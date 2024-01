Prosazujeme svobodu na internetu, algoritmy nesmí ovlivňovat mínění lidí, říká Kolaja

V Evropském parlamentu jsem se našel, přiznává v podcastu Evropa v souvislostech pirátský europoslanec Marcel Kolaja, kterému brzy končí první mandát. Jako místopředseda parlamentu pomohl provést instituci pandemií covidu a s tím spojenou digitalizací. Právě chápáním moderních technologií se podle Kolaji Piráti, které z pozice jedničky vede i do červnových eurovoleb, odlišují od ostatních stran.

Během pandemie se Evropský parlament a jeho více než 700 poslankyň a poslanců muselo ze dne na den naučit pracovat jinak než doposud. Řada z nich zůstala uvězněna ve svých rodných zemích a vše od vyjednávání po hlasování probíhalo namísto osobních schůzek v Bruselu a Štrasburku pouze digitálně.

"Bylo jednoduché je přesvědčit o nutnosti technologií, protože to jinak nešlo. Někdy jim ale bylo těžké vysvětlit, jak správně technologii používat," připouští jednička pirátské kandidátky do letošních evropských voleb. Problém byl například s tlumočením ze všech jazyků.

"Všichni europoslanci dostali profesionální mikrofony, aby jim bylo dobře rozumět a tlumočníci mohli překládat. Někteří je ale nechtěli používat," vzpomíná. Pro tlumočníky tak byla práce velmi nepříjemná, až nakonec předsednictvo poslance varovalo, že kdo nebude mít kvalitní zvuk, nebude prostě tlumočený. "A najednou to všichni zvládli," usmívá se Kolaja.

Technologiím a digitálnímu trhu se věnuje i během prosazování agendy. Například v projednávané legislativě, která má zabránit šíření dětské pornografie na internetu, se Pirátům podařilo přesvědčit parlament ke změně.

Nalákat mladé voliče

"Původní návrh zákona by plošně šmíroval všechny lidi, a nevinní lidé by tak byli trestáni za zločiny několika jedinců," vysvětluje, proč Piráti jako jedni z mála s původním návrhem zákona nesouhlasili. Stále je ale nutné, aby se na návrhu shodly i členské země.

"Naším velkým úkolem je prosazovat na internetu svobodu," vysvětluje europoslanec. Lidé by podle něj měli mít kontrolu nad svým zařízením a být schopni rozhodovat o tom, jaká data na internetu sdílí i co se s nimi potom děje. "O tom by neměly rozhodovat velké korporace."

Kolaja doufá, že právě témata digitálních technologií přilákají k urnám i mladé voliče. "Chceme je motivovat k tomu, že zapojení do politiky je důležité, protože to může ovlivnit jejich životy. Ať už v oblasti technologií, nebo v otázkách ochrany planety," vyjmenovává klíčová témata.

Kolaja připouští, že během kampaně do Evropského parlamentu mohou v české vládní pětikoalici vzniknout neshody. "Je zcela běžné, že vznikají jiné koalice na lokální, jiné na národní a jiné na evropské úrovni," vysvětluje Kolaja neshody například s koaliční ODS, ke které je často velmi kritický na sociálních sítích.

Celý díl podcastu Evropa v souvislostech s europoslancem za Piráty Marcelem Kolajou si můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích. Vysvětluje v něm mimo jiné i to, proč usiluje o pozici budoucího českého eurokomisaře nebo jak manželství pro všechny může ovlivnit volby do Evropského parlamentu.