivovaný čin, že FBI je zkorumpovaná a americká politika připomíná realitu "zemí třetího světa". Podobnou rétoriku začali používat i členové Republikánské strany, kteří dál většinově stojí za bývalým prezidentem.

Trump navíc uvedl, že se mu agenti FBI vloupali do sejfu a zabavili mimo jiné dokumenty, které jsou důvěrné, protože se prý jedná o jeho osobní komunikaci s právníky. FBI proto zřídila zvláštní tým, který všechny listiny protřídí, než je předá vyšetřovatelům, aby uchránili Trumpovo soukromí. Bývalý prezident tvrdí, že FBI u něj řadu dokumentů nastražila nebo že stejně již nebyly tajné, protože je v posledních dnech ve své funkci odtajnil. To sice možné je, ale pouze částečně a za splnění konkrétních podmínek.

Jaký je Trumpův vztah k luxusnímu sídlu Mar-a-Lago?

Mar-a-Lago je luxusní hotelový a odpočinkový resort v Palm Beach na Floridě, který od roku 1985 patří Donaldu Trumpovi. Kromě restaurace, golfového hřiště a bazénu se tu nachází také přes sto pokojů pro hosty. Bývalý prezident sídlu přezdívá zimní Bílý dům a ještě ve funkci tu přijal řadu zahraničních lídrů včetně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Vzhledem k tomu, že Trump v Mar-a-Lago trávil spoustu času a ve vile se konaly oficiální i neoficiální akce jako večírky, panuje podle médií mezi bezpečnostními složkami velká obava, že se právě v resortu mohl k tajným informacím dostat kdokoliv nepovolaný.

Během Trumpova prezidentství musely tajné služby místo zabezpečit, i tak ale neměly kontrolu nad tím, kdo do resortu vstupuje. Hosté si tak mohli Trumpa fotit, jak jedná se zahraničními státníky, a poslouchat, jak řeší vojenské krize v cizině, píše server Al Džazíra. V roce 2019 v Mar-a-Lago dokonce zadrželi Číňanku, která prošla dovnitř s USB diskem, na kterém byl škodlivý malware.

"Z hlediska nakládání s vysoce utajovanými informacemi je takové prostředí noční můra," popsal agentuře Reuters nejmenovaný bývalý americký zpravodajec.

