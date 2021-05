Británie na hranicích zadržuje občany EU, končí v detenci. Pravidla jsou nejasná

Británie už není členem Evropské unie a občanům zbylé sedmadvacítky to dává najevo. V posledních měsících bylo na britských hranicích zadrženo několik desítek lidí ze Španělska, Německa, Itálie i dalších unijních zemí. Neměli víza, která podle úřadů potřebovali. V detenci často strávili i několik dnů. Brusel chování Londýna kritizuje.

Britským hraničním kontrolám přitom stačilo pouhé podezření, že někdo do země přijel za prací, aby ho zadržely a nechaly v detenční cele i celý týden, píše server The Guardian.

Za velkou část případů nejspíš může nejasnost ohledně nových pravidel na cesty do Británie. Přestalo platit přechodné období a lidé, kteří do země přijíždějí za prací nebo studiem z EU, potřebují víza. Ta ale nejsou potřeba ke krátké návštěvě, ať už za rodinou, nebo na dovolenou.

Mezi zadrženými byly i dvě Španělky, které na londýnské letiště Gatwick dorazily začátkem května. 25letá María z Valencie si myslela, že si práci ve Spojeném království může hledat až do konce října. I proto, že v zemi už dřív žila i pracovala. Když ji do Británie odmítli pustit, zeptala se úředníků, jestli si může hned koupit zpáteční letenku a vrátit se domů.

Místo toho ji zadrželi a poslali do detenčního zařízení Yarl´s Wood, kde strávila tři dny. "Jsem ještě stále v šoku," řekla. "Nejhorší bylo, že mi nikdo nebyl schopný říct, co se se mnou bude dít. Vzali mi moje svobody a já se nemohla dovolat žádné právní pomoci."

Druhá Španělka, 24letá Eugenie, si plánovala nejprve si najít v Británii práci a pak se vrátit do Bilbaa požádat o víza. Nakonec se chtěla v Londýně nastěhovat ke svému příteli, který tam už 4 roky pracuje ve zdravotnictví. "Měla jsem vyplněný formulář, kde jsem tohle vysvětlovala, a měla jsem i zpáteční letenku," popsala.

Na letišti ji ale zadrželi, sebrali jí telefon a na 24 hodin ji zavřeli do zadržovací cely, kde bylo několik dalších lidí. Nakonec ji poslali letadlem do Barcelony. Ženy v celách potkaly další Španěly, Francouzku, která přijela na stáž, i Češku, která do Británie přiletěla z Mexika.

"Ta česká dívka byla zoufalá. Stejně jako já věděla, že nemůže začít pracovat okamžitě, ale pochopila to tak, že si můžete hledat práci a pak se do Británie vrátit, až vízum dostanete. Když jim nabídla, že si zaplatí letenku do Prahy, odmítli to. Řekli, že ji pošlou zpátky do Mexika," vzpomínala Eugenia.

Evropská unie žádá nápravu

"Jsem velmi znepokojena zprávami, že dochází k zadržování občanů EU cestujících do Spojeného království. Bohužel, mezi zadrženými byla i minimálně jedna Češka, která skončila v detenci na letišti," potvrdila pro deník Aktuálně.cz europoslankyně Radka Maxová (ČSSD).

"Ačkoliv má Spojené království plné právo nastavit si svoji vízovou a imigrační politiku dle svého uvážení, není možné, aby lidé kvůli drobným administrativním chybám či kvůli přehlédnutí, že již skončilo přechodné období po vystoupení Spojeného království z EU, byli drženi až po několik dní. Jsem přesvědčená, že takové nepřiměřené jednání jen dále zhoršuje vztahy, které mezi sebou máme," dodala.

Ministerstvo zahraničí žádné informace o zadržených Češích nemá. Potvrdilo ale, že se s podobným problémem setkalo několik cizích evropských ambasád. Zahraničním webům podobné případy potvrdili například Němci, Rumuni nebo Bulhaři.

Jako zločinci

Týden v detenčním centru Colnbrook strávila také Ana Silvestreová, která má italské a brazilské občanství. I s manželem ji Britové zadrželi na letišti Luton. Její sestra, která v Liverpoolu žije více než dva roky, netušila, co se stalo. Ana jí mohla zavolat až následující den ráno z detenčního centra.

"Když mi zavolala, plakala a říkala, že ji nutí cítit se jako zločinec," popsala její sestra. Ana neměla přístup ke svým zavazadlům a celníci jí nedovolili vzít si antikoncepci, která jí pomáhá se syndromem polycystických ovarií. Jejímu manželovi zase odmítli dát léky na vysoký krevní tlak.

Jiná žena z Francie popsala, že během sedmidenního zadržení si nemohla vzít antibiotika, která měla s sebou. Mladá dívka z Estonska zase v cele dostala panický záchvat a strážníci jí nepřinesli její léky na uklidnění.

Evropská unie se brání

Evropská komise britskou vládu vyzvala, aby zvážila, zda je tak rázné opatření nezbytné. Zároveň několik europoslanců zdůraznilo, že by se Británie měla snažit zvýšit povědomí o nových podmínkách vstupu do země, aby podobným nedorozuměním předcházela.

Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) pro Aktuálně.cz zdůraznila, že o situaci jednají všechny instituce EU, včetně Evropské komise nebo Rady.

Situaci už projednávala i delegace unie v Londýně. Na opakované dotazy médií i nátlak ze strany EU se britské ministerstvo vnitra rozhodlo současná pravidla mírně pozměnit. Od pátku by tak zadržení lidé měli mít možnost zaplatit kauci a na své vyhoštění počkat u přátel nebo příbuzných.

"Bereme to jako jednání a pochybení individuálních úředníků. Ale jedná se o dlouhodobý problém a ukázku nepřívětivé imigrační politiky Británie, která se na to vůbec nepřipravila. Pak dochází k takto strašným situacím," prohlásila Gregorová.

Lidé by před cestou do Spojeného království měli v dohledné době raději kontaktovat českou ambasádu a ověřit si, že mají všechny potřebné dokumenty, aby se podobné situaci vyhnuli.

