Robot Franta dobývá Evropu. Mladý český farmář oslnil umělou inteligencí ve skleníku

Devětadvacetiletý farmář Matěj Sklenář z farmy Ráječek u Brna používá ve sklenících robota, který kontroluje rostliny pomocí umělé inteligence. Nyní vyhrál v evropské soutěži pro mladé zemědělce v kategorii nejlepší digitální projekt . Klání, které se tento týden vyhlašovalo v Bruselu, pořádají evropští lidovci coby podporu začínajícím farmářům v EU.

Franta je docela macek. Měří čtyři a půl metru na výšku a váží okolo 300 kilo. Pracuje od nevidím do nevidím, protože denně musí zkontrolovat čtyřicet tisíc rostlin, list po listu. Zvládá to ale bravurně, takže investice přes 120 tisíc eur (v přepočtu necelé tři miliony korun) Sklenář nelituje. Naopak: má s ním do budoucna velké plány.

Franta je totiž stroj. Jeho název je FRAVEBOT, zkratka anglického fruit and vegetable robot. Na rodinné farmě Sklenářových, která se zaměřuje na rajčata a salát, mu říkají Franta. Jde o robotickou platformu, která se autonomně pohybuje po skleníku a lze na ni nasadit různá zařízení.

Mladý Čech zaujal v soutěži konkrétně robotem-skautem, který hledá škůdce na rajčatech nebo odhalí jejich choroby. Robot naskenuje každý den každou rostlinu ve skleníku a farmáři ohlásí, pokud se někde objeví nějaká potíž.

"Franta mi pomáhá odhalit problémy dřív, než by se na to přišlo běžně. Můžu pak velice rychle zakročit, aniž bych musel používat pesticidy," říká Matěj Sklenář. "Když se objeví plíseň na listu, stačí ho odříznout. Nebo lze aplikovat lokálně ochrannou látku, která není pesticid."

Na Frantovi začal Sklenář pracovat s expertem na robotizaci a studenty libereckého VUT a Mendelovy univerzity loni. Letošní sezona je první, kdy robota testují ve skleníku. Inspirací vydat se touto cestou mu bylo jeho dvouleté studium zemědělství v nizozemském Wageningenu.

"Nizozemsko mi hodně otevřelo oči. Nadchlo mě pro nové technologie," tvrdí Sklenář. "Je to nejvíc inovativní země v zemědělství. Co je pro vývojáře Silicon Valley, je pro nás skleníkáře Nizozemsko."

Rajčat vypěstují na brněnské farmě okolo 500 tun ročně a polním salátem osadí 50 hektarů. Letos začali také s jahodami. Franta má zatím na starosti jenom rajčata. Matěj Sklenář s týmem už ale sestavují robota, který by hlídal i jahody.

"Teď pracujeme na systému, který dokáže přesně předpovědět sklizeň. A do budoucna se chceme zaměřit na stroj, který by uměl sám aplikovat pesticid přesně na daný problém," zmiňuje plány zemědělec. "Farmář by tam vůbec nechodil, takže by se lidé vyhnuli styku s pesticidy."

Farma Sklenářových by ráda s robotem Frantou prorazila do dalších evropských zemí. Mají pilotní spolupráci s dalšími pěstiteli a rozjíždějí projekt na Slovensku. Pro větší expanzi ale musí sehnat investora.

Vítězství v soutěži, kterou evropští lidovci pořádají už od roku 2012, jejich věci může pomoct. "Matěj zavádí do praxe takzvané přesné zemědělství," řekla k tomu pořadatelka národního kola soutěže pro mladé zemědělce, europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

"Neplýtvá energiemi nebo vodou, neplýtvá pesticidy. Je to přesně to, kam chceme, aby se dostalo co nejvíc zemědělské produkce," dodala.

Za vítězství v soutěži dostal Čech pět tisíc eur. Evropští lidovci zaplatili informační video, na kterém Matěj Sklenář Frantu anglicky představuje.