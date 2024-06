Komáři je téměř vyhubili. Teď jsou pro havajské ptáky poslední šancí na záchranu

Pestře barevní ptáci, jejichž zpěv připomíná kanárka, kdysi byli na Havaji velmi rozšíření. Dnes už 33 druhů šatovníků vymřelo a z posledních sedmnácti je většina ohrožených. Americká vláda spolu s vědci nyní přišla s radikální myšlenkou, jak ptáky zachránit. Nad ostrovy vypouští miliony komárů.

Ptáci, které není možné najít nikde jinde na světě, na souostroví umírají na malárii. Tu přenášejí komáři. Ptáci, kteří nemají vůči této nemoci téměř žádnou imunitu, mohou zemřít již po jediném štípnutí, píše list The Guardian.

V zoufalé snaze vymírající druhy zachránit nyní nad Havají z vrtulníku každý týden vypustí 250 tisíc samců komára. Ti v sobě mají přirozenou bakterii, která slouží jako antikoncepce, a vědci proto doufají, že by tím mohli snížit celkovou populaci hmyzu na ostrově. Zatím jich vypustili deset milionů.

Komáři s přirozeně se vyskytující bakterií zabrání vylíhnutí vajíček divokých samic, s nimiž se páří. Samičky komárů se páří pouze jednou a předpokládá se, že se tím časem sníží celková populace. Protože komáři žijí jen pár týdnů, musí vrtulníky pravidelně vypouštět další, často v těžko dostupném terénu.

"Ještě větší tragédií by bylo, kdyby ptáci vyhynuli a my se o nic nepokusili. Nemůžete se o to nepokusit," řekl Chris Warren, koordinátor programu ochrany lesních ptáků v Národním parku Haleakala na ostrově Maui.

Populace jednoho z druhů šatovníka kaua'i neboli 'akikiki klesla ze 450 jedinců v roce 2018 na pět jedinců v roce 2023 a na havajském ostrově Kaua'i zůstává ve volné přírodě jen jeden jediný pták, uvádí správa národního parku.

Většina z druhů, které ještě nevyhynuly, žije ve větší nadmořské výšce, kam se komáři kvůli chladu neuchylovali. Se stoupajícími globálními teplotami se tam ale již začínají přesouvat a mnohým druhům hrozí vyhynutí i do jednoho roku.

Ptáci, kteří se vyskytují pouze na Havaji, jsou velmi rozmanití. Mají různé barvy i různě zahnuté zobáky, které každému druhu umožňují živit se rozdílnou potravou. Jsou důležití pro celý ekosystém ostrovů, pomáhají například opylovávat rostliny.

"Náš svět by byl prostě méně barevný, méně pestrý, když necháme další druhy zemřít," dodává pro stanici NPR Christa Seidlová z projektu na záchranu ptáků na Maui.

Jestli experiment zafungoval, vědci a ochránci přírody zjistí až v letních měsících, kdy se populace komárů nejvíce rozrůstá. Podobné techniky ale už v minulosti fungovaly například v Číně nebo Mexiku a používají se také na Floridě nebo v Kalifornii.

Video: Klimatolog o "bodu zlomu": Pro část Evropy bude fatální. Může přijít už za 10 let (17. 5. 2023)