Kim je vzteklý a paranoidní. KLDR popravuje za nesmysly a chtěla ukrást vývoj vakcíny

Popravy za nedodržení nařízení, jež mají zabránit šíření koronaviru, přísná karanténa hlavního města Pchjongjangu nebo vytyčení pásma u čínských hranic, kde mají vojáci rozkaz zastřelit každého, kdo do něj vstoupí. Podle jihokorejské rozvědky jedná vůdce KLDR Kim Čong-un kvůli strachu z pandemie zkratkovitě a zběsile.

Nikdo vlastně neví, jestli a jak rychle se koronavirus v Severní Koreji šíří. Pchjongjang oficiálně tvrdí, že v zemi není jediný nakažený. Už v lednu ale uzavřel hranice s Čínou, odkud se nákaza začala na začátku roku šířit a s níž udržuje obchodní styky. Zprávy z nejizolovanější země na světě ale prakticky nejde ověřit.

Podle jihokorejských tajných služeb není vůbec vyloučeno, že se do země nákaza dostala a šíří se. Napovídá tomu prý chování vůdce Kim Čong-una, který rozdává přísné tresty a nařizuje nesmyslná opatření.

Za poslední tři měsíce nechal podle informací jihokorejské rozvědky popravit několik lidí. Například v srpnu byl zabit úředník na celním úřadě na čínských hranicích, který měl porušit přísná dovozní pravidla zavedená kvůli pandemii. Před měsícem režim popravil zaměstnance důležité směnárny v hlavním městě, protože měl být zodpovědný za klesající směnný kurz.

"Kim Čong-un podniká iracionální kroky. Vybíjí si vztek a zavádí opatření, která postrádají zdravý rozum," řekl jihokorejský poslanec Ha Te-kung v pátek na půdě parlamentu, kde informoval o zjištěních Národní zpravodajské služby.

Ta mimo jiné v pátek zaznamenala pokusy KLDR o hackerský útok na farmaceutické společnosti v Jižní Koreji, které vyvíjejí vakcíny proti koronaviru. Na konci července Severní Korea oznámila, že se pustila do vývoje vlastního preparátu.

Už v létě se objevovaly náznaky důkazů o tom, že se KLDR šíření koronaviru ubránit nedokázala. V Pchjongjangu podle diplomatických zdrojů a zahraničních reportérů docházelo k vykupování obchodů, byla zavedena povinnost nosit roušky a na tisíce lidí, včetně stovky cizinců, byla v hlavním městě uvalena karanténa. Teď je údajně Pchjongjang celý uzavřen.

Zákaz rybaření a přibližování se k čínským hranicím

Kim Čong-un od té doby přistoupil k dalším opatřením, které podle jihokorejských tajných služeb vypovídají o paranoie, do které se severokorejský diktátor propadl. Například zakázal rybaření na moři a produkci soli, protože se obává, že mořská voda může být kontaminovaná koronavirem. Omezuje obchodní styky s Čínou, svým jediným partnerem. Nebo nechal zadržet asi 100 000 tun rýže na hranicích.

North Korea warnings over 'yellow dust coming from China' https://t.co/eRFzV4he1x — BBC News (World) (@BBCWorld) October 23, 2020

Před měsícem vyšlo v severokorejské televizi během vysílání předpovědi počasí varování před žlutým prachem, který se šíří z Číny a mohl by obsahovat koronavir. Obyvatelé měli zůstat doma a nevycházet ven. Podle britské televize BBC zůstaly ulice Pchjongjangu prázdné.

Prach z pouští v Mongolsku a Číně se několikrát do roka dostane až do KLDR. Cestou se mísí s toxickými částicemi a ze zdravotního hlediska vyvolává obavy, neexistují ale vědecké důkazy o tom, že by skutečně mohl obsahovat i koronavirus.

Omezení obchodu a ekonomická krize

Kim Čong-un nechal také podél hranic s Čínou vytvořit nárazníkové pásmo, do kterého nesmí nikdo vstoupit. Vojáci mají rozkaz nemilosrdně na místě zastřelit kohokoliv, kdo by zákaz porušil. Města a někdy i celé provincie ležící podél hranic vláda tento měsíc dočasně uzavřela poté, co odhalila pašované zboží a cizí měnu.

Vlivem opatření prudce klesla obchodní výměna mezi Čínou a KLDR, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku dokonce o 73 procentních bojů. To způsobilo raketový růst cen například cukru a koření, jejichž zásoby se tenčí. Čína je pro Severní Koreu nejdůležitější obchodní partner, kvůli uzavření hranic se zahraniční pozorovatelé od začátku roku obávají hluboké ekonomické krize, která může v KLDR panovat.

Severokorejská vláda také zřejmě ještě neotevřela školy. V červnu prodloužila dětem letní prázdniny, teď se zdá, že to udělala znovu a podzimní začátek školního roku se odložil a děti se do lavic stále nevrátily. Podle oficiálních informací jde pouze o preventivní opatření.

Video: Kim v obležení mladých Severokorejek. Svědectví odkrývají znepokojivé detaily