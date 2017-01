před 1 hodinou

Irácká armáda osvobodila od islámských radikálů celou východní část severoiráckého města Mosul. Oznámil to velitel protiteroristické jednotky, generál Tálib Šaghatí. Podle vojska se ale stále několik skupinek radikálů ukrývá v některých čtvrtích na severovýchodě města. Armáda začala proti Islámskému státu (IS) v Mosulu bojovat loni v říjnu a ofenzívu vedla z východu, severu a jihu. Západní polovinu města má IS stále pod kontrolou. Mnoho členů teroristické organizace sem po nedávných bojích uprchlo, přitom se odsud pokoušejí uprchnout civilisté.

autor: ČTK