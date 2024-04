Žádal o vodku, umíral v bolestech. Stalinova generála "dostali" ukrajinští povstalci

Poslední slova, která generál Rudé armády Nikolaj Vatutin ve svém životě napsal, adresoval Stalinovi. Byl na tom po amputaci nohy zle, trpěl bolestmi. Ošetřovatelům předal papír, na kterém stálo: "Věci se vyvíjejí velmi špatně. Prosím, pomozte. Vatutin."

Neví se, zda tehdejšímu vůdci Sovětského svazu Josifovi Stalinovi někdo vzkaz přečetl, nebo se o něm dozvěděl. Den nato generál Vatutin zemřel v kyjevské nemocnici na sepsi. Stalo se tak více než dva týdny poté, co ho do hýždě zasáhla kulka vypálená jedním z příslušníků Ukrajinské povstalecké armády, známé pod zkratkou UPA.

Organizace bojovala za nezávislou Ukrajinu proti Rusům, Němcům i Polákům a dopustila se válečných zločinů proti polskému obyvatelstvu na západní Ukrajině. V jejím čele stál Stepan Bandera. Šlo o muže označovaného sovětskou a ruskou propagandou za spojence Hitlera a nacistů, přestože část války strávil v internaci v nacistickém koncentračním táboře v Sachsenhausenu a němečtí nacisté zavraždili jeho dva bratry.

Komando Ukrajinské povstalecké armády překvapilo kolonu s Vatutinem 29. února 1944 u vesnice Mylatyn, která leží mezi městy Rivne a Chmelnickyj na západě Ukrajiny. Naděje Ukrajinců na samostatný stát už tehdy pohasínaly: Rudá armáda po dobytí Kyjeva v roce 1943 dorazila i do ukrajinských měst a vesnic, které před začátkem druhé světové války patřily Polsku, ačkoliv do Lvova vstoupila až v srpnu 1944. Banderovi povstalci vedli proti přesile nerovný boj, který neměl mnoho šancí na úspěch, protože Stalin samozřejmě odmítal připustit odtržení Ukrajiny od Sovětského svazu.

Generál Vatutin, který v té době velel 1. ukrajinskému frontu Rudé armády, se v osudný den přesouval z Rivne do Slavuty, kde měla své pozice sovětská pěchota. Sověti ale podcenili situaci a dopředu neprověřili, zda je trasa bezpečná. Zřejmě nevěřili, že UPA by představovala v těchto místech hrozbu.

Kolona sestávala ze čtyř neobrněných vozů, Vatutin seděl v prvním. S sebou měl i tajné dokumenty z armádního štábu. V půl osmé večer konvoj projížděl kolem vesnice Malatyn, když Vatutin zaslechl střelbu. Vydal rozkaz, který se mu za malou chvíli stal osudným. Řidiči řekl, ať zastaví, a doprovázející vojáky Rudé armády pověřil úkolem podívat se, co se ve vesnici děje.

Když stál vedle svého auta, zazněla z lesa u silnice palba. Ukrajinští povstalci konvoj napadli a Vatutin dostal zásah. Řidič v panice utekl, ale jiný muž z doprovodu odtáhl Vatutina do druhého vozu a podařilo se jim odjet z místa. Generál skončil v noci nejprve v místní nemocnici v Rivne, druhý den jej letecky přepravili do Kyjeva. Povstalcům se dostali do rukou tajné dokumenty a také generálův kožený kabát.

"Bylo nás jen dvanáct. Kolonu jsme neočekávali, ani jsme nevěděli, kdo v ní je. Zasáhli jsme první vůz, který tam pak zůstal stát," vypověděl později příslušník UPA Jevhen Basjuk. Z dokumentů armády vyplývá, že skupina o Vatutinově průjezdu regionem nevěděla a to, že generála zasáhla, byla náhoda.

V týdnech poté Stalinovy bezpečnostní oddíly NKVD a Rudá armáda podnikly v oblasti několik velkých zátahů. Zastřelily přes tisíc lidí, skutečných i domnělých povstalců. Mnoho lidí popravily ve věznici v Rivne.

Vatutin sice přežil, ale jeho stav se zhoršoval. Lékaři označili zranění za vážné a ve více než čtvrtině takových případů smrtelné. Kulka pronikla pravou půlkou hýždě a vyšla stehnem. Generál dostal na tehdejší dobu nejlepší možnou péči, starali se o něj nejlepší chirurgové z Moskvy. Stalin a jím pověřený správce Ukrajiny Nikita Chruščov dostávali denně informace o průběhu léčby.

Vatutina ale 23. března zachvátily vysoké horečky a lékaři konstatovali otravu. Vyčistili ránu a jeho stav se o něco zlepšil. Chruščov si zapsal, že dvaačtyřicetiletý generál dokonce požádal o vodku. O dva týdny později, 5. dubna, mu ale musel tým lékařů pravou nohu amputovat. Ani to nepomohlo. Zemřel 15. dubna 1944 po jedné hodině ráno.

У центрі Києва демонтують пам'ятник Ватутіну. Відео надане УП депутатом Київради Дмитром Білоцерковцем pic.twitter.com/ubc1zAFHQP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 9, 2023

Na Stalinův příkaz generála pochovali v Marjinském parku v centru Kyjeva. V roce 1948 přidali pomník s nápisem "Generálu Vatutinovi s vděčností ukrajinský lid". Pomník zůstával na svém místě ještě dlouho po rozpadu Sovětského svazu, za své vzal až po ruské agresi na Ukrajinu, 9. února 2023 jej četa dělníků odstranila a odvezla.

Video: Rusové si na Rudém náměstí v Moskvě připomněli výročí úmrtí Josifa Stalina (6. 3. 2023)