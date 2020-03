Život po skončení pandemie bude jiný. Vše záleží na vakcíně, shodují se vědci

Vrátí se náš život po skončení pandemie koronaviru k tomu, co jsme znali před jejím vypuknutím? A kdy se vlastně vrátí? Epidemiologové se shodují, že bude záležet hlavně na vyvinutí vakcíny.

Epidemiologové a vědci uvádějí, že v této fázi je stále těžké jednoznačně odpovědět. Šéf českého Ústředního krizového štábu Roman Prymula tvrdí, že pokud počet nakažených v Česku nebude stoupat více, než vláda očekává, restrikce jako omezený pohyb či zavřené restaurace se mohou začít odbourávat v polovině dubna. Do škol se ale žáci a studenti vrátí nejdříve v červnu.

Otázka znovuotevření hranic a možnosti cestování do jiných zemí bude patrně složitější. Z dosavadních vyjádření českých i některých evropských politiků vyplývá, že pro osobní dopravu zůstanou hranice dlouho zavřené a totéž platí i pro vnější hranici schengenského prostoru Evropské unie.

Mezinárodní letecká doprava je nyní v hlubokém kómatu. V neděli oznámila konec většiny svých linek společnost Emirates, která byla před propuknutím pandemie čtvrtou největší společností na světě co do počtu denních letů.

Odhady se také v každé zemi liší. Německá epidemiologická společnost například předpovídá, že některá omezení určitě přetrvají do příštího roku, i když nebude počet nakažených dramaticky stoupat. Americký ministr financí Steve Mnuchin zase řekl v televizi Fox News, že Američané se musí připravit na život v omezeném režimu zhruba do června.

Čína už dokonce některá opatření ruší. Ve městě Wu-chan, které bylo na přelomu roku ohniskem pandemie, v neděli místní úřady oznámily, že lidé se mohou postupně vracet do práce, pokud nemají teplotu a mají potvrzení, že jim nebyla nařízena karanténa kvůli vlastnímu onemocnění či nedávnému kontaktu s někým nakaženým. Wu-chan vláda odřízla od okolního světa 23. ledna, tedy před dvěma měsíci.

Lidem se změní pohled na svět

Podle zpráv z města jsou ale lidé ve Wu-chanu opatrní a zatím se do ulic příliš neodvažují. Olomoucký psycholog a psychoterapeut Lubomír Smékal se domnívá, že i Evropu a Česko pandemie změní.

"Myslím, že to, co teď prožíváme, je obrovský, naprosto masivní zásah do zkušeností lidí. Bude to znamenat výrazný předěl," řekl Smékal serveru Aktuálně.cz. "Vnímání ohrožení je všeobecné a sdílené prakticky všemi. Je jen málo lidí, kteří to tak nevnímají, drtivá většina lidí si závažnost uvědomuje. Někdo se to snaží potlačit, ale vědomí nebezpečí sdílíme skoro všichni."

Česká republika zatím patří k zemím, kde je nakažených málo a nemoci Covid-19 podlehl jen jeden člověk. V Itálii je už 5500 mrtvých, ve Španělsku téměř 2200. Zhruba miliarda lidí po celém světě má nařízeno nebo doporučeno zůstat doma.

"Nečekám však, že se lidé budou uzavírat do sebe, až se uvolní restriktivní opatření. Spíš si myslím, že zvítězí potřeba a vědomí sounáležitosti. Potřeba sdílení nějaké pospolitosti a toho, že jsme všichni součástí něčeho širšího. V tomto směru nastane podle mě posun v nahlížení mnoha lidí na svět," říká Smékal.

Nejdůležitější je vakcína

Klíčem k překonání pandemie a obnovení života, který by se podobal alespoň částečně "době předkoronavirové", bude vakcína, shodují se epidemiologové. "Nemůžeme se bránit viru věčně, ale když zpomalíme jeho postup, zvýšíme šanci, že včas získáme účinnou vakcínu," uvedl přední hongkongský virolog, profesor Yuen Kwok-yung. Listu South China Morning Post řekl, že virus mutuje, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by byl s postupujícím časem více smrtící.

Také expert Mark Jit z London School of Hygiene and Tropical Medicine řekl agentuře AP, že boj s nemocí Covid-19 bude úspěšný až ve chvíli, kdy svět bude mít k dispozici vakcínu. Což ale potrvá měsíce, ne týdny.

"V nejlepším možném scénáři budeme mít vakcínu do roka až roka a půl a pak se vrátíme k normálnímu životu. V nejhorším scénáři potrvá vývoj vakcíny mnohem déle, náš svět se změní a naše životy už nebudou vypadat tak jako dřív," dodal Jit.

