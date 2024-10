Razí novou cestu. Harrisová se odklání od Bidenovy politiky, může to být riskantní

Viceprezidentka Kamala Harrisová se ve své kampani, která jde do finiše, začala v některých ohledech distancovat od politiky Joea Bidena. Odborníci pro to mají vysvětlení, někteří z nich však varují, že se jí to může vymstít.

Do amerických voleb, v nichž si obyvatelé Spojených států zvolí nového prezidenta, zbývají necelé dva týdny. Britský deník The Guardian míní, že za vlády dosluhujícího prezidenta Joea Bidena - navzdory tvrzením republikánů - došlo ke zkrocení inflace a poklesu kriminality. Ceny benzinu, který je v USA klíčovým ukazatelem nespokojenosti, klesají už měsíce a bezpečnost hranic se také zlepšuje. V červenci dokonce podle vládních údajů klesl počet lidí, kteří nelegálně překročili jižní hranici s Mexikem na nejnižší úroveň za téměř čtyři roky. Přesto však v americké společnosti převládá nespokojenost.

To potvrzuje i ředitel Centra pro politiku na univerzitě ve Virginii Larry Sabato. "Všechno se zlepšuje, kromě toho, že americká veřejnost si myslí, že jsme v recesi a že každou noc mají před dveřmi zloděje a ti imigranti si chtějí k večeři dát jejich domácí mazlíčky. To je šílené. Klasický případ selhání občanské výchovy," říká pro The Guardian.

S tím souhlasí i politoložka z Brownovy univerzity Wendy Schillerová. "Můžete lidem říkat, že se věci zlepšují, ale pokud to sami nepociťují, demokratům to v listopadu nepomůže," vysvětlila. Harrisová, která Bidena v létě po jeho odstoupení nahradila na prezidentské kandidátce, se tak vůči jeho politice začala vymezovat.

Sabato popisuje, že si začala razit novou cestu, nebo se to alespoň snaží předstírat. "Nemůže si dovolit být příliš úzce spojována s Bidenem. Znám jednoho člověka z vnitřního týmu kampaně, který se vždycky chytí za hlavu, když musí s Bidenem vystoupit společně. Ten vizuální obraz totiž posiluje spojení, které nechtějí, aby si lidé uvědomovali. Je to nesmyslné," míní.

Politolog dodává, že v současné situaci se zdá, že Harrisová došla k závěru, že ať už ekonomické ukazatele říkají cokoli, lidé zlepšení situace nepociťují. Připustila, že mnoho rodin se potýká s problémy kvůli rostoucím životním nákladům, včetně cen potravin a nedosažitelného snu o koupi vlastního bydlení. Slíbila, že se zaměří na základní věci, jako aby lidé mohli vyrazit na dovolenou nebo koupit vánoční dárky pro své příbuzné bez finančního stresu.

Kandidátka demokratů představila svůj ekonomický plán na konci srpna v Severní Karolíně. Jejím cílem je prý vybudovat to, co nazývá "ekonomikou příležitostí" zaměřenou na střední třídu. "Váš plat by měl být dostatečný, aby vám a vaší rodině zajistil dobrou kvalitu života. Žádné dítě by nemělo vyrůstat v chudobě a po letech tvrdé práce byste měli mít možnost odejít do důchodu s důstojností. Stejně tak byste měli mít možnost připojit se k odborům, pokud si to přejete," řekla.

Někteří experti nicméně namítají, že se jí takový přístup může vymstít. "Pokud prohraje, jednou z hlavních kritik bude, že demokraté příliš rychle opustili Bidena a že Harrisová vedla kampaň, ve které utíkala od dobrých zpráv," upozorňuje elitní politický komentátor televize CNN a bývalý poradce demokratického prezidenta Baracka Obamy David Axelrod.

Harrisová tak jako úřadující viceprezidentka může doufat, že se vyhne osudu republikánského prezidenta George Bushe v roce 1992. Jak připomíná The Guardian, ekonomické ukazatele se sice zlepšily na jaře a v létě téhož roku, ale příliš pozdě na to, aby ho to zachránilo před porážkou od Billa Clintona.

V ekonomických otázkách si navíc vede lépe její oponent, kandidát za republikány Donald Trump. Harrisové se daří například v otázce potratů. To jí ale podle Axelroda pravděpodobně volby nevyhraje, protože většina nerozhodnutých voličů staví na první místo právě ekonomiku.

"U Trumpa už v ekonomických otázkách vědí, co čekat, jeho vládu už zažili. Sice ho nemají v lásce, ale jsou skeptičtí vůči politice obecně a o Kamale Harrisové toho vědí velmi málo. Připravují se na to, že je může zklamat," popsal Axelrod v zářijovém rozhovoru pro Aktuálně.cz.

