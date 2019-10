Hongkongská vláda splnila požadavek demonstrantů, stáhla kritizovaný zákon

Hongkongská vláda oficiálně stáhla návrh zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Návrh vyvolal v Hongkongu několikaměsíční demonstrace, které postupně přerostly v požadavky obecnějších demokratických reforem v této bývalé britské kolonii, jež se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu.

Podle tiskových agentur se ale nedá očekávat, že by stažení návrhu zákona protesty ukončilo.

Demonstrace proti návrhu extradičního zákona začaly v Hongkongu v červnu a v některé dny při nich vyšly do ulic statisíce lidí. Kritici zákona se obávali, že norma by narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová po prvních týdnech protestů pozastavila schvalování návrhu zákona, demonstranti ale pokračovali ve svých akcích a požadovali jeho úplné stažení. V září Lamová oznámila, že se rozhodla návrh zákona stáhnout, a ve středu hongkongský ministr bezpečnosti John Lee uvedl, že návrh byl oficiálně stažen.

Vláda tak splnila jeden z pěti požadavků demonstrantů, mezi něž patří rovněž svobodné volby či nezávislé vyšetření údajné policejní brutality při zákrocích proti protestům a propuštění zadržovaných demonstrantů.

Protestní akce v Hongkongu v poslední době pravidelně přerůstají v násilnosti, při nichž policisté proti demonstrantům používají vodní děla, slzný plyn, pepřový sprej, obušky či gumové projektily; ve dvou případech byla ohlášena i ostrá střelba. Policie zásahy zdůvodňuje radikalizací protestujících, kteří na příslušníky bezpečnostních sil často házejí kameny a zápalné lahve.

Podívejte se na video z protestů v Hongkongu: