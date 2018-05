Porazil Islámský stát, ve volbách to ale nemusí stačit. Hrdina Abádí bojuje o hlasy Iráčanů

před 53 minutami

Irák čekají v sobotu první volby od porážky teroristů z Islámského státu. Současný premiér Hajdar Abádí nemá vítězství vůbec jisté.

Bagdád - Irácký premiér Hajdar Abádí je mnohými považován za hrdinu. Bojuje proti šíitskému a sunnitskému sektářství, potlačil Kurdy na severu země a hlavně porazil takzvaný Islámský stát (IS).

V sobotu se ukáže, jestli to stačí k vítězství v prvních volbách, které Irák po pádu Islámského státu čekají.

Abádí je premiérem od roku 2014 a do úřadu nastoupil v době, kdy islamisté na území Iráku vyhlásili svůj chalífát. Za relativně krátkou dobu v čele irácké vlády se mu podařila důležitá věc: mohl vyhlásit porážku islamistů a jejich vyhnání z Iráku. Ve čtvrtek navíc americký prezident Donald Trump oznámil, že irácké síly zadržely pět nejhledanějších vůdců IS.

Popularitu mezi Iráčany si ale Abádí vydobyl teprve ve chvíli, kdy se vypořádal s povstáním Kurdů na severu země, kde se loni konalo referendum o vytvoření nezávislého kurdského státu.

Oblíbený je navíc také u dvou hlavních spojenců Iráku v boji proti IS: Íránu a Spojených států. Americký prezident Trump ho loni dokonce přivítal v Bílém domě.

Jednotní šíité i sunnité

Hajdar Abádí je původní profesí elektroinženýr. Do politiky vstoupil v roce 2003 po svržení Saddáma Husajna, za jehož vlády byl v dobrovolném vyhnanství ve Velké Británii.

Stejně jako všichni předchozí novodobí iráčtí premiéři je i on šíitským muslimem. Šíité tvoří v Iráku většinu populace, tentokrát však do voleb nevstupují jednotně, ale rozděleni do pěti velkých koalic. Abádí se tak nemůže jednoduše spoléhat na hlasy šíitských voličů.

Za jeho Vítěznou koalici, která má kandidátky ve všech obvodech napříč Irákem, navíc kandidují i sunnité.

"Tohle je první listina od roku 2003 ve všech 18 provinciích, na které jsou sunnité, šíité, Kurdové, křesťané a jezídové," popsal Badr al-Fahl, sunnitský poslanec, který se v barvách Vítězné koalice pokouší potvrdit svůj mandát. Podle něj dostaly sunnitské provincie zcela volnou ruku v tom, koho do voleb pošlou. V některých z nich jsou tak pouze sunnitští kandidáti.

"Abádí nepoužívá sektářskou rétoriku a chce budovat tuto zemi. Další fází je rekonstrukce," cituje ho agentura Reuters.

Vítěze čeká obnova válkou zničené země

Právě vyrovnání se s následky války s Islámským státem bude hlavním úkolem nové irácké vlády. Podle americké stanice CNN Bagdád odhaduje, že na vybudování měst zničených bombardováním bude potřeba 90 miliard dolarů (téměř dva biliony korun).

Navíc přes dva miliony obyvatel zůstává kvůli válce stále mimo svůj domov a iráckou metropoli nepřestávají terorizovat sebevražední atentátníci.

Vítězství nemá Hajdar Abádí v sobotu vůbec jisté. Má dva hlavní soupeře: stojí proti němu bývalý premiér Núrí Málikí a Hadi al-Amiri, vojenský velitel a válečný hrdina.

O 329 křesel v parlamentu se bude ucházet bezmála 7000 kandidátů. Velké změny v jeho složení se po volbách ale neočekávají, stejně jako není pravděpodobné, že by jeden politický subjekt získal většinu postů.

Vybrat premiéra bude pro nový parlament zřejmě záležitost na několik měsíců. I současná vláda je natolik rozdělená, že je pro ni takřka nemožné schvalovat zákony.

