Britští poslanci budou hlasovat o dohodě bez deklarace o vztazích po brexitu

Britští poslanci budou v pátek, tedy v původním termínu odchodu své země z Evropské unie, znovu hlasovat o schválení dohody o rozluce s EU. Součástí vládního usnesení však nebude politická deklarace o vztazích obou stran po brexitu. Vláda se podle všeho k oddělení dvou částí brexitového balíčku uchýlila proto, aby hlasování nezablokoval šéf Dolní sněmovny John Bercow, který nechtěl umožnit opakované rozhodování o totožném návrhu.

Bercow v reakci na předložení nového vládního usnesení řekl, že jeho požadavek byl splněn. Hlasování by se tedy mělo uskutečnit v pátek v 15:30 SEČ. Britský parlament dostal od zbylých zemí EU na schválení brexitové dohody čas do konce tohoto týdne, pakliže má být brexit odložen do 22. května.

V opačném případě by se podle závěrů posledního unijního summitu musel Londýn do 12. dubna rozhodnout mezi brexitem bez dohody a delším prodloužením dvouleté lhůty, s nímž by ale se pojila účast ve květnových volbách do Evropského parlamentu.

Britská vláda se domnívá, že pokud v pátek sněmovna vládní návrh schválí, odkladu brexitu do 22. května nic nebude bránit. Podle úřadu premiérky je postup z právního hlediska v pořádku, protože závěry unijního summitu v souvislosti s prodloužením vyjednávacího období zmiňují pouze dohodu o vystoupení.

Oddělení dohody od deklarace o budoucím partnerství ale podle všeho mnoho nemění na tom, že plán premiérky Theresy Mayové zatím ve sněmovně nemá dostatečnou podporu. Ve středu sice po jejím slibu brzké rezignace naznačovala změnu postoje řada euroskeptiků v její Konzervativní straně, pro severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP) je ale dokument stále nepřijatelný.

Labouristé ve čtvrtek avizovali, že "brexit naslepo" bez rámce pro vztahy po odchodu z EU, nejsou ochotni podpořit.

