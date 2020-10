"Podceňovaná" Melania má velký vliv. Přemýšlí jako šachista a Trump ji respektuje

Mary Jordanová je oceňovaná americká novinářka píšící pro list Washington Post. Letos v létě jí vyšla kniha o první dámě USA s názvem Její umění udělat dohodu: Neznámý příběh Melanie Trumpové (The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump), ve které odhaluje její vliv na manžela. Jordanová nyní, těsně před prezidentskými volbami v USA, poskytla deníku Aktuálně.cz rozhovor.

Melania Trumpová je celkem neobvyklá první dáma. Narodila se ve Slovinsku, je imigrantka, pracovala jako modelka, a dokonce v minulosti pózovala pro jeden magazín nahá. Jak se chopila své role? Řekla byste, že jí to šlo?

Její manžel je kontroverzní a lidé ho mají buď rádi, nebo ho nesnáší, Melanii vnímají stejně. Buď ji máte rádi, nebo ne. Jako první dáma je opravdu velmi odlišná od svých předchůdkyň, protože téměř není vidět. Někdy zmizí na celé týdny. Její cesta do Bílého domu byla úplně jiná a i její působení tam se liší.

Je pro ni důležité, jak ji jako první dámu Amerika vnímá?

Soustředí se na rodinu a děti. Vlastně všechno, co dává na sociální sítě, se týká dětí. Veřejné akce, kterých se oficiálně účastní, se také týkají dětí. I její program "Be best" je zaměřen na děti. Lidé, kteří ji mají rádi, o ní říkají, že je skvělá máma, že svého syna Barona chrání před vší pozorností.

Během čtyř let v Bílém domě i ona sama zůstávala raději v ústraní. Není to od bývalé modelky, zvyklé na fotografy a pozornost, trochu zvláštní?

Ona se ráda ukazuje, jen nerada mluví na veřejnosti. Je to jeden z těch rozporů, které by člověk asi nečekal. Jako modelka vždycky toužila po tom, dostat se na titulní stránky časopisů a novin. A pořád stojí o to, aby se do světa dostaly její fotky, tedy pokud jsou povedené.

#FreeMelania je nesmysl, není žádná oběť

Někdy to až vypadalo, že není ráda, že se stala první dámou. Občas se zdá, že svou roli dělat nechce, ale musí, že je tak trochu uvězněná v Bílém domě. Mezi lidmi a na sociálních sítích koluje heslo "Osvoboďte Melanii" (Free Melania). Je to skutečně tak?

To ale není pravda. Lidé si to myslí, protože je tak tichá. Ve skutečnosti ji tohle štve. Rozčiluje ji, když si lidé myslí, že je uvězněná. Sama o sobě říká, že je silná, nezávislá a že si může dělat, co chce.

Kdo je Mary Jordanová Americká novinářka Mary Jordanová píše pro deník Washington Post. V minulosti pracovala jako zahraniční korespondentka z více než čtyřiceti zemí světa, vedla kancelář amerického deníku v Mexiku, Japonsku nebo ve Velké Británii. Se svým manželem Kevinem Sullivanem získali v roce 2003 prestižní Pulitzerovu cenu za sérii reportáží z Mexika. Je autorkou několika knih, ta poslední o Melanii Trumpové, jí vyšla ve Spojených státech letos v červnu. Jmenuje se The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (Její umění udělat dohodu: Neznámý příběh Melanie Trumpové).

Pravdou je, že hlavně na začátku Trumpova volebního období si roli první dámy velmi užívala. Bavilo ji setkávat se s prezidenty cizích zemí, s papežem. Líbilo se jí, že se o ní psalo v novinách. Také ji baví žít v Bílém domě. Má tam svou rodinu, žijí tam i její rodiče. Což je mimochodem pohádkový příběh imigrantů, kteří se dostali až do Bílého domu. Vždyť její matka pracovala v továrně v totalitní Jugoslávii a teď žije se svou dcerou v Bílém domě. To je přece neuvěřitelně úspěšný životní příběh.

Nezdá se ale, že by se Melania Trumpová snažila vybudovat si image nezávislé a úspěšné ženy. Proč myslíte, že tenhle úžasný příběh lépe neprodala?

Ano, tohle je záhada. Proč o tom nemluví? Ptala jsem se na to spousty lidí. Vždyť je to tak atraktivní příběh. Všichni mi na to řekli, že když přijela do New Yorku ve svých 26 letech a jen dva roky nato potkala Donalda Trumpa, zkrátka předstírala, že vždycky patřila do lepší společnosti. O minulosti nemluví. Nevím proč. A to jsem se během několika let ptala stovky lidí, kteří ji znali. Jedna z nejpozoruhodnějších věcí, na které jsem při práci na knize narazila, bylo právě to, jak za sebou spálila mosty. Svou minulost odřízla, stejně jako své staré přátele, spolužáky. Mluvila jsem s lidmi, kteří ji pomohli dostat se ze Slovinska do USA. Ona se už zkrátka neohlíží zpátky.

Podobně jako o jejím uvěznění v Bílém domě se často mluví i o jejím manželství s Donaldem Trumpem. Obzvláště kvůli jejich společnému vystupování na veřejnosti. Melania odmítá manžela držet za ruku, tváří se otráveně, chová se k němu někdy až nepřátelsky.

K nejslavnějšímu plácnutí přes ruku došlo v roce 2017 na letišti v Tel Avivu. Bylo to v době, kdy vyjednávala změny v předmanželské smlouvě, takže mezi nimi bylo skutečné napětí. V té době se také v médiích objevovaly důkazy o jeho nevěře. Ona s Trumpem odmítla jet do Davosu, sedět s ním v jednom autě. Opravdu byly chvíle, kdy mezi nimi panovalo velké napětí až nepřátelství. V jejich manželství byly krize, stejně jako snad v každém manželství.

Jsou svoji 15 let, vzali se po sedmileté známosti. Je to nejdelší vztah Donalda Trumpa.

Melania na veřejnosti skutečně vypadá nepřístupně a ledově. Ale já jsem ji potkala v zákulisí a je usměvavá a přátelská. Jakmile vystoupí na pódium, nasadí masku ledové královny. Několik lidí mi řeklo, že tohle ji naučili, když jí bylo dvacet a pracovala jako modelka. Cílem bylo neodvádět pozornost od oblečení, které předváděla. Takže to s tím možná souvisí. Na veřejnosti se opravdu tváří úplně jinak než v soukromí.

Pomohla vybrat Mikea Pence

Jak důležitá je Melania Trumpová pro amerického prezidenta?

Pro Donalda Trumpa je velmi užitečná a nápomocná, mnohem víc, než si lidé uvědomují. Zaprvé, kdyby ho opustila, bylo by to pro něj politicky devastující. Byl by to jeho třetí rozvod.

Zadruhé, všichni jeho přátelé mi řekli, že je klidnější, když ji má nablízku. Sám Donald Trump mi o ní v rozhovoru řekl, že je jeho skálou. On je velmi impulzivní, rychle se naštve a ona je jeho pravý opak. V tomhle tvoří opravdu dobrý pár. Ona plánuje, zůstává klidná. Lidé z jeho okolí mi říkali, že Melania na něj má dobrý vliv. Bez ní by tweetoval ještě víc, než to dělá teď.

Jaký tedy mají vztah?

Všechny vztahy jsou složité, já jsem ale snad nikdy neviděla složitější vztah než ten mezi Donaldem a Melanií. Tráví obrovské množství času odděleně. Oba žijí v Bílém domě, ale každý v jiném křídle. Nevečeří spolu. Ona jí s Baronem a svými rodiči zdravé jídlo, on jí většinou sám ty svoje burgery s hranolkami a kečupem a zapíjí to kolou. A přesto je ona první člověk, se kterým se radí, důvěřuje jí, spoléhá na její rady ohledně toho, koho zaměstnat, koho vyhodit, co říct do médií a co naopak neříkat. Ona má opravdu velký vliv.

Ve své knize dokonce píšete, že Melania pomohla vybrat viceprezidenta Mikea Pence.

Ano, a byl to od ní chytrý krok. Poradila mu, že ostatní kandidáti by s ním soupeřili, že budou chtít jeho místo a nespokojí se s tím hrát druhé housle. Ona moc dobře ví, že Donald Trump se nerad dělí o místo na výsluní. A tak mu řekla, že Mike Pence bude absolutně spokojený s tím, být na druhém místě za prezidentem.

Když má na prezidenta takový vliv, proč mu neporadila, aby se třeba nevyjadřoval tak hanlivě o ženách a imigrantech? Vždyť to ji samotnou musí urážet.

Ano, to je velice dobrá otázka, kterou jsem jí také položila. Řekla mi na to: "Já mu radím a on mě někdy poslechne a někdy ne. Nemůžu ho změnit". Sama přiznává, že nesouhlasí s některými věcmi, co prezident řekl nebo udělal. A zdůrazňuje, že se od některých jeho činů a prohlášení distancuje. Ale dokážu si představit, že kdyby nebylo Melanie, řekl by ještě mnohem víc nestydatých věcí. To je v podstatě to, co ona sama říká.

Zajímavé ale je, že se za něj postavila v jeho imigrační politice. V minulé kampani Donald Trump řekl mnoho opravdu hrozných věcí o imigrantech, sliboval postavit zeď. Zajímalo mě, co ona, sama imigrantka, si o tom myslela. Řekla na to, že ona sama přišla legálně a stejně tak by i všichni ostatní měli přijít legálně. Jenže kvůli Trumpovi je teď i pro legální migranty mnohem těžší dostat se do USA. Zkomplikoval cestu do USA lidem, jako byla Melania, se stejnými vízy, se kterými přijela kdysi ona. V tomhle směru mnoho migrantů zklamala. Potkala jsem lidi v jejím rodném Slovinsku, kteří jsou pyšní na její úspěch, ale zároveň by si přáli, aby byla otevřenější a víc se přimlouvala za imigranty.

V současné volební kampani není první dáma slyšet ani vidět. Zvykem přitom bývá, že manželky kandidáty podporují. Záleží jí na tom, aby Donald Trump zvítězil? Přeje si zůstat v Bílém domě, nebo už roli první dámy zastávat nechce?

Vím, že ještě před rokem říkala, že Donalda podpoří. Konečně si zvykla na svou roli první dámy, měla plány na druhé funkční období. Ona si každý krok přemýšlí jako šachista, nic nedělá impulzivně nebo ve spěchu. Chtěla konečně využít moc, kterou první dáma disponuje. Ale pak přišel koronavirus, rasové nepokoje, pak oba onemocněli covidem. A já nevím, co si myslí teď. Ale je určitě výmluvné, že ji teď skoro není vidět a k volbám se nevyjadřuje. Nijak mu nepomáhá a to podle mě hodně vypovídá o tom, jak se k tomu staví. Do voleb už zbývají dny. Mohla by ještě něco udělat, ale už by to nemělo takovou váhu.

Takže ho nepodpořila, protože nechce, aby vyhrál?

Melania dělá jen to, co je dobré pro Melanii a jejího syna Barona. Všichni tohle o ní říkají. Takhle ona myslí. Myslím, že lidé ji velmi podceňují v tom, jak samostatná je.

Video: První dáma reaguje na příchod Ivanky Trumpové