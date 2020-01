Izraelský expert: Íránci odpověděli mírně, bojí se války. Trump je nevypočitatelný

Írán naplnil očekávání, že odveta vůči Spojeným státům za zabití Kásema Solejmáního přijde krátce po jeho pohřbu. Elitního generála a klíčovou postavu íránského režimu pohřbili v úterý večer v jeho rodném městě Kermán. Následně dopadly íránské rakety na dvě základny s americkými vojáky v Iráku. Jak ale říká odborník na tento region Edan Landau, reakce byla poměrně mírná.

Íránská média hovoří o smrti "osmdesáti amerických teroristů", podle prvních zpráv Pentagonu ale žádný Američan nepřišel o život a v pořádku jsou i čeští vojáci působící v Iráku. Na místa, kde slouží, rakety nedopadly.

Teherán tak potvrdil, že nechce riskovat vážný konflikt se Spojenými státy, míní izraelský expert na Írán a jeho spojenecké hnutí Hizballáh Edan Landau z Mezinárodního institutu pro boj s terorismem ve městě Herzlyia

"Je to opravdu dost mírná odpověď. Írán bezpochyby kalkuluje tak, aby neporušil rovnováhu v oblasti. USA mají na Blízkém východě tisíce vojáků, rakety, letadlové lodě. Íránci vědí, že jsou schopny tvrdě zasáhnout kteroukoliv noc. Trump je tak trochu divoká karta kvůli své nevypočitatelnosti," uvedl pro Aktuálně.cz izraelský expert.

Americký prezident Donald Trump napsal na Twitteru, že "vše je dobré". Pokud tato akce byla jedinou íránskou odpovědí na smrt generála Solejmáního, pak USA příliš nezasáhla.

"Američané tvrdí, že nikdo není zraněný. V tom bych jim věřil. Jistě měli zpravodajské informace, že tato varianta může nastat, a nejspíš se na útok připravili," soudí Landau.

Ukázat sílu, ale neeskalovat

Někteří íránští představitelé hrozili, že odveta se bude týkat také Izraele. Nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí se ale ve středečním televizním projevu o židovském státě nezmínil. Pouze řekl, že američtí vojáci musejí opustit Blízký východ.

"Nečekám, že by Írán nějakou velkou akcí napadl třeba Izrael nebo Saúdskou Arábii. Snaží se zachovat si image, ale zároveň nechce zajít příliš daleko, aby eskalací neohrozil sám sebe," říká Landau.

Jako příklad uvádí útok z loňského září na Saúdy, kdy několik dronů vyřadilo z provozu velká ropná pole a nádrže. "Íránci takto odpověděli na ekonomické sankce, kterými je svírají Spojené státy. Vzkázali touto akcí, že když trpí jejich ekonomika, budou trpět i další. Když my nemůžeme prodávat naši ropu, nechť s tím mají problémy i ostatní," popisuje izraelský odborník. "Ale přece jen to byl útok omezeného rozsahu, ne zničující úder na saúdskou infrastrukturu. Je to prostě snaha odpovědět a ukázat sílu, ale neeskalovat. To platí i pro íránské chování vůči Izraeli."

Tvrdá odplata za vlivného muže

Íránci v noci na středu bombardovali velitelství mezinárodní koalice vedené USA v Irbílu, který se nachází na území pod kontrolou autonomní kurdské vlády v Iráku. Nejvíce raket dopadlo na leteckou základnu Ajn al-Asad, z níž Američané minulý pátek vyslali dron, který raketami připravil o život Solejmáního.

"Faktem je, že pro íránské vedení bylo odstranění Solejmáního šokem. On byl skutečně hlavním hybatelem íránské politiky s vlivem, který neměl nikdo jiný. Vždy měl u nejvyššího vůdce Alího Chameneího otevřené dveře a v zásadě všechna podstatná rozhodnutí, učiněná v Íránu kýmkoliv, musela být odsouhlasena Solejmáním," říká Landau.

"Odplata za Solejmáního se stala skutečností, nyní může odpočívat v pokoji," uvedla po útocích íránská státní televize.

Video z pohřbu Kásema Solejmáního: