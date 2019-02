Favorit na prezidenta Ukrajiny? Komik, jehož program tvoří komentáře na Facebooku

"Služebník lidu vede v předvolebních průzkumech," psala ukrajinská média po čtvrtečním zveřejnění posledních politických preferencí. Nemyslela tím současného prezidenta Petro Porošenka, ale komika Volodymyra Zelenského. Jednačtyřicetiletého herce proslavil satirický seriál Služebník lidu a svou kandidaturu oznámil teprve na Silvestra. Podle průzkumů by v prezidentských volbách, jejichž první kolo se koná na konci března, porazil nejen prezidenta Porošenka, ale i expremiérku Juliji Tymošenkovou.

Zelenského chce podle výzkumu sociologického Rozumkovova centra volit 23 procent Ukrajinců. Na druhém místě je s 16,4 procenty stávající prezident Porošenko a o sedm desetin procenta za ním zaostává Tymošenková. Jeho pozici favorita potvrdil i nedávný průzkum agentury Rating.

Sociologové Zelenského do výzkumů zařadili již loni v létě, kdy ještě odmítal potvrdit, zda vůbec půjde do politiky. Ostatně stejně jako Svjatoslav Vakarčuk, zpěvák populární poprockové skupiny Okean Elzy. Ten ale v polovině ledna prohlásil, že "v džínsech dokáže víc než v obleku v politice" a kandidovat nebude. Podle zdrojů ze zpěvákova okolí Vakarčuk nenalezl vhodného sponzora.

Volodymyr Zelenskyj, který pochází z Dněpropetrovsku, zatím vede kampaň prakticky výhradně na internetu. Na sociálních sítích má statisíce sledujících. Jediné plakáty, které jsou v ulicích ukrajinských měst s jeho jménem vidět, jen oznamující start nové řady seriálu Služebník lidu.

Ten začal v roce 2015 a Zelenskyj v něm hraje obyčejného Ukrajince, který se řízením osudu stane prezidentem a musí bojovat s oligarchy, zkorumpovanými úředníky a cynickými politiky. Nyní se snaží přesvědčit spoluobčany, že stejně zásadově by se choval i v reálném životě.

Liberální volební program

Zelenskyj byl dlouho kritizován za absenci volebního programu a za fakt, že svým fanouškům nabídl, aby se na jeho vytváření podíleli na Facebooku. Jeho programem je nyní kompilát 107 539 komentářů na sociální síti. Výsledek je na ukrajinské poměry překvapivě liberální. Herec voliče láká na volný prodej půdy, vlastnictví střelných zbraní, radikální okleštění pravomocí státu nebo zákaz tajné službě SBU zabývat se hospodářskou kriminalitou.

Ovšem naprostá většina Ukrajinců volební programy nečte. Připomíná to i antikorupční skupina Česno, která vytvořila dotazník, jenž generuje program pro osobní politickou sílu Ukrajinců, který je složen z reálně existujících programů současných politických stran.

"Chceme ukázat, že programy politických stran mají blíže k literárnímu cvičení na téma 'jakou bych chtěl vidět ideální Ukrajinu' než k reálnému plánu kroků, které chtějí politici učinit. Jinými slovy, tyto sliby jsou nesplnitelné a často populistické," píší autoři projektu.

Loutka oligarchy?

Stejně tak Ukrajincům zatím nevadí, že není jasné, koho by si Zelenskyj s sebou do prezidentské kanceláře přivedl. Jeho kampaň nyní vedou lidé z produkční společnosti Kvartal 95, která vyrábí seriál Služebník lidu a další komediální pořady se Zelenského účastí. Pro jeho příznivce je to ale ve skutečnosti výhoda.

"Já nevěřím nikomu, kdo v posledních třiceti letech byl v politice. Všechny je potřeba odtud dostat. Zelenskému zatím věřím. Není důvod si myslet, že by to nemohl zvládnout," říká například Viktor Juchno, majitel minipivovaru z východoukrajinského města Čuhujiv nedaleko od Charkova.

Kritici Zelenského obviňují, že je jen loutkou mocného oligarchy Ihora Kolomojského, rovněž rodáka z Dněpropetrovsku. Ten je silným kritikem prezidenta Porošenka a nijak se netají, že udělá vše pro to, aby znemožnil jeho znovuzvolení.

Ostatně všechny Zelenského pořady běží na televizním kanálu 1+1, který patří právě Kolomojskému. Miliardář ale odmítá, že by financoval Zelenského předvolební kampaň. "Mluvili spolu nedávno telefonem, ale není to náš projekt. My mu jen fandíme," řekl serveru Ukrajinska pravda zdroj z oligarchova okolí. Potvrdil ale také, že pro Kolomojského by bylo velmi výhodné, kdyby do druhého kola voleb postoupil spolu s Tymošenkovou právě Zelenskyj.

Video: V ukrajinském parlamentu létaly pěsti