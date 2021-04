Království v Asii měsíce čekalo na šťastné datum. Pak všechny naočkovalo za dva týdny

Bhútán skladoval po několik měsíců stovky tisíc dávek vakcíny proti koronaviru, než začal očkovat. Tamní rada buddhistických mnichů totiž vládě poradila, že musí počkat na příznivé datum. Navíc jako první měla dostat vakcínu žena narozená v roce Opice. Vláda tak čekala na správnou astrologickou konstelaci. A pak naočkovala aspoň jednou dávkou 93 procent populace během dvou týdnů.

Prvních 150 tisíc dávek vakcíny AstraZeneca dostalo himálajské království už v lednu. Indie je poslala ze svých továren jako humanitární pomoc. I proto, aby snížila vliv sousední Číny v Bhútánu. Tamní vláda ale pak s očkováním otálela, podle oficiálního prohlášení chtěla počkat na "příznivý den".

Rada buddhistických mnichů, která má na starosti náboženské záležitosti, varovala, že měsíc od 14. února do 13. března je nepříznivý. "Počkáme, až toto období skončí," sdělil premiér Lotay Tshering.

První den očkování, 27. března, pak vypadal jinak než ve většině zemí. Lidé odříkávali buddhistické modlitby a v tzv. příznivý čas v 9:30 ráno zapálili máslové lampy. První vakcínu dostala žena narozená v roce Opice od zdravotní sestry narozené ve stejný rok, aby se tak "splnily astrologické podmínky".

Do 8. dubna bylo naočkováno skoro půl milionu lidí ve věku od 18 do 104 let. V zemi o něco menší než Švýcarsko žije okolo 750 tisíc lidí. Během dvou týdnů dostalo první dávku vakcíny přes 93 procent z těch, kteří se teď mohou nechat očkovat (nepatří tam například děti).

Země tak předhonila i vyspělé státy jako Izrael nebo Spojené království a dostihla zatím nejvíce proočkované Seychely. A to i přesto, že před začátkem pandemie měla jen 37 kvalifikovaných doktorů.

Kvůli očkování až do Himálaje

Zatímco království čekalo na začátek očkování, přišlo z Indie dalších 400 tisíc dávek. Tamní dobrovolníci za tu dobu vytvořili více než 1200 očkovacích míst. Jeden tým dokonce musel ve sněhu šplhat po Himálaji, aby se během šesti dnů dostal k šesti vzdáleným vesnicím. Za některými komunitami museli kvůli příliš hlubokému sněhu vrtulníky.

Země měla národní očkovací plán už před začátkem pandemie, nebylo proto nutné celou infrastrukturu budovat od začátku. Premiér, který je sám doktorem, navíc očkování před jeho zahájením podporoval na svých sociálních sítích a během celé pandemie informoval veřejnost o aktuální situaci.

Bhútán také nemusel vymýšlet složitý systém prioritních skupin, protože se očkovali všichni najednou. Rychlé očkování navíc zvyšuje tlak na sousední Indii, aby včas dodala zbylé dávky - mezi první a druhou nesmí být příliš velký rozestup. Nejpozději do 12 týdnů by tak měli být kompletně naočkováni i ti s jednou dávkou.

V izolaci byl i král

Asijská země i jinak zvládla pandemii poměrně dobře. Bhútán, který místo hrubého domácího produktu zjišťuje jako měřítko vyspělosti hrubé národní štěstí, například zavedl přísná karanténní opatření pro kohokoliv, kdo se vrátí z ciziny, píše list Economist. Sám král Džigme Khesar Namgjel Wangčhug se na týden izoloval, když se do paláce vrátil z cesty po jižních provinciích země, a premiér zůstal v izolaci celých 21 dní po návštěvě nedalekého Bangladéše.

Naočkovat už chybí jen několik posledních jedinců. Mezi nimi je i sám král, který prohlásil, že počká, až budou naočkováni všichni ostatní obyvatelé. "Všichni se musíme přihlásit, aby Jeho královská výsost mohla být naočkovaná co nejdříve," stojí v prohlášení ministerstva zdravotnictví. "Je to příležitost, jak posloužit našemu králi."

