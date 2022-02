Francouzská politička La Penová si na prezidentskou kampaň půjčí od maďarské banky

Šéf zpravodajské stanice CNN Jeff Zucker ve středu oznámil rezignaci s okamžitou platností. Důvodem je jeho vztah s kolegyní a členkou vedení stanice. Zucker ji ve svém rezignačním oznámení nejmenoval, ale podle CNN jde o šéfku obchodního oddělení stanice Allison Gollustovou. Ta sdělila, že ve své funkci zůstává.

"V rámci vyšetřování působení Chrise Cuoma v CNN jsem byl dotázán na svůj vztah se svou nejbližší kolegyní, s níž jsem spolupracoval přes 20 let. Požádali mne, abych oznámil, kdy vztah začal, ale já to neudělal. A byla to chyba. Z tohoto důvodu dnes podávám rezignaci," napsal Zucker ve svém oznámení určeném zaměstnancům CNN.

"Jeff a já jsme byli blízcí přátelé a profesionální partneři déle než 20 let. Náš vztah se nedávno kvůli covidu změnil. Lituji, že jsme to neoznámili v náležitou dobu. Jsem hrdá na své působení v CNN a těším se, že budeme ve své úžasné práci pokračovat," napsala Gollustová ve svém vzkazu. Podle CNN jsou ona i Zucker rozvedení.