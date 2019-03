Dál shání hlasy. Mayová přesvědčuje poslance, aby schválili její brexitovou dohodu

Britská premiérka Theresa Mayová ve čtvrtek pokračuje v přesvědčování svých kolegů v parlamentu, aby schválili její brexitovou dohodu s Bruselem. Na programu měla schůzky se zástupci své Konzervativní strany i s představiteli severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), uvedl mluvčí Mayové.

Část britských konzervativců se nicméně již nechala slyšet, že dohodu nepodpoří ani s ohledem na příslib Mayové, že v takovém případě bude rezignovat. Debatu o brexitové dohodě, kterou již dvakrát odmítla, má Dolní sněmovna na programu v pátek, podle médií však není jisté, zda dojde i na případné třetí hlasování.

Menšinová vláda konzervativců Mayové se v dolní komoře parlamentu opírá právě o podporu poslanců DUP. Šéfka severoirských unionistů Arlene Fosterová ale zopakovala, že budou hlasovat proti dohodě navrhované premiérkou. Poslanci DUP podle Fosterové rovněž nikdy neměli v úmyslu zdržet se hlasování, a tak kabinetu vyjít alespoň částečně vstříc.

DUP ve středu ve svém prohlášení uvedla, že v posledních dnech vedla s vládou "dobré rozhovory", které přinesly "určitý pokrok v otázce domácího práva". Vláda prý ale nezajistila požadované změny v protokolu o Irsku a Severním Irsku, tedy o takzvané irské pojistce, a brexitová dohoda tak "představuje nepřijatelnou hrozbu pro integritu Spojeného království".

Brexitovou dohodu nadále odmítají podpořit i někteří konzervativci, navzdory tomu, že premiérka ve středu výměnou za schválení dokumentu parlamentem nabídla svou rezignaci. "Nebudu pro ni (dohodu) hlasovat, ani kdybych měl u hlavy pušku," řekl BBC místopředseda euroskeptické skupiny ERC Mark Francois, podle něhož je dohoda stále stejně špatná.

Podobně se vyjádřil další člen této parlamentní skupiny Andrew Bridgen, podle něhož by měla premiérka "odejít a vzít dohodu s sebou". Bridgen odhadl, že proti dohodě by nyní hlasovalo okolo 20 konzervativců a všech deset poslanců severoirské strany DUP, což by po dvou drtivých porážkách znamenalo další jasné odmítnutí.

Exministr zahraničí Boris Johnson byl ve středu jedním z dosavadních odpůrců dohody, kteří na příslib Mayové reagovali změnou názoru. Nedlouho poté, co veřejně oznámil svou podporu pro dohodu vyjednanou premiérkou, však podle zdrojů londýnského listu opět otočil. "Beztak je (dohoda) mrtvá," řekl údajně Johnson v soukromí přátelům.

Britští poslanci, kteří chtějí brexit s dohodou, mají nyní dvě možnosti: buď podpořit dohodu premiérky s Bruselem o podmínkách brexitu, nebo celní unii s Evropskou unií. Podle agentury Reuters to prohlásil konzervativní poslanec Damian Green, blízký spolupracovník Mayové, který byl kdysi v její vládě vicepremiérem.

Britská Dolní sněmovna ve středu odmítla všech osm alternativních poslaneckých návrhů jak postupovat při odchodu z Evropské unie, a to včetně brexitu bez dohody. Jak ve čtvrtek uvedl mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas, Evropská unie toto večerní hlasování vzala na vědomí.

Schinas připomněl, že na základě týden starého rozhodnutí šéfů států a vlád unijních zemí platí, že pokud nebude do konce tohoto týdne ratifikován už dojednaný text dohody s Londýnem o podmínkách britského odchodu z evropského bloku, platí termín 12. dubna, dokdy má britská vláda informovat EU o svých dalších záměrech.