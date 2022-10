Exploze Kerčského mostu a její důsledky v otázkách a odpovědích

Mohutný výbuch poničil silniční a železniční most, který spojuje anektovaný Krymský poloostrov s pevninským Ruskem. Co jej zapříčinilo? Co Rusku vážné poškození klíčové dopravní tepny způsobí? Jaký to bude mít vliv na jeho agresi vůči Ukrajině? A jak Kreml zareaguje?

0:23 Kamera zachytila mohutnou explozi na Kerčském mostu | Video: Reuters

Co se na mostě stalo? Rusové tvrdí, že vybuchl nákladní vůz. Část silnice se poté zřítila do moře, na železnici shořel vlak s cisternou. Podle australského vojenského experta a generála ve výslužbě Micka Ryana, který glosuje válku na Ukrajině na sociálních sítích, byly exploze zřejmě velmi silné a na akci se muselo podílet mnoho lidí. Asfalt v místech, kde se dopravní tepna zřítila, není příliš porušen, což ukazuje na to, že výbuch mohl nastat i ve spodní části mostní konstrukce. Jak velké jsou škody? Železnice i silnice jsou nyní nepoužitelné, zřítily se dva pylony. Podle správce anektovaného Krymu Sergeje Aksjonova poškození není fatální a most bude možné opravit. Pro přepravu mezi Krymem a Ruskem nyní úřady zřejmě znovu zavedou před časem zrušené trajekty. Jaký to bude mít dopad na ruskou agresi vůči Ukrajině? Kerčský most byl pro ruskou armádu důležitou spojnicí, přes niž směřovaly tanky a další technika na jižní Ukrajinu. Rusům nyní zbývá alternativní trasa přes okupovaný Melitopol, ale i ta je v dosahu ukrajinského dělostřelectva, a navíc kolem města operují ukrajinští partyzáni. "Z ukrajinského hlediska dává smysl most poškodit a využít situace, kdy Rusko ještě nenasadilo nové, mobilizované vojáky. Proč čekat, až se Rusové přeskupí? Válka se každopádně vyvíjí ve prospěch Ukrajiny," soudí britský analytik. Související ŽIVĚ Kerčský most vedoucí na Krym zachvátil požár. Část silnice se zřítila do zálivu Zobrazit reportáž Jak Rusko zareaguje? Po spektakulárně úspěšných ukrajinských vojenských akcích Rusko obvykle bombarduje infrastrukturu nebo civilní cíle. Když například v polovině září Ukrajinci osvobodili velkou část Charkovské oblasti, Rusko bombardovalo elektrárnu a přerušilo dodávky proudu pro velkou část východní Ukrajiny. Prezident Vladimir Putin podle agentury TASS nařídil vytvořit komisi, která událost vyšetří. Bývalý ruský prezident a nyní místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv řekl 17. července, že Ukrajinu čeká "soudný den", pokud na most zaútočí. Co říkají Ukrajinci? Oficiálně se k výbuchu nepřihlásili. Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak pouze napsal: "Vše, co bylo postaveno nelegálně, musí být zničeno. Vše, co bylo Ukrajině ukradeno, musí být navráceno." 1:38 Kerčský most je v plamenech | Video: Reuters Vojenský analytik Oleg Ždanov řekl v srpnu televizi Ukrajina 24, že most nemusí být zničen, stačí jen poškodit povrch silnice a koleje. Ukrajinská tajná služba SBU se dostala k technické dokumentaci mostu a podle Ždanova se z ní dá určit, ve kterých místech by bylo možné dopravu na mostě co nejefektivněji přerušit. "Most je hlavní zásobovací tepnou pro ruskou armádu. Na Krymu se vojáci a technika prakticky nezdržují, rovnou jedou k frontovým liniím v Chersonské a Záporožské oblasti. Pokud tuto tepnu nepřerušíme, budeme mít pořád problémy," mínil Ždanov. Jaká je historie Kerčského mostu? Devatenáct kilometrů dlouhou silnici a železnici začali Rusové budovat v roce 2016, slavnostně ji o dva roky později otevřel za volantem nákladního vozu osobně Vladimir Putin. Konstrukce stojí na pylonech, které jsou zavrtány do hloubky 56 metrů. Výška mostu je 35 metrů nad hladinou moře. Přibližně uprostřed se nachází zvýšený oblouk, kterým mohou proplouvat lodě. Video: Putinova projížďka po Kerčském mostě v roce 2018 2:12 Putinova projížďka po obřím mostě na anektovaný Krym | Video: Reuters