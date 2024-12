Francouz, který roky nechal znásilňovat svou manželku, je vinen. Dostal 20 let vězení

Francouz Dominique Pelicot, který téměř deset let nechával desítkami mužů znásilňovat svou omámenou ženu, byl odsouzen k maximálnímu trestu 20 let vězení, jak požadovala prokuratura. Ve čtvrtek to oznámil soud ve francouzském Avignonu. Vinnými shledal také všech pět desítek spoluobžalovaných, většinou ze znásilnění.

Dvaasedmdesátiletý Pelicot podle BBC při čtení verdiktu neprojevoval žádné emoce. Soudce po vynesení rozsudku nad Pelicotem postupně četl rozsudky také nad padesátkou spoluobviněných. Sedmačtyřicet mužů bylo usvědčeno ze znásilnění, dva z pokusu o znásilnění a dva ze sexuálního napadení, uvedla agentura Reuters. Související Případ, který otřásl Francií. Omámenou ženu znásilňovaly desítky mužů, nic netušila "Pane Pelicote, byl jste shledán vinným ze závažného znásilnění Gisèle Pelicotové," řekl předsedající soudce Roger Arata. Pelicot byl shledán vinným mimo jiné také z pokusu o závažné znásilnění ženy jednoho ze spoluobžalovaných, Jean-Pierrea Marechala, a z pořizování nevhodných snímků své dcery Caroline a svých snach Aurore a Céline. Gisèle Pelicotovou muži léta znásilňovali poté, co ji Pelicot omámil silnými anxiolytiky, tedy léky proti úzkosti. Na videích, která Pelicot pořizoval, figurovalo celkem 83 cizích mužů. Před soudem jich stanulo 50, ostatní se nepodařilo identifikovat. Svou dnes už bývalou ženu znásilňoval i samotný Pelicot. Případ Francií hluboce otřásl a vyvolal debaty o násilí na ženách. Sama Pelicotová je oceňována za to, že se navzdory bolestnému obsahu případu zasadila o veřejné projednávání místo toho, aby se soudní proces konal za zavřenými dveřmi. Také její dnešní příchod do soudní síně provázel potlesk.