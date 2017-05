Proč má "stejný" margarín v Česku jiné složení než v Německu? Ptejte se v chatu europoslance Svobody

? Kopřivová Hana - Dnes 9:09 Dobrý den, sdělte mi prosím kdo to vymyslel , že český zákazník má jiné chutě a že žádá jiné složení výrobků ! To přeci není pravda, že bychom byli padlí na hlavu a chtěli jíst odpadky. Děkuji za odpověď.

? OŠ - Dnes 9:03 Dobrý den, stále nechápu, jak je možné, že stejný výrobek, ovšem s jiným složením (v Německu samozřejmě lepším) stojí v Německu méně než u nás, když uvážíme, jaké mzdy mají Němci a jaké my, tudíž i náklady musí být vyšší. Čím to je? Mají u nás obchody tak nehorázné marže nebo snad hrají roli nestejné dotace? Díky!

?Vetchý Kmet - Dnes 8:55 Dobrý den,

jedna věta do zákona:

"Dovozce nesmí dovážet zboží, které má v zemi výrobce v obchodní síti jiné složení, než je složení dováženého zboží."

Druhá věta do zákona:

"Prodejce nesmí prodávat zboží, které má v zemi výrobce v obchodní síti jiné složení, než je složení dováženého zboží."

Pokuta v řádu milionů, protože statisíce jsou pro řetězce drobné, kdejaký hypermarket má denní tržbu v nad milion,Je to opravdu tak složité prosadit nebo je náš parlament, jak se veřejně říká, od lobistů koupený?To není nikdo schopen napsat a prosadit zákon, který by zabránil legálnímu okrádání kupujících v ČR? Děkuji za váš názor.