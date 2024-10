Na USA se řítí ničivý hurikán Milton. Trump svými výroky rozčílil některé republikány

Téměř šest milionů obyvatel státu Florida se snaží prchnout ze svých domovů, které by už ve středu večer tamního času mohl zasáhnout nejsilnější hurikán za posledních sto let. Živelná pohroma může na poslední chvíli promluvit do prezidentských voleb, které se konají 5. listopadu.

Příkaz k evakuaci dostali obyvatelé jedenácti oblastí na Floridě, kde žije 5,9 milionu lidí. Kvůli hurikánu Milton, který je na nejsilnějším, pátém stupni nebezpečí, vyhlásil americký prezident Joe Biden nouzový stav, píše agentura AP.

Jane Castorová, starostka města Tampa, které stojí v cestě hurikánu a hrozí mu destrukce, uvedla, že město nikdy nic takového jako Milton nevidělo. "Bez jakéhokoliv zveličování mohu říct, že pokud se rozhodnete zůstat v jedné z evakuačních oblastí, tak zemřete," cituje ji stanice CNN.

Strach prchajících lidí se ve své politické body snaží obrátit republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump. Na svou sokyni o Bílý dům Kamalu Harrisovou útočí jako na nekompetentní a lživě prohlašuje, že veškerou finanční pomoc, kterou mohla dát státům zasaženým hurikánem, poslala na ubytování uprchlíků, kteří nelegálně překročili americké hranice.

"Trump sahá po jakémkoliv tématu, aby zapůsobil na posledních pět procent nerozhodnutých voličů. Ví, že katastrofy jsou pro lidi v zasažených oblastech traumatické, a chce využít jejich složité situace, aby je postrčil svým směrem," hodnotí pro americký deník The Hill kroky exprezidenta výzkumník politických studií v think-tanku Brookings institut Darrell West.

"Bude to test pomoci federální vlády," souhlasí s ním republikánský stratég Ron Bonjean. "Pokud budou nějaké nedostatky v plánování pomoci Národní gardy nebo Federální agentury pro krizové řízení, tak Trump bude ten, kdo prohlásí 'říkal jsem vám to'. Pokud pomoc nepromysleli do detailu, Trump toho rozhodně může využít," domnívá se.

Ne všichni republikáni jsou na jeho straně

Hurikány už v minulosti promlouvaly do voleb. Kvůli nezvládnuté odpovědi na hurikán Katrina v roce 2005, kdy byl prezidentem George W. Bush, přišli v následných volbách republikáni o většinu v Kongresu.

Naopak hlasy navíc získal Barack Obama v roce 2012, kdy Spojené státy zasáhl hurikán Sandy. Krátce před prezidentskými volbami, v nichž usiloval o znovuzvolení, se vydal do zasaženého New Jersey, v jehož čele stál republikánský guvernér Chris Christie. Srdečné přivítání, které se prezidentovi dostalo, mu podle The Hill pomohlo obhájit post šéfa Bílého domu.

Tentokrát si toho jsou republikáni vědomi. Například guvernér Floridy Ron DeSantis nevzal Harrisové ani telefon a označil ji za sobeckou, že mu vůbec volá. "Měli jsme bouře za prezidenta Trumpa i prezidenta Bidena a s oběma jsem pracoval. Ona je první, kdo se snaží bouři zpolitizovat, a dělá to jenom kvůli své kampani. Snaží se získat nějakou výhodu," cituje guvernéra stanice CNN.

U mnohých republikánů ze zasažených oblastí ale Trump stejné zastání nemá - například Brian Kemp ze státu Georgie uvedl, že přestože exprezident řekl, že se republikánští politici nemohli spojit s Bidenem, on s ním o pomoci jeho státu hovořil. Prezidentova první slova prý byla: "Ahoj, co potřebuješ?"

"Musíme se soustředit na záchranné operace, opravy a úklid. Nepotřebujeme žádné takové rozptýlení, kterým nejvíc trpí tvrdě pracující záchranáři," mluví podobně republikánský senátor za Severní Karolínu Thom Tillis.

Lživé výroky spojené s katastrofou by se ale nakonec mohly Trumpovi vymstít. "Nejefektivnější prohlášení jsou ta, která jsou pravdivá. Když ale republikáni přímo rozporují Trumpovy argumenty, jediný efekt je, že to posiluje lidi, kteří už jsou na jeho straně. Nepřesvědčí tím ale nikoho nového, aby se k němu přidal," říká Whit Ayres, který dělá průzkumy veřejného mínění pro republikány.

Nevolili jste Trumpa? Pomoc nedostanete

Politické body se snaží nahnat i demokraté, kteří tento týden zveřejnili video, v němž mluví dva bývalí zaměstnanci Trumpovy administrativy. Oba se shodují na tom, že když byl republikánský kandidát na prezidenta v Bílém domě naposledy, snažil se omezit finanční pomoc státům, které pro něj ve volbách nehlasovaly.

"Pamatuji si, že jednou po požáru v Kalifornii nechtěl poslat do oblasti peníze, protože jde o demokratický stát. Takže jsme museli udělat to, že jsme vyhledávali, kolik hlasů v zasažených oblastech dostal, a ukázali mu to s tím, že tady jsou lidé, kteří jej volili," tvrdí Olivia Troyeová, která pracovala pro Trumpova viceprezidenta Mikea Pence.

Přírodní živel Milton, který by se do pár hodin měl dostat k americkému pobřeží, je za krátkou dobu druhým hurikánem ovlivňujícím životy lidí na jihu Spojených států. Při hurikánu Helene na konci září zemřelo 230 lidí. Bouře, která se žene na stát Florida nyní, je nebezpečnější - měla by přinést vodu až o výšce čtyři a půl metru a vítr udeří rychlostí 260 kilometrů za hodinu. Prchající lidé zaplnili dálnice a některé benzinky hlásí prázdné nádrže.

Mohlo by vás zajímat: Silné bouřky a kroupy, co mohou rozbít i hlavu. Meteoroložka Míková o českém létě (30. 7. 2024)