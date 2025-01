Foltýn: O sebe se nebojím, z rusofilních blbečků si moc nedělám. Děsí mě jiná věc

Ukrajinští vojáci vedou podle bezpečnostního analytika a vládního koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna zatím víceméně úspěšnou opotřebovávací válku, kterou ale bez pomoci Západu rychle prohrají. Sám upozorňuje, že pomáhat napadené zemi je i v českém zájmu, i když za svá slova čelí často tvrdé kritice a výhružkám. "O sebe se nebojím, spíš o duši národa," říká ve Spotlightu.

Otakar Foltýn se i ve své vládní funkci nebojí použít ostřejší slova vůči těm, kteří jsou ochotní ospravedlňovat ruské činy ve válce proti Ukrajině. Sám kvůli tomu od části obyvatelstva čelí nadávkám a výhružkám, které podle něj nápadně připomínají slovník, který jsme mohli vídat před druhou světovou válkou. "Je to stejná zhovadilost a ubohost. Že někdo napíše v Braníku na zeď, že žid Foltýn musí viset? Je děsivé, že po tolika letech čteme znovu to samé," upozorňuje v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

Podle svých slov se ale sám fyzického napadení nebojí. "Dokážu se o sebe postarat. Nebojím se, že potkám nějakého rusofilního idiota na ulici, jako se to už dvakrát stalo třeba Ondrovi Vetchému. Jenže fyzicky napadnout držitele černého pásku v judu, to je skutečně darwinovský pokus. Ondra to zvládl a já to nějak zvládnu taky," popisuje Foltýn situace, kterým musí se svými kolegy a přáteli čelit za veřejnou podporu Ukrajiny.

Dále podporovat napadenou zemi je ale podle něj klíčové, protože Rusko už v minulosti ukázalo, že mezinárodní dohody pro něj neplatí a je potřeba vůči němu vymezit hranice, které se bude bát překročit. "Nesmíme před nimi strkat hlavu do písku. Pokud to uděláme, tak se před našimi vnoučaty budeme stydět úplně stejně, jako se styděli naši předci ve dvacátém století za to, že nezastavili nacismus včas," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:40 Jak vysoko je Rusko na stupnici hrozeb pro Evropu a Česko a platí pořád, že je Evropa v nejohroženějším čase od svého vzniku? Udělala Evropa dost pro to, aby si Rusko udržela od těla co nejdál, a jak je na tom Česko z hlediska pomoci Ukrajině?

04:40-11:04 O čem vypovídá vývoj války na Ukrajině v posledních měsících a co by odříznutí Pokrovsku ruskou armádou mohlo způsobit? Jak velkými ztrátami Rusko trpí a dá se ze stávající situace vyčíst něco o postupu a strategii ruské armády?

11:04-17:56 Co znamená další zahájený útok ukrajinských jednotek v Kurské oblasti a nasvědčuje něco tomu, že by letos válka na Ukrajině mohla skončit? Co by mohlo být pro současné ukrajinské představitele přijatelným ukončením konfliktu a z čeho mohou vycházet předpoklady, že by nově zvolený americký prezident Trump vyžadoval po Kyjevu co nejrychlejší uzavření příměří?

17:56-26:39 Mohou si Spojené státy přát posílené Rusko a co může pro Evropu znamenat tvrdší celní politika a větší tlak na soběstačnější bezpečnost ze strany USA? Dokáže Foltýn porozumět tomu, proč si lidé riziko války odmítají připustit, a jaké má výsledky své práce jako vládní koordinátor strategické komunikace státu?

26:39-34:07 Snaží se Foltýn být apolitický a promýšlí dopředu, jakým způsobem k veřejnosti mluvit? S jakými komentáři a narážkami se Foltýn musí potýkat a platí pořád, že v Česku nepřevládá čistě proruský a režim podporující narativ?