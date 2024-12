Francouz nechal roky znásilňovat svou ženu. Lituji toho a žádám o odpuštění, říká

Dominique Pelicot, který řadu let nechával desítkami mužů znásilňovat svou omámenou ženu, v pondělí u soudu ve francouzském Avignonu poprosil rodinu, aby přijala jeho omluvu. Ocenil zároveň odvahu své už bývalé manželky Gisèle. Soud by měl rozsudek ve sledovaném procesu vynést ve čtvrtek, píše agentura AFP. Prokuratura pro hlavního obžalovaného žádá trest 20 let vězení.

Nyní dvaasedmdesátiletou Gisèle Pelicotovou léta znásilňovali cizí muži poté, co ji její tehdejší manžel omámil silnými anxiolytiky, tedy léky proti úzkosti. Dominique Pelicot ze znásilňování pořizoval videa, na nichž figurovalo celkem 83 mužů. Před soudem jich stanulo 50, ostatní se nepodařilo identifikovat. Související Případ, který otřásl Francií. Omámenou ženu znásilňovaly desítky mužů, nic netušila Rodina se o případu a hrůzných praktikách otce dozvěděla v roce 2020, kdy začalo policejní vyšetřování. Případ otřásl celou Francií a vyvolal debaty o násilí na ženách. Samotná Pelicotová je oceňována za to, že navzdory bolestnému obsahu případu přijala raději veřejné projednávání, než soudní proces za zavřenými dveřmi. "Na začátek bych chtěl ocenit odvahu mé bývalé ženy," prohlásil dnes Pelicot před trestním soudem v Avignonu. "Lituji toho, co jsem udělal, působím své rodině čtyři roky utrpení, žádám je o odpuštění," prohlásil obžalovaný ve svém posledním vyjádření před soudem před vynesením rozsudku. Řekl, že nemožnost vidět své milované "je horší než zbavení svobody". Muž sedící ve skleněném boxu vedle 17 dalších obžalovaných znovu ujistil, že od začátku procesu, který začal 2. září, říkal "úplnou pravdu". Dominique Pelicot padesát spoluobviněných nalezl na internetu a v období od července 2011 do října 2020 je pouštěl do rodinného domu v Mazanu, kdy bydlel s manželkou, aby se díval, jak ji v bezvědomí znásilňují. Pelicot nikdy svou odpovědnost nepopíral a sám sebe označil za "násilníka". "Jsem vinen tím, co jsem udělal. Všechno jsem zničil, o všechno jsem přišel. Musím za to zaplatit," prohlásil už krátce po zahájení procesu. Jeho dva synové požádali justici, aby otce co nejpřísněji potrestala, a prohlásili, že na něj chtějí navždy zapomenout. Jeho dcera se pokládá za další z otcových obětí. Většina z celkem 50 spoluobžalovaných je stíhána za těžké znásilnění. Prokuratura požadovala deset až 18 let vězení pro 49 z nich. Čtyři roky žádá proti poslednímu obžalovanému, který je stíhán kvůli "osahávání" Gisèle Pelicotové. Video: Je malej, zapomene. Expertka řekla, jak soudy "omlouvají" znásilnění v rodině (18. 4. 2024) Spotlight Aktuálně.cz - Johana Nejedlová | Video: Tým Spotlight