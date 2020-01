Americké Tomahawky versus íránské rakety. Porovnejte si arzenál, který obě země mají

„Odchod Solejmáního je hořký, ale boj bude pokračovat až do konečného vítězství a zločinci budou mít život těžší.“

Donald Trump

5. ledna

„Oni mohou mučit a mrzačit naše občany. Oni mohou používat nástražná zařízení a vyhazovat naše občany do vzduchu. A my nesmíme sáhnout na jejich památky? Takhle to nefunguje.“