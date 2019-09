I mně vyhrožoval Kočner. Znal mé dětství i rodinnou tragédii, líčí slovenský novinář

před 1 hodinou

Slovenský reportér Adam Valček na vlastní kůži pocítil, jak mocný je Marián Kočner, muž zapletený do milionových podvodů a obviněný z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Když se ho v rámci své práce ptal na detaily jeho kauz, ukázal Kočner překvapenému novináři, co všechno o jeho soukromí ví. "Bral jsem to jako zastrašování a vyhrožování. Kvůli aféře Technopol vyhrožoval i Jánu Kuciakovi," popisuje novinář deníku SME serveru Aktuálně.cz

Adam Valček v té době ještě netušil, že patří do skupiny novinářů, které nechal Kočner sledovat. Po vraždě Jána Kuciaka ale měl policejní ochranu a tušil, že podnikatel může být nebezpečný. O jeho skutečné moci a vlivu se nyní dozvídá i zbytek Slovenska. Tamní média postupně zveřejňují části konverzace Mariána Kočnera s Alenou Zsuzsovou, taktéž obviněnou z přípravy vraždy Jána Kuciaka. Podnikatel si s ní v šifrovaných zprávách psal o tom, jaké páky má na významné politiky, nevybíravě a opovržlivě se vyjadřoval o Kuciakovi i dalších novinářích. Investigativní reportér Valček se v minulosti zabýval Kočnerovými kauzami. Poté, co se ho ptal na podezřelé transakce z firmy Technopol, dostal od podnikatele podivný e-mail. "Byly v něm informace o smrti mého bratra, o týrání otcem v dětství a mém partnerském vztahu," přibližuje slovenský novinář. "Tvrdil, že je pověsí na svůj web Na pranýři, kde chtěl pranýřovat novináře a zveřejňovat jejich soukromé informace. Neodpovídal jsem a podal na něj trestní oznámení," popisuje. Kočner tehdy ještě pobýval na svobodě a to, že s pomocí bývalého šéfa kontrarozvědky Slovenské informační služby Petera Tótha sleduje několik novinářů, Valček netušil. Teprve potom, co policie provedla razii v Kočnerově bratislavském sídle, zjistil, kolik toho na něj podnikatel ví. "Platil si skupinu lidí, kteří mě a mé kolegy sledovali, lustrovali na policii a podobně," vysvětluje novinář. Mocný podnikatel Valček se dozvěděl i to, jak se Kočner k informacím z jeho minulosti dostal. Kvůli probíhajícímu vyšetřování to ale nemůže říct. Infografika Tajné zprávy o Kuciakovi a mocných. Nahlédněte do mobilu Mariána Kočnera projít infografiku Marián Kočner byl od 90. let zapleten hned do několika korupčních kauz. Poprvé se do povědomí veřejnosti dostal v souvislosti s televizní stanicí Markíza v roce 1998. Šlo o neúspěšný pokus o její převzetí pomocí pracovníků Kočnerovy bezpečnostní služby Gamatex krátce před parlamentními volbami. Právě kvůli této kauze je Kočner od loňského června ve vazbě. Policie ho spolu s bývalým šéfem Markízy a exministrem hospodářství Pavolem Ruskem obvinila z falšování směnek v hodnotě zhruba 69 milionů eur (1,8 miliardy korun). Kočnerův skutečný vliv "Marián Kočner se na pomezí podsvětí pohybuje už tak 30 let," vysvětluje Valček. "Všechno, co se o něm teď dozvídáme, není nic nového. Minimálně jsme věděli, jaký má vliv. Ten jsme ale často podceňovali. Teď nově víme, co díky tomu vlivu všechno dokáže," upozorňuje. Kočnerovy šifry o Kuciakovi: Slováci rozplétají tajné zprávy, mocní jsou v ohrožení číst článek Šifrované zprávy Mariána Kočnera a jeho spolupracovnice Aleny Zsuzsové odhalily, jaké kontakty měl vlivný podnikatel na nejmocnější politiky Slovenska. Kočner se podle všeho snažil udržet u moci vládu Roberta Fica, která nakonec pod náporem masových demonstrací loni padla. Politikům, jako je právě Fico, Robert Kaliňák, předseda vládní SNS Andrej Danko nebo předseda strany Most-Híd Bela Bugár, dával familiární přezdívky a mluvil o tom, jak jimi dokáže manipulovat. "Máme důkazy o tom, že měl obrovský vliv na chod tohoto státu," říká Valček a označuje podnikatele za "mafiána". "Marián Kočner je osoba, která dokázala zařídit, aby beztrestného člověka stíhala policie a aby zločince, který byl jeho kamarád, policie nestíhala," popisuje novinář a dodává, že podnikatel uměl nasbírat soukromé citlivé informace o novinářích, prokurátorech i svých nepřátelích a dokázal je zneužít. Mladý novinář přesto policii ve vyšetřování vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové i Kočnerových kauz věří. "Nic jiného mi nezbývá," říká. "Jestli ale vliv Mariána Kočnera skončil ve chvíli, kdy se dostal do vazby, si netroufnu komentovat. Jakékoliv vyjádření by mohlo být ukvapené," dodává. Podívejte se na nemovitosti, které jsou spojené s kauzami Mariána Kočnera 12 fotografií Foto: Luxusní slovenské byty a zpronevěra milionů eur. Takhle podnikal Marián Kočner