Jak začala pandemie: Uniklé dokumenty ukazují jiné počty, než Čína zveřejňovala

O skutečném počtu nakažených koronavirem v Číně se od počátku pandemie vedou debaty. Zatímco čínská strana jakékoliv zatajování nebo nepřesné informování odmítá, zahraniční experti mluví o netransparentnosti dat. Bližší pohled na počátek pandemie nyní poskytly interní dokumenty čínského úřadu z provincie Chu-pej, které někdo vynesl na veřejnost.

Interní 117stránkový dokument Chupejského centra pro kontrolu a prevenci nemocí pokrývá období mezi říjnem loňského roku a březnem toho letošního. Chu-pej je přitom oblast, pod kterou spadá i město Wu-chan, původní ohnisko epidemie.

Zpráva označená nápisem "interní dokument, ponechejte důvěrné" se však nyní dostala do rukou americké stanice CNN, která potvrdila její autenticitu.

Novinářům ji poslal zdroj, který pracuje uvnitř čínského zdravotnického systému, ale přeje si zůstat anonymní. Jako důvod vynesení tajných materiálů uvedl, že "je vlastenec, jehož motivuje odhalení zcenzurované pravdy a snaha vzdát tak úctu kolegům, kteří o tom už veřejně promluvili". Naráží tím pravděpodobně na čínské lékaře a odborníky, kteří o vážnosti viru informovali už na počátku roku, ale byli umlčeni.

Odhalené dokumenty potvrzují dřívější obavy, že skutečné počty nakažených se neshodují s těmi, které čínský režim veřejně prezentoval. Například 10. února, kdy bylo oficiálně po celém světě 40 tisíc infikovaných koronavirem, země ohlásila 2478 nových případů. Jenže chupejský úřad ve svých interních materiálech ve stejný den zapsal číslo 5918. To je více než dvojnásobek.

Vyšší počet nakažených zahrnuje nejen potvrzené případy, tedy ty, kterým vyšel pozitivní test na koronavirus, ale také pacienty, jimž nemoc covid-19 diagnostikovali jinými metodami, například pomocí rentgenu plic. Tyto případy, označené jako "klinicky potvrzené", se do oficiální statistiky nedostaly.

Stejně se oficiálním záznamům vyhnuly i takzvané "předpokládané případy". Tak úřad nazývá pacienty, kteří sice nebyli otestovaní, ale přišli do kontaktu s nakaženými a vykazují příznaky onemocnění - mají horečku a dýchací potíže. Obě kategorie se začaly do statistik započítávat až o více než měsíc později.

"Zveřejněná čísla byla umírněná, což odráží, jak zmatená a chaotická situace to byla," řekl pro CNN Chuang Jen-čung, odborník na veřejné zdraví z neziskové organizace Rada pro mezinárodní vztahy.

Nevyjasněná terminologie se odrazila i na uvádění počtů úmrtí na koronavirus. Čínská strana 7. března uváděla, že od počátku epidemie zemřelo na nemoc 2986 lidí. Dokument ale opět započítává i oběti označené jako "klinicky potvrzené" a "předpokládané případy". Najednou jich je 3456.

Více než 23 dní

V dokumentech je popsaný i pomalý proces diagnostikování. Ten na počátku epidemie zpozdily nevhodné testy. Ačkoliv se poté začaly používat jiné metody, ještě na začátku března průměrný čas od provedení testu do stanovení diagnózy byl více než 23 dní.

Jang Ta-li, profesor z americké Chicagské univerzity, který zkoumá původ pandemie koronaviru, se domnívá, že zveřejnění nekompletních čísel vedlo k tomu, že svět si neuvědomoval závažnost nemoci. "Všichni doufali, že to bude jako v roce 2003 s virem SARS, který se podařilo dostat pod kontrolu, a všechno se vrátí k normálu," uvedl.

Jak ale stanice CNN uvádí, získané materiály nenaznačují, že by čínské úřady zatajovaly data záměrně. Spíš se podle ní ukazuje, že čínské zdravotnictví nebylo na takovou krizi připravené a jednalo chaoticky.

Důležitý prosinec 2019

Dokument se nezaměřuje jen na koronavirus, ale popisuje celé půlroční období. Sahá tedy až dva měsíce před první potvrzený případ nákazy.

Popisuje tak i stav nemocnic v provincii Chu-pej na začátku prosince. Ty v té době čelily velkému náporu pacientů s chřipkou. Jejich množství bylo až dvacetinásobné ve srovnání se stejným obdobím v roce 2018. To vedlo k dočasnému zahlcení nemocnic a lékařů.

Podle CNN lékaři u některých z těchto pacientů zjistili i neznámou odnož viru, a je proto možné, že mohlo jít o první nakažené koronavirem. Nicméně nejvíce pacientů s chřipkou tehdy hlásila města I-čchang a Sien-ning, nikoliv Wu-chan, který je považovaný za místo původu nákazy.

Tyto informace by mohly mít vliv na nezávislé vyšetřování původu viru, se kterým brzy začne Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta bude také řešit, kolik nakažených bylo v Číně už v loňském roce, tedy u zrodu epidemie. Čína tuto informaci neposkytla, pouze sdělila WHO, že její lékaři zaznamenali 44 případů zápalu plic neznámého původu. Získaný dokument bez bližších podrobností mluví o přibližně 200 takových případů.

Čínská vláda na dotazy CNN nereagovala.

