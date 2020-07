Foto. Když to v lese čvachtá. Rašeliniště v Krkonoších zadržují vodu jako houba

Suchou nohou se v místech, kde Krkonošský národní park obnovuje původní rašeliniště a mokřady, projít nedá. Kdyby ale smrkové lesy zůstaly odvodněné, časem by uschly. Smrk by nahradily buky a zmizely by ojedinělé ekosystémy, které jinde na světě neexistují.