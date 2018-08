S McCainem odchází kritika. Republikáni patří Trumpovi, z odpůrců dělá "zkameněliny"

S Donaldem Trumpem souhlasí 90 procent republikánských voličů. Jde o silnější podporu, než jakou měl předchozí republikánský prezident George Bush v měsících po teroristických útocích na USA z 11. září 2001.

Washington - Ve Spojených státech visí vlajky na státních budovách už od neděle na půl žerdi. Na památku republikánského senátora Johna McCaina, který v sobotu v noci tamního času zemřel v Arizoně na rakovinu mozku.

Americký prezident Donald Trump, jehož McCain tvrdě kritizoval, nejdříve odmítl vlajku nad Bílým domem stáhnout. Až v pondělí názor změnil

"Navzdory našim rozdílům ve věci politických názorů a výkonu politiky si vážím služby Johna McCaina pro naši zemi. K jeho uctění jsem podepsal výnos, aby vlajka Spojených států (na Bílém domě) byla až do jeho pochování spuštěna na půl žerdi," stojí nakonec v Trumpově prohlášení.

White House re-lowers flag to honor McCain after massive backlash https://t.co/OTV7BtI3eh pic.twitter.com/NHeQJ5giD3 — The Hill (@thehill) August 28, 2018

Prezident ustoupil kritice ze strany politiků, médií i od svého nejbližšího okolí. Pokud by ale měl dát na názor své voličské základny, žádné kompromisy by dělat nemusel. Ta za ním neochvějně stojí. A jasně stála na Trumpově straně i v jeho sporech s Johnem McCainem.

"Nyní, v srpnu 2018, Trump dominuje Republikánské straně," přiznává v americkém listu Wall Street Journal dlouholetý republikánský stratég Tim Miller. Před prezidentskými volbami v roce 2016 byl mluvčím zájmového sdružení, jež vystupovalo proti Trumpově kandidatuře.

Tyto otevřené hlasy odporu jsou ale nyní mezi republikány v naprosté menšině, jedním z posledních byl právě McCain.

Průzkumy na Trumpově straně

Jeden z posledních průzkumů veřejného mínění pro deník Wall Street Journal proběhl poté, co byl Paul Manafort, bývalý šéf Trumpovy kampaně během prezidentských voleb, minulý týden odsouzen za osm trestných činů - vesměs za daňové podvody a úniky.

A taky poté, co Trumpův bývalý osobní právník Michael Cohen u soudu uvedl, že na přímý pokyn tehdejšího prezidentského kandidáta vyplatil dvěma ženám dohromady 280 tisíc dolarů (šest milionů korun) za to, že budou mlčet o svých údajných předchozích sexuálních vztazích s Trumpem. Cohen se tím přiznal k porušení zákona, a pokud je jeho verze pravdivá, tak spolupachatelem trestného činu by byl i Trump.

Zmíněný průzkum tak zohledňoval tyto zprávy. Ukázal, že amerického prezidenta vidí pozitivně jen 44 procent Američanů. Mezi republikánskými voliči jsou ale čísla podstatně vyšší: 90 procent.

Což je ještě více, než bylo dosud rekordní hodnocení předchozího republikánského prezidenta George Bushe v měsících po teroristických útocích na USA z 11. září 2001.

"Měli jsme sérii důležitých událostí, a čísla se nezměnila," komentoval výsledky průzkumu republikánský analytik Bill McInturff pro list Wall Street Journal. Podle něj to potvrzuje setrvalou loajalitu Trumpových voličů vůči svému prezidentovi.

Jiné šetření, pro americkou televizi Fox News, pak zjišťovalo pohled Američanů na Trumpa ve srovnání s Johnem McCainem. Bylo to přitom minulý týden, těsně před McCainovým odchodem.

Obecně lidé viděli lépe McCaina, 52 procent oslovených ho vnímalo pozitivně. Paradoxně ale republikán McCain převýšil Trumpa díky podpoře demokratů, mezi nimiž schvalovalo jeho názory šest z deseti voličů. Zatímco na straně republikánů to byli jen čtyři z deseti.

Republikáni Trumpovi věří

To, co ukazují průzkumy, je v USA vidět i přímo v terénu. Před listopadovými volbami do Kongresu a na místa guvernérů se v posledních měsících uskutečnila celá řada republikánských primárek. Tedy volebních soubojů mezi republikány, ze kterých vzešel vítězný kandidát strany do kongresových voleb.

Ze 37 soubojů, kde Trump podpořil jednoho z kandidátů, tito politici téměř vždy primárky vyhráli - kromě dvou případů.

"Názory Donalda Trumpa odrážejí, čemu řadoví republikánští voliči věří už celé roky," tvrdí Andy Surabian, republikánský stratég, který pracoval v Trumpově Bílém domě.

"Republikáni z Washingtonu, D.C., napříč zemí ignorovali republikánské voliče," potvrdil Surabian pro deník Wall Street Journal, že Trumpovo vládnutí je mezi jeho voliči stále chápáno jako revolta vůči establishmentu.

Senátoři v McCainově Arizoně

Trumpův vliv na republikánskou základnu je vidět také v domovském státě Johna McCaina, v Arizoně. I tam je Trumpův ohlas v současnosti silnější, než byla podpora McCaina.

Kromě zesnulého McCaina, jehož nástupce v Senátu určí guvernér Arizony Doug Ducey, bude tento stát v listopadu volit i svého druhého senátora. Za dosavadního republikánského senátora Jeffa Flakea, který oznámil, že už nebude znovu kandidovat.

O jeho místo se v republikánských primárkách, které se konají v úterý, ucházejí tři politici. Všichni se ve své dosavadní kampani přihlásili k Trumpovi a naopak kritizovali McCaina.

Jedním z nich je Joe Arpaio, který ještě jako šerif postupoval tak tvrdě proti ilegálním imigrantům (vyhlašoval, že pro ně zřídí "koncentrační tábory"), že byl odsouzen za porušení zákona. Kandidovat může jen díky následné milosti od Trumpa.

Další z kandidátů, poslankyně arizonského parlamentu Kelly Wardová, si v kampani "udělala jméno" právě na své kritice Johna McCaina. Když bylo před rokem zveřejněno jeho smrtelné onemocnění, nazvala ho Wardová "starým mužem na konci života, který by měl odstoupit tak rychle, jak jen to půjde".

Největší šanci na zisk kandidatury v úterních primárkách má podle průzkumů třetí z uchazečů, současná kongresmanka Martha McSallyová.

Martha McSally fought the Taliban, @kyrstensinema protested our troops in a tutu. We need a strong leader to protect Arizona & honor our veterans, not a liberal activist. #FlightSuitsNotTutus #AZSen pic.twitter.com/bM4XdWij61 — McSally For Senate (@MarthaMcSally) August 23, 2018

Na začátku své kampaně požádala Bílý dům, aby prezident Trump zůstal stranou. Bála se, že by ji to mohlo poškodit. O několik týdnů později ale názor změnila. Podle amerického listu New York Times se na Bílý dům obrátila s prosbou, zda by ji Trump mohl podpořit.

Trumpova Republikánská strana

"Zaútočí na vás, přestanou k vám proudit peníze (od dárců) a vy primárky prohrajete," charakterizuje bývalý Trumpův poradce Cory Lewandowski, jakou sílu má v současnosti prezidentův hlas v Republikánské straně.

"Antitrumpovské hnutí je postupně vytlačováno stranou," tvrdí Newt Gingrich, bývalý republikánský předseda Sněmovny reprezentantů v deníku Wall Street Journal.

Podle Gingriche prezident "buduje Trumpovu Republikánskou stranu, která promění ty, kdo stáli proti němu, ve zkameněliny hořkých konců".