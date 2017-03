Italským Benátkám hrozil teroristický útok. Policie rozbila islamistickou buňku

před 49 minutami

Italská policie oznámila, že rozbila islamistickou buňku, jejíž členové údajně plánovali teroristický útok na hojně navštěvovaný most Rialto v Benátkách. Ve čtvrtek v tomto městě policisté zadrželi čtyři občany Kosova, kteří dlouhodobě žijí v Itálii, informovala agentura APA. Z telefonních odposlechů vyplývá, že údajní teroristé, mezi nimi i jeden nezletilý, chtěli provést sebevražedný atentát a připravit o život desítky osob. Jeden z nich řekl, že je třeba umístit na mostě Rialto bombu, aby se rychle dostali do nebe, uvedla agentura DPA. Během pátrání, do kterého se zapojili odborníci na boj s terorismem a mafií, se uskutečnilo dvanáct domovních prohlídek v Benátkách a ve městě Treviso.

autor: ČTK

