Snažíme se během krize také pomáhat, tvrdí opoziční lídři. Odmítají Babišovu kritiku

Jenom kritizují, stěžuje si premiér Andrej Babiš na opoziční politiky, kteří jsou k počínání vlády během koronavirové krize často velmi kritičtí. Řada z nich ale tvrdí, že přináší i konkrétní návrhy na zlepšení situace.

"Tak jsme právě došili 251. roušku," oznámil minulý týden na sociálních sítích poslanec KDU-ČSL Marek Výborný, kterému s šitím a žehlením ochranných pomůcek pomáhají jeho dcery. Společně je pak rozváží lékařům či seniorům. Ne každý opoziční poslanec sedí v současnosti u šicího stroje nebo pobíhá s žehličkou, Výborného příklad ale dobře ilustruje chování řady opozičních zákonodárců během epidemie nebezpečného viru.

Deník Aktuálně.cz se pokusil zmapovat činnost opozičních stran, tedy ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN během kritického období. Další dvě strany - KSČM a SPD Tomia Okamury - s vládou od začátku volebního období mnohdy spolupracují a v mnohém s ní souhlasí i nyní.

Velkovýroba roušek u nás doma, právě teď. Musíme si pomáhat. Přidejte se. Návod na: https://t.co/T08YmtDhUh pic.twitter.com/0D47XAWgGc — Marek Výborný (@MarekVyborny) March 16, 2020

"Pomáhal jsem například českému podnikateli, který má v Číně smluvně zajištěno obrovské množství roušek, ale potřeboval státní garanci, aby je mohl dostat do České republiky. Takže jsem to řešil s ministrem Karlem Havlíčkem. S ministrem Janem Hamáčkem jsem pro změnu jednal o tom, zda by mohli centralizovat krizová hlášení například přes rozhlas nebo televizi, aby to nemusela dělat samospráva," popisuje svou činnost předseda opozičních Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan.

A vyjmenovává další kroky. S ministrem školství Robertem Plagou podle svých slov probíral kvůli častým dotazům ředitelů škol osud přijímacích zkoušek na střední školy nebo maturit. "A je toho samozřejmě mnohem více, co řeším," dodává Rakušan, který tlačí na vládu, aby co nejvíce věcí dala do pravomoci starostů. "Pracují fantasticky, když vidím, co dělají ve svých obcích a městech, jsou to neskutečné věci," neskrývá Rakušan nadšení.

"Denně mám desítky a desítky věcí, ve kterých řeším konkrétní problémy spojené s koronavirem, ani to nechci říkat, protože to považuji za naprosto automatické," přidává se předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Nakonec popisuje, jak pomáhal Čechům na Filipínách dostat se zpět do Česka.

"Musím ale pochválit i státní správu. Když jsem kvůli tomu volal po půlnoci náměstkovi ministra zahraničí Martinu Tlapovi, vzal telefon a snažil se pomoci. Stejné zkušenosti mám s ministrem Hamáčkem, s kterým jsme například před několika dny probírali, aby členové vlády nosili na tiskovkách roušky, což se následně stalo. Další věci řešíme s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem a dalšími," popisuje Jurečka.

Předseda ODS Petr Fiala zase líčí časté kontakty s lékaři nebo živnostníky. S ekonomickým štábem své strany promýšlí kroky, které by podnikatelům v časech krize pomohly.

"Stejně tak jsem 24 hodin denně ve spojení s našimi starosty a primátory. Kvůli předání zkušeností napříč republikou jsme zorganizovali video seminář s desítkami našich komunálních politiků, kteří pomáhají denně v terénu," líčí Fiala s tím, že se na něj denně obracejí lidé s různými problémy, které nynější krize přináší.

Také předseda Pirátů Ivan Bartoš tvrdí, že jeho lidé se snaží pomáhat například se zásobováním rouškami či dalšími věcmi. "Vytvořili jsme také speciální web s přehledným rozcestníkem důležitých kontaktů a webů," uvedl Bartoš, který na Facebooku opakovaně vyzývá lidi k pomoci druhým.

"Máte-li ve svém okolí kohokoliv, kdo by vaši pomoc mohl potřebovat, nebojte se ozvat. Nabídněte se, že nakoupíte, vyvenčíte pejska, dojdete pro léky. Zavolejte svým příbuzným, sousedům v ohrožené věkové skupině 55+. Ujistěte se, že mají vše, co potřebují," upozorňuje Bartoš.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová popisuje Aktuálně.cz jednání s firmami, které nabízejí zřízení call centra na odlehčení přetíženým nouzovým linkám. "Pomáhala jsem jim v kontaktu s pražským krizovým centrem a dalšími. Stejně tak jednám s podnikateli, kteří nabízejí pomoc s nákupem roušek a respirátorů. Řešila jsem i koordinaci se stovkami kurýrů, kteří by pomáhali seniorům v Praze," vypočítává šéfka TOP 09.

Její kolega, poslanec TOP 09 Vlastimil Válek je jako lékař přímo v terénu každý den. Ve Fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích je jako přednosta radiologické kliniky součástí krizového štábu, v nemocnici nyní tráví téměř veškerý čas.

"Toho, co řeším, je strašně moc, a něco z toho se snažím řešit i s premiérem a členy vlády," sdělil Válek a jako příklad uvedl pomoc studentům s návratem ze zahraničí v rámci výměnného programu Erasmus. "Velmi pomohl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Po řadě telefonů se podařilo studenty přivézt, klobouk dolů. Výborně se mi spolupracuje také s ministrem Hamáčkem," chválí Válek, který je naopak kritický k premiéru Babišovi.

"Ze začátku jsem se snažil komunikovat i s ním, posílal jsem mu SMS zprávy s různými náměty, nebo třeba s kontaktem na firmu, která by rychle mohla vyrábět roušky s nanopovrchem. Jenže pan premiér sice do několika minut odpoví, ale to je všechno. Firmu nikdo nekontaktoval, jiné náměty buď spadly úplně pod stůl, nebo se začaly realizovat s týdenním zpožděním," uvedl lékař a poslanec Válek.

Lídři stran požadují po vládě větší ekonomickou pomoc

První společné prohlášení pětice opozičních stran přišlo v pondělí 16. března po schůzce, kterou iniciovala předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Lídři se radili den před naplánovaným jednáním s premiérem Andrejem Babišem.

Po skončení schůzky přečetli prohlášení, ve kterém naléhali na vládu, aby poskytovala pravdivé informace o skutečném stavu zásob ochranných pomůcek, testovala co nejvyšší počet lidí, nebo oznámila, jaký má krizový scénář a jaký předpokládá další vývoj. "Budou vznikat krizová centra? Jak dlouho budou opatření trvat? Co musí nastat, aby opatření byla postupně rušena?" ptali se lídři a žádali premiéra Babiše, aby je pravidelně informoval o hlavních krocích své vlády.

"Je důležité, abychom byli teď všichni společně na jedné lodi, bojovali proti tomu viru a starali se o zdraví našich občanů," prohlásil premiér Babiš po schůzce s opozicí v úterý 10. března.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová tvrdí, že už tehdy nebyl jeho přístup vstřícný. "Premiér ji (schůzku s opozicí - pozn. red.) začal tím, že se obrátil na ministra Hamáčka, kterému říkal, ať schůzku nějak zahájí, když ji chtěl. Pan Hamáček byl totiž ve skutečnosti člověk, který dal setkání dohromady," popisuje Pekarová Adamová.

Další jednání premiéra Babiše s předsedy všech parlamentních stran proběhlo o týden později, v úterý 17. března přes video. Předsedové ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN z něj odcházeli zklamaní až rozladění. Tvrdili, že Babiš vystupoval nevstřícně, což on naopak popíral.

Jednání se už týkalo konkrétních návrhů, s kterými jednotliví lídři stran přišli. V případě ODS a TOP 09 šlo především o návrhy pomoci ekonomice či konkrétně živnostníkům. KDU-ČSL a Piráti zdůrazňovali pomoc v sociální oblasti a Starostové a nezávislí zase upozorňovali na konkrétní problémy, se kterými se starostové potýkají v terénu.

ODS představila 11. března ekonomický balíček, který obsahoval například odklad platby daně z příjmu, zrušení zálohy daně z příjmu k 15. březnu a 15. června, zkrácení lhůty pro vrácení odpočtu DPH na třicet či 15 dnů a posunutí 3. a 4. vlny EET. Mezi další návrhy této opoziční strany patřilo prodloužení doby pro možné pobírání náhrady mzdy formou tzv. "ošetřovného", odpuštění daně z příjmu pro OSVČ, snížení daně z příjmu právnických osob o 1 procentní bod, zvýšení základní slevy na poplatníka daně, popřípadě jiný daňový nástroj ve prospěch zvýšení čistých příjmů občanů.

ODS zároveň opakovaně vyčítala vládním politikům to, že zareagovali podle ní na krizi pozdě, velmi podcenili nebezpečí koronaviru a především nedokázali zajistit ochranné prostředky. Odkazovali přitom na varování poslance a zároveň lékaře Bohuslava Svobody, který jako jeden z mála už 28. ledna 2020 varoval vládu před nebezpečím koronaviru a předpovídal, že Česko čeká mnoho nakažených. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale tehdy jeho varování a kritiku odmítl jako neopodstatněné.

Také opoziční TOP 09 ostře kritizuje vládu za podcenění situace kolem koronaviru a zároveň přichází s řadou ekonomických návrhů. V sobotu 14. března představila sérii opatření v době krize, například odklad platby daní z příjmu a odvodů o 3 měsíce a následné rozložení odložené platby do 12 měsíců, zrušení zálohy daně z příjmu a navazující snížení záloh na polovinu, bezúročné půjčky od 50 tisíc do 15 milionů korun pro osoby samostatně výdělečně činné nebo malé a střední podniky, nebo odklad splátek úvěrů a hypoték.

Lidovci s Piráty volí mírnější kritiku

Zástupci Pirátů a KDU-ČSL volili vůči vládě smířlivější tón. Lidovci ji od začátku upozorňovali hlavně na sociální problémy, do kterých se může kvůli krizi s koronavirem mnoho lidí dostat.

Lidovci předložili 12. března několik návrhů, které by podle nich zmírnily dopady v boji proti koronaviru. Upozorňovali například na nedostatečnou výši ošetřovného ve výši 60 procent platu pro rodiče, kteří zůstanou v časech krize doma s malými dětmi. "Budou muset v polovině příštího měsíce platit účty a ty nepoklesnou o 40 procent. Apelujeme proto na vládu, aby se prodloužila lhůta devíti dnů a aby se navýšila spodní hranice ošetřovného z 60 procent na 100 procent," zněl jeden z lidoveckých návrhů. Vláda už ošetřovné na dobu do konce karanténních opatření prodloužila.

Piráti v pondělí 16. prosince přišli s podobnými kroky, k tomu ještě připojili například žádost o zavedení dávky mimořádné okamžité pomoci pro lidi, které "postihne náhlý propad příjmů a nemají úspory". Žádali také o pomoc pro lidi v exekuci a insolvenci či lidi bez domova.

Opoziční Starostové a nezávislí (STAN) řešili skrze své starosty řadu konkrétních problémů v regionech. Náměstek pražského primátora Petr Hlubuček například na svém Facebooku popisuje, jak dojednal dovážku jídel pro seniory domů. Starosta Dolních Břežan za STAN Věslav Michalík zase na stejné platformě informuje, jak bude městská policie dovážet seniorům léky.

Vedení STAN vyzvalo 14. března vládu, aby co nejdříve zajistila dostatek ochranných pomůcek. "Současný nedostatek ochranných zdravotnických pomůcek je alarmující, na mnoha místech chybí zcela. Ohrožuje to především životy všech zdravotníků, kteří jsou v první linii, připraveni nepřetržitě zachraňovat lidské životy," varovali Starostové.

Stejně tak vyzývali vládu, aby urychlila testování. "Ani přísná karanténa nepomůže, pokud není přehled o nakažených. Cílená péče o nakažené (a vysoká míra jejich odhalení), aktivní vyhledávání nakažených a individuální přístup. To je alternativa plošnému restriktivnímu řešení, které zvolila ČR a může být účinné," tvrdil STAN.

Předseda hnutí Vít Rakušan přišel v pátek 20. března s nápadem na vznik společné pracovní skupiny, složené ze zástupců vládních a opozičních stran. Podle něj by šlo o určité ekonomické grémium, ve kterém by odborníci navrhovali ekonomická řešení pro Českou republiku.

"Navrhujeme, aby státní investiční peníze byly shromážděny na jednom místě, jako vhodná nám přijde Českomoravská záruční a rozvojová banka, a z tohoto místa byly investovány všechny rozvojové programy. Protože právě masivní investice nám pomůžou, až krize pomine," prohlásil Rakušan.

Babiš: Jsem trošku zklamaný

Když se deník Aktuálně.cz zeptal premiéra Babiše, jak on vidí počínání opozice, stejně jako dříve i tentokrát zvolil kritická slova. "Nemám pocit, že jsme v těchto chvílích na jedné lodi. Je to spíš politika. Jsem z toho trošku zklamaný," řekl Babiš.

Když vedl minulý týden v úterý s lídry stran videokonferenci, tak to byla podle něj normální debata. "Potom v televizi to byla ale absolutní katastrofa," ohodnotil vystoupení opozice v médiích. "Jenom samé útoky. Takže mě to dost zklamalo. Píšu si s panem Bartošem. Pan Hřib (primátor Prahy Zdeněk Hřib) nás stále k něčemu vyzývá, tak možná by mohl taky sehnat někde nějaké roušky nebo něco," uvedl předseda vlády.

Ministr Hamáček a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na stejný dotaz Aktuálně.cz k opozici byli spokojenější. "Pokud se ptáte na moje zkušenosti, tak já bych to rozdělil do dvou skupin. SPD mi nadává a ty ostatní se snaží pomoct," řekl Hamáček. "Moje zkušenost je, že to není jeden blok opozice, je to podle lidí. Jsou různí lidé i v opozici. Většinou je ta komunikace a výměna návrhů velmi věcná," prohlásila Maláčová.

V současnosti žádný viditelný dialog mezi vládou a opozicí neprobíhá, obě strany si spíš posílají různorodé vzkazy přes sociální sítě nebo tiskové konference.

Vztahy mezi opozicí a vládou vyostřilo ještě více středeční zasedání Senátu, v jehož čele sedí místopředseda ODS Miloš Vystrčil a opozice má v této komoře jasnou většinu. Ta prosadila usnesení, podle kterého vláda nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí situace, podcenila komunikaci a tím podryla důvěru v instituce státu a jejich schopnost obstát v náročných situacích.

"Předseda vlády oddaloval nasazení zákonných standardních mechanismů krizového řízení a nepostupoval v souladu s právním řádem České republiky tím, že včas neaktivoval Ústřední krizový štáb," zaútočili senátoři na Babiše. Předseda senátního klubu KDU-ČSL Petr Šilar ho navíc označil za psychopata.

Kritice bude premiér velmi pravděpodobně čelit společně s dalšími vládními politiky v úterý 24. března, kdy zasedne v provizorních podmínkách Poslanecká sněmovna. Hlavním bodem budou sice vládní návrhy na pomoc lidem ohroženým koronavirovou krizí, ale dojde i na debatu o jejím řešení ze strany vlády.