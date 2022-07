Před 10 lety začaly boje o syrské Aleppo. Brutální obléhání si vyžádalo tisíce životů

Vláda bude ve středu schvalovat postoupení protokolů o přístupu Švédska a Finska do Severoatlantické aliance (NATO) k ratifikaci do parlamentu. Skandinávské země se pro vstup do aliance rozhodly v návaznosti na ruskou invazi na Ukrajinu.

Zástupci 30 členských zemí NATO podepsali na začátku července protokoly o přistoupení Finska a Švédska, čímž učinili zásadní krok k jejich přijetí do aliance. Aby se země skutečně členy NATO staly, musejí přístupové dokumenty všechny alianční státy ratifikovat, což může trvat několik měsíců. Otázky v tomto směru vzbuzuje přístup Turecka, které si vymínilo splnění svých požadavků spojených s kurdskými členy skupin, které Ankara označuje za teroristické.