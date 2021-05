Napětí u ostrova Jersey roste. Francie a Británie se obviňují, rybáři hrozí blokádou

Když rybáři z malého britského ostrova Jersey mluví o tom, co se právě děje u jejich hlavního přístavu St. Helier, padají i slova jako "válečný čin". Tomu se prý blíží hrozba blokády, kterou tu chtějí držet francouzské lodě a čluny. Protestují tak proti novým, pobrexitovým pravidlům pro rybolov. Jersey leží právě mezi Británií a Francií.

U přístavu ve čtvrtek protestuje šest desítek francouzských lodí. Britská vláda v reakci vyslala dvě lodě vlastního námořnictva. Dělové čluny HMS Tamar a HMS Severn mají "monitorovat situaci" poté, co Francie o den dříve pohrozila, že Jersey odpojí od elektřiny, pokud se spor nevyřeší.

Francouzské námořnictvo nyní oznámilo, že v reakci na krok Británie zamíří k Jersey také dvě jejich hlídková plavidla.

Francouzi mluví až o blokádě ostrova, protože nesouhlasí s novými licencemi, které byly vydané minulý pátek. Ty vůbec poprvé omezují počet dnů, kdy je možné rybařit ve společných vodách. Až dosud obě strany rybařily podle více než 200 let staré úmluvy, která ale podle prezidenta britské Asociace jerseyských rybářů Dona Thompsona vedla k tomu, že se mohly vytvářet vlastní licence, čímž se snížila rybí populace.

Francouzští rybáři tvrdí, že úřady na Jersey teď bez předchozího varování zavedly pro udělení licencí nové podmínky nad rámec vyjednané obchodní dohody mezi Londýnem a EU.

"Čekali jsme, že Francouzi nějak zareagují," říká Thompson. "Ale jejich reakce skoro připomíná něco, co by udělaly Írán nebo Rusko. Nejenže řekli, že nás odstřihnou od elektřiny, ale teď tvrdí, že ve čtvrtek zablokují náš přístav. Takže by se sem nedostaly trajekty s jídlem nebo se zásobami paliva. Řekl bych, že je to docela blízko válečnému činu," dodal.

Francie se nebojí

Francouzský protest ale podporují i někteří místní rybáři. Například Chris Le Masurier označil podmínky, které nové licence kladou na rybáře z Bretaně a Normandie, za "urážlivé a diskriminační". Jeho společnost Jersey Oyster Company vyváží každý rok přes 1000 tun ústřic, 80 procent exportu přitom končí ve Francii.

Podle Paříže je nový systém nespravedlivý a nepřijatelný. Tamní vláda také prohlásila, že se nenechá britskými loděmi zastrašit.

"Mluvil jsem s Davidem Frostem, britským ministrem odpovědným za vztahy s Evropskou unií. Nechceme udržovat napětí, ale situaci rychle vyřešit a projednat dohodu," řekl ministr pro evropské záležitosti Clément Beaune pro francouzskou agenturu AFP.

Jean-Marc Julienne, předseda organizace zastupující francouzskou Normandii na Jersey, také říká, že je nezbytné spor co nejrychleji vyřešit. "Bojím se, že by se situace mohla vymknout kontrole. Nechci, abychom došli k takovému momentu, protože moc dobře víme, jak těžké by bylo jednání znovu obnovit."

Jako tresčí války

Někteří lidé na obou stranách říkají, že situace se zbytečně vyhrotila. Podle kritiků se Londýn rozhodl toho politicky využít a poslal své lodě právě ve čtvrtek i proto, že se v celé Británii konají regionální volby. Tím by se posílila pozice konzervativců na Jersey, píše server The Guardian.

"Nemůžu uvěřit, jak všeobecně hloupé rozhodnutí je poslat tam dělové čluny," řekl bývalý britský velvyslanec Craig Murray, který se sám dříve zaměřoval na oblast moří a vyjednával dohodu o rybaření mezi Francií a Channel Islands v roce 1991.

Situace připomíná i události z minulosti. Například tresčí války ze 70. let minulého století, kdy na moři docházelo k násilným střetům mezi britskými a islandskými loděmi.

