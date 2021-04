Fotografie z Indie, která hlásí další rekordní čísla. Mrtvé spalují i na parkovištích

Zapojit se do očkování mělo podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) v lednu zájem 36 procent firem, nyní jich je 86 procent. Garantují rychlé očkování minimálně jednoho milionu lidí. Očkovací místo chtějí využívat dlouhodobě, například pro případné přeočkování. Komplikací je podle nich administrativa a dlouhé schvalovací lhůty. Vláda by také měla uvolnit očkování pro věkovou skupinu 18 až 55 let. SP k tomu ve čtvrtek kabinet a další dotčené instituce vyzval, uvedli na on-line tiskové konferenci zástupci svazu.

Nejvíce, zhruba polovina podniků, má podle průzkumu zájem o zřízení jednorázového očkovacího místa ve firmě pro zaměstnance, případně i pro jejich rodinné příslušníky. Tuto cestu by volily hlavně společnosti nad 250 pracovníků. Pro využití ordinací poskytovatelů pracovně-lékařských služeb mimo firmu je 48 procent podniků, především menších a středních, tři procenta společností jsou schopna se stát veřejným očkovacím místem.