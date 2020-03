Jak Čína podcenila smrtící virus: Lékaři věděli, že je zle, reakce přišla pozdě

Smrtící epidemie koronaviru se do celého světa rozšířila z čínského města Wu-chan na konci minulého roku. A z výpovědí čínských lékařů vyplývá, že virus mohl být zastaven dříve za předpokladu, že by úřady v místní provincii Chu-pej experty neumlčovaly a naopak upozornily včas na rozsah problému.

Z nově zveřejněných informací, které publikoval například odborný server Nature.com nebo hongkongský list South China Morning Post, vyplývá, že o nebezpečném viru, přenášejícím se snadno a rychle z člověka na člověka, věděli lékaři a epidemiologové z Wu-chanu a okolí už na konci minulého roku.

Karanténa města však začala až 23. ledna. Do té doby statisíce lidí z města odjely a cestovaly do celé země i do zahraničí.

Ačkoliv se jako o datu prvního známého případu nakaženého člověka spekuluje o 17. listopadu, prvním potvrzeným pacientem je sedmapadesátiletá žena jménem Wej Kuej-sien. Od 10. prosince se cítila velmi špatně a o šest dní později ji přijala wuchanská centrální nemocnice.

Žena pracovala jako prodavačka potravin, zejména mořských plodů, na tržišti Chua-nan ve městě Wu-chan. Z něj se nákaza rozšířila, původním zdrojem jsou podle vědců netopýři.

Varování lékařů

I v dalších nemocnicích začalo přibývat pacientů se stejnými problémy. Ne všichni ale měli zvýšenou teplotu. Ti, kteří tento příznak neměli, bez povšimnutí nebo bez lékařské péče roznášeli virus dál.

Místním lékařům bylo jasné, že je zle - 30. prosince doktorka Aj Fen z centrální nemocnice ve Wu-chanu umístila na sociální síť WeChat příspěvek o novém, dosud neznámém a rychle se šířícím viru. Další lékař, oftalmolog Li Wen-liang, na stejné síti uvedl, že jde o nemoc podobnou SARS, která se šířila před osmnácti lety. Oba - ale i další jejich kolegy - však varovala policie, aby nešířili fámy a paniku. Li Wen-liang se později sám koronavirem nakazil a zemřel.

Existuje podezření, zatím ne však zcela potvrzené, že představitelé místního odboru zdravotnictví v provincii Chu-pej nařídili na začátku ledna zničit v laboratoři vzorky viru, které vykazovaly podobnost se SARS.

Přední čínský epidemiolog a uznávaný expert z dob šíření SARS Čung Nan-šan v polovině března přiznal v rozhovoru pro agenturu Reuters, že analýza hrozby Covid-19 a její publikování měly být rychlejší.

"Trvalo příliš dlouho, než jsme si uvědomili, že se virus přenáší přímo z člověka na člověka. Pokud bychom k tomuto závěru dospěli už na přelomu prosince a ledna, počet nakažených a nemocných by byl dnes mnohem nižší," vysvětlil čínský lékař.

Zastihlo nás to nepřipravené

Karanténa Wu-Chanu a dalších oblastí v provincii Chu-pej začala až 23. ledna. Týden předtím přitom úřady tvrdily, že riziko přenosu nemoci Covid-19 z člověka na člověka je nízké.

20. ledna ale ve veřejném projevu sdělil čínský prezident Si Ťin-pching opak. Den předtím byl dnem obratu: do Wu-chanu přijel tým epidemiologů a specialistů z Pekingu. Zjistili, že situace je kritická a mnohem horší, než informovaly úřady ve Wu-chanu. Nařídili tak největší karanténu v lidských dějinách. Odříznuto od okolního světa se ocitlo téměř sedmdesát milionů lidí.

Americký list The Wall Street Journal hovořil s Čang Ťin-nungem, šéfem jednotky intenzivní péče nemocnice Sie-che ve Wu-chanu. Vypověděl, že v polovině prosince už přicházeli pacienti s novým onemocněním, ale on ani jeho kolegové zpočátku nebyli znepokojeni. "Neměl jsem strach, protože to vypadalo, že nejde o přenos z člověka na člověka. Zastihlo nás to nepřipravené," dodal lékař.