Bojují o pozornost a nesdílí informace. Napětí mezi týmy Bidena a Harrisové roste

V posledních týdnech roste napětí mezi štábem amerického prezidenta Joea Bidena a týmem jeho viceprezidentky a kandidátky na nejvyšší post v Bílém domě Kamaly Harrisové. Přestože Biden vyjádřil své spolupracovnici před nadcházejícími volbami plnou podporu, někteří jeho seniorní poradci cítí křivdu, že byl Biden z prezidentských voleb "odstraněn".

Upozornil na to server Axios, který se odvolává na deset zdrojů. Poradci, kteří ještě v červnu tvrdili, že Harrisová má menší šanci na zvolení než Joe Biden, se jen těžko vyrovnávají s podpůrnou rolí, kterou by měli do voleb mít. Kandidát demokratů Biden z voleb odstoupil v červenci po rostoucím tlaku straníků v souvislosti se svým vysokým věkem. Na kandidátce ho nahradila právě Harrisová, která se tak 5. listopadu utká s republikánem Donaldem Trumpem.

Napětí se projevuje například tím, že se Bidenovi poradci nesnaží koordinovat své kroky s týmem Harrisové. Příkladem může být situace ze 4. října. Jen pár minut poté, co viceprezidentka začala svůj proslov v Michiganu, dostal její tým zprávu, že Joe Biden za okamžik vystoupí na tiskové konferenci v Bílém domě. Prezident takto před novináři vystoupil vůbec poprvé za dobu, co je v úřadu. Kvůli tomu získala Harrisová méně prostoru na televizních obrazovkách.

V jejím týmu to vyvolalo rozhořčení i upřímnou zlost, píše americký deník New York Times.

Špatnou komunikaci dokládá i další událost z toho týdne. Harrisová řešila, že jí nezvedá telefon republikánský guvernér Floridy Ron DeSantis v době, kdy tento stát ohrožovalo řádění hurikánů. Bidenovi však telefon vzal a prezident ho pak veřejně chválil, jak je v situaci nápomocný. Týmy Harrisové a Bidena si mezi sebou nepředaly informaci o tom, že viceprezidentce se s DeSantisem nedaří spojit.

"Bílý dům nemá nikoho, jehož první a hlavní myšlenkou by bylo, jak tyto věci ovlivní prezidentskou kampaň," řekl pro Axios nejmenovaný zdroj pracující v kampani Harrisové.

Odměřenou reakci mají stejní seniorní Bidenovi poradci i ke svým kolegům, kteří přestoupili do týmu, jenž vede prezidentskou kampaň Harrisové. Údajně je pokládají za neloajální.

"Moc se prožívají," uvedl člen týmu Harrisové. Podobné hlasy zní i z Bílého domu. Tento postoj se má týkat jen seniorních úředníků. Lidé na nižších pozicích spolupracují s kampaní Harrisové bez problémů.

Vztahy Bidena a Harrisové přesto zůstávají dobré, píše New York Times. Harrisová zůstává loajální a na otázky, co by udělala jinak než její šéf Biden, nikdy neřekne nic konkrétního. Místo toho mluví o tom, jak by se posouvala v případě zvolení dál.

Biden nedávno navíc uvedl, že do všeho, co za svoje prezidentství udělal, byla Harrisová zapojená a že díky ní se povedlo prosadit zákony, ve které nikdo ani nedoufal.

Přesto se tým Harrisové domnívá, že by mohl Biden dát své viceprezidentce více prostoru. Při cestách do států, které pravděpodobně volby rozhodnou, by měl víc mluvit o ní a méně o tom, co v pozici dokázal, cituje své zdroje americká stanice CNN.

Kdyby týmy lépe komunikovaly, nemusela Harrisová také odkládat svou návštěvu Severní Karolíny, kde jsou šance obou kandidátů velmi vyrovnané. V týden, kdy tam chtěla jet, se tam ale vydal Biden. Její cesta by opět nedostala tolik pozornosti, a byla tedy nakonec odložena.

Stanice CNN uvádí, že poradci Harrisové se proto těšili, až Biden odjede na týdenní zahraniční cestu, v rámci které měl navštívit Angolu a Německo. Doufali, že by mohla trvat i déle. Biden ale nakonec cestu zrušil kvůli přípravám na příchod hurikánu Milton. Do Německa by měl nakonec zřejmě dorazit tento pátek, ale pouze na jeden den. Nový termín cesty do Angoly není známý.

Stejné komplikace, kdy viceprezident usiloval o post svého šéfa, měli kandidáti i v minulosti. Axios připomíná například souboj o prezidentské křeslo v roce 2000, kdy se o post ucházel viceprezident Al Gore, nebo volby v roce 1988, ve kterých kandidoval viceprezident George Bush starší.

Video: Vztah s o 30 let starším starostou. Šla nahoru přes postel, tepou kritici Harrisovou (8. 10. 2024)