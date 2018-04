Trumpova "zametače" vyšetřuje FBI. Prezident má bombu na zápraží a cítí, že může brzy vybuchnout

před 27 minutami

Trumpův osobní právník a důvěrník Michael Cohen je v hledáčku FBI. Prezident je ve smrtelném nebezpečí.

Washington - Před týdnem v pondělí po víkendovém chemickém útoku v syrské Dúmě Donald Trump do Bílého domu svolal své generály a členy kabinetu.

"Je to útok na to, za čím my všichni stojíme," varoval před přítomnými novináři a svým národně-bezpečnostním týmem. Jenže americký prezident tím nemyslel použití chemických zbraní v Sýrii.

Zcela ho v té chvíli zaměstnávala jiná věc - čerstvá informace o tom, že FBI prohledala kancelář, dům i hotelové apartmá jeho dlouholetého osobního právníka a důvěrníka Michaela Cohena. "Je to hanba, skutečná hanba. Je to útok na naši zemi," ventiloval Trump emoce, které byly i na to, na co jsou u něho už američtí novináři zvyklí, mimořádně vzrušené.

Podle novináře Tima O´Briena, který o Trumpovi napsal knihu s názvem Trump Nation, to ale není překvapivé. "Trump ve vzduchu cítí smrtelné nebezpečí," řekl O´Brien listu Washington Post. "Cohen dělal špinavou práci, kterou se prezident sám nechtěl zabývat. A dělal to nejméně deset let," vysvětlil O´Brien, že Cohen zdaleka nebyl jen Trumpův právník.

Michael Cohen, který se s Trumpem zná více než dvacet let a od roku 2006 oficiálně pracoval v prezidentově firmě Trump Organization, byl "fixerem" - zametačem, čističem. Za šéfa uklízel nepříjemné věci. Byl Trumpovým pitbulem, jak jednapadesátiletý Cohen sám sebe nazývá.

"Tahle domovní prohlídka je, jako byste položili bombu na Trumpovo zápraží," komentoval akci FBI bývalý státní žalobce Alabamy Joyce White Vance.

V centru je pornoherečka Stormy Daniels

Federální vyšetřovatelé Cohenovi kromě dalších dokumentů zabavili jeho počítače, mobilní telefony a také nahrávky telefonních hovorů, které si měl bez vědomí druhé strany pořizovat.

"Pokud hledáte důkazy, nemůže mít nic lepšího než lidi mluvící na nahrávkách," komentoval to pro New York Times bývalý prokurátor v kauze Watergate Nick Akerman.

FBI začala Cohena vyšetřovat na doporučení Roberta Muellera, který od loňského května vyšetřuje rozsah ruského vměšování do americké prezidentské kampaně 2016 a také to, zda s Ruskem nespolupracoval Trumpův tým.

Jde ale o samostatný případ, který vede newyorský prokurátor. V jeho jádru jde o to, zda a jak se Michael Cohen v průběhu prezidentské kampaně 2016 snažil "uklidit" negativní informace, které by mohly Donalda Trumpa poškodit.

Pod tlakem médií a jejich informací Cohen už letos na začátku roku přiznal, že pár týdnů před volbami v říjnu 2016 zaplatil 130 tisíc dolarů pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels. Chtěl tak zajistit její mlčení o své údajné sexuální aférce s Trumpem v roce 2006.

Podle Cohena ale Trump o ničem nevěděl, což před deseti dny potvrdil i sám prezident. FBI ovšem zajímá i obdobný případ s bývalou dívkou Playboye Karen McDougalovou.

Ta tvrdí, že Cohen si jako zprostředkovatel s pomocí časopisu National Enquirer pojistil i její story o údajném poměru s Trumpem. Časopis, jehož vydavatelem je Trumpův známý, za 150 tisíc dolarů koupil výhradní práva, ale pak story neotiskl.

FBI zajímají okolnosti těchto dvou a patrně ještě dalších možných obdobných případů. Podle listu Washington Post je Cohen vyšetřován za možné "bankovní podvody a porušení zákona o financování volebních kampaní".

Nezákonný výdaj?

Kvůli platbě pro Stormy Daniels, tedy pro převod peněz do její banky v Los Angeles, Cohen v Delaware založil společnost s ručením omezením. A pokud by se prokázala souvislost s Trumpovou předvolební kampaní, šlo by o nezákonný výdaj.

K těmto dvěma kauzám se pak v týdnu, který uplynul od "šťáry" FBI v Cohenově kanceláři, objevily další potenciálně přitěžující informace. A to nejen pro Cohena, ale právě i pro Donalda Trumpa.

Minulý pátek americká média informovala, že loni Michael Cohen fungoval jako prostředník v transakci mezi vysoce postaveným členem federálního vedení republikánské strany (RNC) Elliottem Broidym a nejmenovanou bývalou modelkou Playboye.

Broidy měl s Cohenovým přispěním modelce zaplatit 1,6 milionu dolarů, když utají, že je s ním těhotná. Rovněž minulý pátek pak mediální společnost McClatchy přinesla v souvislosti s Michaelem Cohenem novou informaci zevnitř vyšetřování "ruské kauzy".

Zvláštní vyšetřovatel Mueller má prý důkazy o tom, že Cohen se v průběhu prezidentské kampaně v létě 2016 v Praze setkal se zástupci ruské vlády.

I have never been to Prague in my life. #fakenews pic.twitter.com/CMil9Rha3D — Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 11, 2017

Cohen tyto informace rezolutně popírá. Objevily se ve zprávě bývalého agenta MI6 Michaela Steelea vypracované v roce 2016 pro demokratickou stranu a kampaň Hillary Clintonové.

Když se Steelův záznam o údajné schůzce loni v lednu poprvé dostal na veřejnost, dal Cohen na Twitter fotku svého pasu, jako "důkaz", že v něm chybí vstupní razítko do České republiky.

Pokud by ale do Česka přijel z Německa, jak podle McClatchyho zjistil Mueller, žádné potvrzení o vstupu by v pase mít nemusel. A jestliže by se údajná pražská schůzka s Rusy potvrdila, byla by na stole okamžitě otázka: O čem osobní právník a důvěrník Donalda Trumpa uprostřed jeho prezidentské kampaně s Moskvou jednal?

Jako Tom Hagen z Kmotra

Cohen se v "ruské kauze" už dříve objevil. Na začátku Trumpovy kampaně, na přelomu 2015 a 2016, se snažil pomoct s projektem výstavby hotelu Trump Tower v Moskvě.

Jedním z investorů měla být ruská VTB Banka, která už v té době byla na americkém sankčním seznamu. Cohen nicméně s žádostí o pomoc oslovil mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova.

Michael Cohen vždy inzeroval, že je Donaldu Trumpovi naprosto věrný a nikdy by ho nezradil. Sám sebe přirovnával k postavě Toma Hagena z mafiánské ságy Kmotr od Maria Puza.

Den před zásahem FBI v jeho kanceláři a domě Cohen na Twitteru potvrdil, že bude prezidenta Donalda Trumpa vždy chránit. Jenže FBI toho může mít tolik, že sám Cohen už ani nemusí mluvit. A Donald Trump si toho je patrně vědom.

Podle listu Wall Street Journal je rozhodnut, že vyhodí ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse a jeho náměstka Roda Rosensteina, který dal souhlas s vyšetřováním Cohena.

"Otázka není, zda se tak stane, ale kdy se tak stane," citoval list zdroj, který o tom měl mluvit osobně s Trumpem. Podle listu New York Times, který se odvolává na poradce z Bílého domu, otřásla akce proti FBI proti Cohenovi prezidentem více než cokoli z dosavadního vyšetřování.

"Tohle je úder do (Trumpovy) svatyně," uvedl washingtonský právník Mark S. Said pro Washington Post.

Podle něho má FBI v osobě Michaela Cohena Trumpova "právníka, účetního, holiče, terapeuta, číšníka. Jednoduše všechny lidi, kteří o vás vědí to nejhorší."

