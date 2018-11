V Česku se děje něco velmi špatného, říká o Babišově kauze žena hlídající eurodotace

Tvrzení syna premiéra Andreje Babiše, že byl držen na Krymu, je podle německé europoslankyně Ingeborg Grässleové důkazem, že v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo se v Česku děje něco "velmi špatného". Grässleová to řekla Aktuálně.cz a dalším českým médiím na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Grässleová vede Výbor pro rozpočtovou kontrolu, který dohlíží na hospodaření s evropskými penězi. V minulosti už Babiše často ostře kritizovala. Zdůrazňuje ale, že proti němu "osobně nic nemá". Jde jí prý jen o to, aby vyšla najevo pravda ohledně dotace pro Farmu Čapí hnízdo. Česká policie kvůli ní Babiše a jeho nejbližší rodinné příslušníky obvinila z podvodu.

Sledujete poslední vývoj ohledně Čapího hnízda?

Tvrzení syna premiéra Andreje Babiše, že byl držen na Krymu, jsou velmi znepokojující. Dokazuje to, že v Česku se ohledně kauzy Čapí hnízdo děje něco velmi špatného.

Doufám, že policie tvrzení pana Babiše mladšího prošetří a že ho vyslechne, protože on je v kauze Čapí hnízdo jednou z klíčových postav. Vyzývám k tomu, aby vyšetřování pokračovalo a pravda vyšla najevo. Je to v zájmu daňových poplatníků, protože jde o evropské peníze.

Každopádně to ale dokazuje, že Česko a speciálně pan Babiš má problém s vládou práva, a dokonce i ve vztahu k jeho vlastními synovi. Když jde někdo přes mrtvoly, není to podle mě dobrým příkladem vůdcovství.

Co konkrétně myslíte tvrzením, že v Česku se ohledně Čapího hnízda děje něco velmi špatného? Máte na mysli policii, premiéra nebo někoho jiného?

Mluvím o premiéru Babišovi. Jeho vlastní syn ho obvinil z toho, že ho jeho spolupracovníci unesli. Nemyslím si, že by si spolupracovníci dovolili unést syna svého šéfa, aniž by o tom šéf věděl. To je první věc, kterou je potřeba objasnit.

Další věcí je to, jaký to má dopad na vyšetřování případu Čapí hnízdo. To musí být v zájmu českých daňových poplatníků objasněno. Je skutečně už nejvyšší čas, aby pravda vyšla najevo.

Jak zatím hodnotíte konání českých úřadů, například to, jak reagují na vaše připomínky? Je všechno v pořádku?

Vždycky jsem považovala za pozitivní, že české úřady případ vyšetřovaly. Je to jeden z nesložitějších případů, s jakým jsem se kdy setkala. Bylo potřeba několikrát požádat o to, aby byli někteří obvinění zbaveni imunity, a vyšetřovatelé se do toho vždy pustili. To je vždy dobrý signál, který dokazuje, že v Česku funguje vláda práva.

Nový vývoj v této kauze ale ukazuje, že bude potřeba jít ještě dál. Je tu spousta kriminální energie, a to je znepokojující. Nechtěla bych být v kůži syna pana Babiše, aby o mně můj otec veřejně říkal, že jsem psychicky nemocná. I kdyby to byla pravda, není to nic, co by se mělo propírat veřejně. Vyšetřování musí pokračovat.

Dá se ale podle vás říct, že Česko jako takové není důvodem k nervozitě z hlediska dodržování vlády práva?

Když se podívám na to, jak se vyšetřují obdobné případy v Maďarsku, Rumunsku nebo Polsku, tak situace v Česku byla oproti těmto zemím vždy velmi rozdílná. Na otázku, jestli je v Česku možné vynutit vládu práva a jestli tam jsou svobodná média, jsem vždy odpovídala, že ano. Česko je v porovnání se zmíněnými zeměmi výjimkou. Vyšetřování tam navzdory všem problémům vždy probíhalo a média o něm, navzdory všem problémům, psala. To je dobrým signálem pro to, že země je velmi stabilní.

Teď ale musí české úřady prokázat, že se skutečně chtějí dozvědět, co se stalo. Já bych se to ráda dozvěděla a myslím, že spousta Čechů také.

