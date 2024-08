Francouzský generál popsal, co může ztížit obranu před Rusy. Evropu vyzývá k akci

Albert Petr

Pokud se chce Evropa ubránit případné ruské agresi, musí usnadnit přesun vojáků a techniky přes své vnitřní hranice. V rozhovoru pro Politico na to upozorňuje francouzský generál Bertrand Toujouse.

Jak popisuje list Politico, za dob studené války bylo velmi jednoduché, aby se po Evropě přesouvali vojáci včetně techniky, ale s postupem času a nárůstem administrativy se taková věc stala obtížnější.

Francie si to podle generála Toujouse plně uvědomila předloni na jaře, když v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu nasadila prapor do mnohonárodnostní mise NATO v Rumunsku. Cílem bylo posílit východní křídlo Severoatlantické aliance.

"Zjistili jsme, jak velká je administrativní zátěž. Na Ukrajině je válka, ale celníci vám vysvětlují, že nemáte správnou tonáž na nápravu a že vaše tanky nesmí přes Německo," stěžuje si Toujouse, který vede nově vytvořené velitelství francouzské pozemní armády pro Evropu. "Je to prostě neuvěřitelné," dodává.

Politico upozorňuje, že pokud by Rusko napadlo některou ze zemí NATO, bude potřeba, aby se evropští a američtí vojáci dostali co nejrychleji ze svých základen v západní Evropě k východnímu křídlu aliance.

Pro takové vojenské manévry je však potřeba zlepšit dopravní infrastrukturu a s ní spojenou administrativu. Jde například o nevyhovující mosty a tunely potřebné k přepravě obrněné techniky, upřesňuje Politico. Hrozba útoku Ruska na NATO vzrostla poté, co Moskva předloni v únoru napadla Ukrajinu.

Hlavní přepravní metodou zůstává podle Toujouse vlaková doprava. Francie ale v minulých letech bojovala v Afghánistánu nebo v Sahelu v západní Africe. "Je to asi dvacet let, kdy francouzská armáda naposledy nakládala techniku na vlaky. Vracíme se k něčemu, co jsme uměli a na co jsme úplně zapomněli," říká. I francouzský železniční dopravce SNCF v této otázce prozatím tápe, míní Politico.

Americký generál ve výslužbě Ben Hodges, který v minulosti působil jako vrchní velitel amerických pozemních sil v Evropě, v rozhovoru pro Politico uvedl, že již ruská anexe Krymu v roce 2014 byla "budíček" ke zlepšení vojenské mobility v Evropě. "Došlo ke zlepšení, ale spíše v tom smyslu, že jsme si uvědomili, že ten problém existuje," uvádí Hodges.

Situaci má zlepšit také takzvaný Akční plán EU pro vojenskou mobilitu 2.0, který má zaručit efektivní transport vojáků s technikou přes vnitřní hranice EU jak v době míru, tak v době případného konfliktu.

