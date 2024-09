Rozdíl mezi Harrisovou a Trumpem v klíčových státech zůstává těsný. Někde už hlasují

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová si v průzkumech dál drží mírný náskok nad exprezidentem Donaldem Trumpem, s nímž se v listopadu utká o Bílý dům. Pokud by se výsledek voleb shodoval s aktuálními preferencemi, zvítězila by kandidátka Demokratické strany, ovšem rozdíly v klíčových státech jsou velmi těsné. To vše v čase, kdy hlasování v částech Spojených států již začalo.

Televizní debata, v níž se dva hlavní kandidáti střetli minulé úterý, s průzkumy preferencí nijak nezamávala. Přední americká média po ní označovala za vítězku Harrisovou, její náskok na Trumpa však zůstává velmi podobný jako na začátku měsíce.

Po duelu vysílaném televizí ABC vznikla zhruba desítka celoamerických průzkumů od renomovaných agentur, přičemž ve všech kromě jednoho měla navrch Harrisová. Její náskok se v sondážích pohyboval od jednoho procentního bodu až po sedm.

Tato čísla jsou ovšem zavádějící, neboť volby budou rozhodovat výsledky na úrovni jednotlivých států. Tento systém s takzvanými voliteli, kteří se připisují vítězům v každém státě, dlouhodobě nahrává Republikánské straně. Její kandidáti za posledních šest prezidentských voleb dvakrát zvítězili, ačkoli v součtu celých USA získali méně hlasů než soupeři z Demokratické strany.

I čísla z klíčových států nicméně aktuálně dávají větší šanci na vítězství Harrisové. Podle dat na webu deníku The New York Times viceprezidentka vede v průzkumech v Michiganu, Pensylvánii, Wisconsinu, Nevadě a také v Severní Karolíně. Kdyby v listopadu získala všechny části USA, které se dlouhodobě přiklání k demokratům, stačilo by jí na vítězství přidat čtyři státy z uvedené pětice nebo za jisté konstelace pouze tři. Rozdíly v preferencích jsou však v těchto klíčových "bojištích" velmi malé, což platí také o Arizoně a Georgii, vývoj tak zůstává nevyzpytatelný.

Dosavadní průběh kampaně nasvědčuje tomu, že počet nerozhodnutých voličů je v USA poměrně malý a že velké výkyvy v preferencích nelze očekávat. Zlomovým momentem pro demokraty bylo červencové odstoupení prezidenta Joea Bidena z kampaně, popularita Trumpa však zůstává roky prakticky neměnná. Zásadní dopad podle všeho neměl ani konec kampaně nejsilnějšího nezávislého kandidáta Roberta Kennedyho, který na konci srpna podpořil Trumpa.

Zatímco do hlavního termínu voleb zbývá ještě skoro 50 dní, hlasování již v USA v těchto dnech začíná. Už minulý týden začaly korespondenční hlasy rozesílat úřady v Alabamě, to samé musí podle deníku The Washington Post do dneška učinit ve Wisconsinu. Možnost odevzdat svůj hlas osobně mají nyní lidé ve Wyomingu a o víkendu se hlasování rozběhne také v několika dalších státech.

Volby vyvrcholí 5. listopadu, ovšem podobně jako před čtyřmi lety by výsledek mohl být jasný až v následujících dnech.

