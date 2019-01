Porošenko bude opět kandidovat na ukrajinského prezidenta. Promluvil i o vstupu do EU

před 5 minutami

Ukrajinský prezident Petro Porošenko hodlá v březnových prezidentských volbách obhajovat svůj mandát. Podle očekávání to oznámil během úterní konference v Kyjevě. Třiapadesátiletý politik, jeden z nejbohatších ukrajinských podnikatelů, rovněž prohlásil, že Ukrajina podá za pět let přihlášku do Evropské unie.

Porošenka vynesla k moci v roce 2014 kyjevská vzpoura proti politice proruského prezidenta Viktora Janukovyče, který po převratu uprchl do Ruska a nedávno byl na Ukrajině v nepřítomnosti odsouzen na 13 let za velezradu a napomáhání cizí agresi. Porošenko podle průzkumů není ve volbách favoritem, o druhé kolo bude při hlasování 31. března zřejmě muset soupeřit. Bojovat bude s expremiérkou Julijí Tymošenkovou, která v průzkumech veřejného mínění vede, a zřejmě i s oblíbeným hercem a bavičem Volodymyrem Zelenským. Připravujeme podrobnosti.