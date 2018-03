Problém jménem Stormy Daniels. Pornoherečka už poskytla výbušný rozhovor, Trump je v přímém ohrožení

před 1 hodinou

Prezidentův osobní právník Michael Cohen už přiznal, že před volbami 2016 vyplatil pornoherečce Stormy Daniels 130 000 dolarů, aby mlčela o své údajné, deset let staré aféře s Donaldem Trumpem.

Washington - Není to aféra Watergate, ale na stole jsou už opět tradiční dotazy. Co prezident věděl? A kdy to věděl?

Z nich pak může vyplynout finální otázka, která je pro každého politika krajně nepříjemná: Znamená to, že jste, pane prezidente, opakovaně a setrvale lhal?

Problém prezidenta Donalda Trumpa se nazývá Stormy Daniels. Osmatřicetiletá pornoherečka, civilním jménem Stephanie Cliffordová, tvrdí, že v roce 2006 měla poměr s Donaldem Trumpem.

Trump byl v té době už ženatý se současnou první dámou Melanií a měli několikaměsíčního syna Barrona.

Peníze za mlčení

Story, která by jinak patřila spíše jen do bulvárních médií, se stala podstatnou zprávou. Respektovaný deník Wall Street Journal letos v lednu napsal, že těsně před prezidentskými volbami 2016 dostala Stormy Daniels za mlčení od Trumpova dlouholetého osobního právníka a důvěrníka Michaela Cohena 130 000 dolarů.

Stormy Daniels se podle listu před volbami 2016 snažila uplatnit svůj údajný románek s Donaldem Trumpem v médiích, konkrétně chtěla promluvit ve velmi sledované dopolední talkshow Good Morning America na stanici ABC.

Michael Cohen se tomu rozhodl zabránit a peníze Stormy Daniels podle Wall Street Journal poslal výměnou za podpis pod smlouvou, v které se zavázala, že bude mlčet.

Právník v první reakci tyto informace popřel. Jenže deník a ostatní americká média už horkou stopu neopustily. Ukázalo se, že právě jen k tomu účelu, aby vyplatil peníze, založil Cohen v říjnu 2016 ve státě Delaware společnost s ručením omezeným s názvem Essential Consultants LLC.

Z jejího účtu pak o deset dní později, na konci října, odešlo 130 000 dolarů na účet Keitha Davidsona, tehdejšího právníka Stormy Daniels.

Bez Trumpova vědomí?

Po tíhou těchto nových informací Michael Cohen postupně přiznal původní informace Wall Street Journal, že šlo o výplatu za smlouvu o mlčenlivosti, která skutečně existuje.

Oficiálně však Cohen, který pro Donalda Trumpa pracuje od roku 2006, trvá na tom, že sám nynější prezident v říjnu 2016 o celé věci nic nevěděl a že uvedené peníze byly Cohenovy soukromé prostředky.

Z informací Wall Street Journal ale vyplývá, že nějakou účast v celé věci mohla mít organizace Trump Organization, v jejímž čele stál až do voleb 2016 Donald Trump.

WH press secretary Sarah Sanders said that as far as she knows, President Trump wasn't aware of a payment made by his personal lawyer to Stormy Daniels in October 2016 https://t.co/LN5sC96ch1 pic.twitter.com/4cifylgWdx — CNN (@CNN) March 7, 2018

Když chtěla Stormy Daniels před dvěma týdny o celé záležitosti veřejně promluvit, proběhla arbitráž, v které soud vydal předběžné opatření, aby tak nemohla učinit. Za stranu, která tuto arbitráž vyvolala, je pod dokumentem s označením "Vysoce tajné řízení" vedle zmíněné Cohenovy firmy uvedena i právnička Jill Martinová, která dlouhodobě pracuje pro Trump Organization.

Bílý dům prostřednictvím mluvčí Sarah Huckabee Sandersové nicméně minulý týden potvrdil, že Trump odmítá všechna obvinění. Ať už by se měla týkat údajné aférky se Stormy Daniels v roce 2006, či toho, že by věděl o "smlouvě o mlčení" z října 2016.

Jenže s tím se americká média a ani neziskové organizace, které hlídají toky peněz v americké politice, už rozhodně nehodlají smířit. Podle nich je možné, že byly porušeny zákony. A jako první to pociťuje právě Cohen.

Washingtonská organizace Common Cause podala podnět, zda právník neporušil zákon o financování volebních kampaní. Jako privátní osoba by směl Trumpa podpořit maximální částkou 2700 dolarů. Ale jestliže teď tvrdí, že uvedenou sumu pro Stormy Daniels zaplatil ze svého, dostal by se samozřejmě několikanásobně přes limit.

Eisen opět zasahuje

Další podnět pak jménem jiné washingtonské neziskovky CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) podal šéf její rady a bývalý americký velvyslanec v Praze, právník Norman Eisen.

Ten reagoval na informace listu Wall Street Journal, podle kterého si Michael Cohen po volbách 2016 svým známým stěžoval, že mu od Trumpovy kampaně ještě nebyla vrácena částka, tedy 130 000 dolarů, kterou vyplatil Stormy Daniels.

Eisen z toho vyvozuje, že Cohen tím Trumpovi poskytl půjčku, kterou by Trump ale měl uvést ve finančním výkazu své kampaně. A jelikož tak neučinil, je podle bývalého velvyslance důvod to přezkoumat.

Oba zmíněné podněty se mohou zdát nepodstatné, ale jejich základním účelem je, aby Bílý dům a sám Michael Cohen museli reagovat a celá kauza se dále rozvíjela. A zároveň je zcela zřejmé, že Washington - tamní média a Trumpovi oponenti - je přesvědčen, že "není kouře bez ohně".

Jinými slovy, že tato kauza má v sobě zdaleka výbušnější potenciál, než co zatím vyšlo na světlo. Pokud by se ukázalo, že Trump o platbě pro Stormy Daniels věděl, ale jeho tým o tom lhal, mohly by v Bílém domě začít padat hlavy.

Stormy už promluvila

A tohle nebezpečí je o to větší, že potichu rozhodně nechce být ani Stormy Daniels. Už poskytla rozsáhlý rozhovor s novinářem Andersonem Cooperem, který by se měl vysílat v rámci sledovaného publicistického pořadu 60 minutes na stanici CBS.

Zatím není jisté kdy. V tuto chvíli tomu totiž formálně brání výše zmíněný soudní zákaz z arbitráže, který Michael Cohen získal před dvěma týdny.

Před několika dny ale právník Stormy Daniels napadl smlouvu o mlčenlivosti z října 2016. Podle právníka je smlouva neplatná, protože se týká Donalda Trumpa, ale on sám ji nepodepsal.

A v pondělí pak Stormy Daniels zaslala Michaelu Cohenovi dopis, oficiální právní nabídku, že mu vrátí 130 000 dolarů výměnou za zbavení mlčenlivosti.

Podle deníku New York Times se tím Bílý dům a osobně prezident Trump dostávají do takřka neřešitelné situace. Když této žádosti nevyhoví, což je pravděpodobné, jen tím potvrdí, že pokračují ve své snaze Stormy Daniels umlčet.

Jenže podle některých právníků je tahle bitva pro Bílý dům zároveň už předem ztracena. "Ona (Stormy Daniels) už to interview dala. A nevidím moc šanci, že by předběžné opatření o mlčenlivosti bylo rozšířeno na televizi CBS," uvedla právnička Megan Deluheryová pro Washington Post s tím, že podle ní soudy nepůjdou proti prvnímu dodatku ústavy, zaručujícímu právo na svobodu projevu.

A pokud bude rozhovor skutečně odvysílán, čekaly by Bílý dům a prezidenta patrně ještě zdaleka větší starosti. V dopise, v kterém nabídla vrácení peněz, Stormy Daniels totiž uvádí, že by pak měla mít možnost "svobodně a otevřeně mluvit o svém předchozím vztahu s prezidentem a o pokusech ji umlčet".

A zároveň by směla "použít a publikovat jakékoli textové zprávy, fotky a videa, jež vlastní a které se vztahují k prezidentovi".

"Odkrýváme další a další důkazy, které ukazují, že americké veřejnosti není říkána pravda. A nezastavíme, dokud se nedostaneme až k jádru věci," zní čerstvé, středeční prohlášení současného právního zástupce Stormy Daniels Michaela Avenattiho.

