Otcovská dovolená na deset dní i dětské kluby zdarma. EU chce pomoci matkám s návratem do práce

před 3 hodinami

Už teď je možné zažádat si o evropské dotace na založení tzv. dětské skupiny, která slouží třeba místo družiny. Nová směrnice by navíc v Česku prodloužila otcovskou dovolenou a zpřístupnila by flexibilnější pracovní dobu.

Brusel - Odchod na mateřskou znamená pro většinu žen přerušení pracovní kariéry. Po návratu do práce navíc nevydělávají tolik jako muži, v Česku průměrně o deset tisíc korun měsíčně. Rozdíl v platech Čechů a Češek je dokonce druhým největším v EU, hned po Estonsku.

I podle Českého statistického úřadu vzniká největší rozdíl mezi příjmy obou pohlaví v momentě, kdy se ženy vracejí do zaměstnání po mateřské dovolené.

Evropská unie chce tak v budoucnu více podpořit matky při jejich návratu do práce. Už delší dobu mohou ženy využívat evropské peníze na financování dětských "klubů", které jsou volnější než například družiny.

Loni pak Evropská komise navrhla směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů.

"Směrnice zavádí minimální dobu otcovské dovolené při narození dítěte a dává rodičům možnost flexibilního pracovního úvazku," upřesňuje maltský europoslanec David Casa, který má nyní směrnici na starosti v Evropském parlamentu.

Novinky pro oba rodiče i delší otcovská

Právě rodičovskou a otcovskou dovolenou uplatňují členské země EU různě a podle komise často nevyváženě. Nyní by oba v páru mohli čerpat čtyři měsíce rodičovské dovolené a pobírat u toho náhrady alespoň ve výši nemocenské. Navíc by mohli tuto dovolenou uplatnit na děti do dvanácti let místo současných osmi.

Nebude ji ale možné převést z jednoho rodiče na druhého. Tím chce komise motivovat otce, aby čtyřměsíční období využívali. Další novinka, která se jich týká, je i zavedení otcovské dovolené ve výši deseti dní při narození dítěte.

Otcové a matky dětí mladších dvanácti let by dál získali právo požádat svého zaměstnavatele o zkrácenou pracovní dobu nebo o možnost práce na dálku. Pro zaměstnavatele ale není povinností jim vyhovět.

Návrh směrnice mají teď na stolech europoslanci z výboru pro zaměstnanost a sociální věc. Po jejich případných úpravách poputuje na hlasování Evropského parlamentu a vše musí ještě schválit jednotlivé členské země. Výsledná podoba směrnice se tak může ještě změnit.

Pokud by směrnice prošla, Česko by čekala řada změn. Od letošního února sice u nás funguje otcovská dovolená, je ale placená jen po dobu sedmi dní. Rodičovskou dovolenou pak sice mohou mít oba rodiče souběžně, ale jen jeden z nich během ní pobírá náhrady.

Navíc směrnici už teď někteří politici nebo subjekty kritizují. Například podle české Asociace hotelů a restaurací by se firmám v pohostinství akorát prohloubily problémy s nedostatkem zaměstnanců.

Spolky pro děti mohou být zadarmo

Připravovaná opatření ale nejsou jediným nástrojem EU, který má pomoci matkám s návratem do práce. Už teď fungují dětské skupiny, které lze financovat z evropských fondů.

"Náš projekt se snaží vyřešit problém sladění rodinného a pracovního života rodičů," vysvětluje Renata Rejchová, která stála u vzniku dětského klubu Studnice v Plzni.

Sama ještě před nedávnem čelila otázce, kam s dětmi, když chce pracovat, ale školní družina má omezenou otevírací dobu. Jako ideální řešení se jevilo právě založení dětského klubu, který bude vycházet lépe vstříc pracujícím rodičům.

Dalším požadavkem bylo, aby se za dětský klub nemuselo platit. Většina rodičů si totiž nemůže výdaje za obdobné služby "navíc" dovolit. A tak Rejchová úspěšně požádala o dotaci z evropských fondů.

"Kapacita klubu je 25 dětí a klub je permanentně plně obsazen," říká Rejchová. Děti tu mají k dispozici tělocvičnu, hudební nástroje, obrovskou zahradu nebo místnost vyhrazenou k odpočinku. Stará se o ně pět vychovatelek.

S dotacemi jsou spojené i kontroly, ty ale podle Rejchové nejsou nijak zdrcující.

Kluby fungují i pro předškoláky

Dětský klub Studnice slouží dětem z prvního stupně základní školy. V Česku ale přibývá i spolků pro předškoláky. Loni jich ministerstvo práce a sociálních věcí evidovalo přes 400.

"Dětské skupiny jsou stále více vyhledávanou alternativní službou péče o předškolní děti, neboť je mohou navštěvovat děti již od jednoho roku věku," uvádí ministerstvo.

I spolky pro předškoláky jsou financované z Evropského sociálního fondu. Ne každý, kdo o dotaci požádá, ji ale dostane, upozorňuje Petr Navařík z konzultační společnosti Erste Grantika Advisory.

"O dotace tohoto typu je opravdu velký zájem, o čemž svědčí i fakt, že již v prvních hodinách výzvy (ministerstva práce a sociálních věcí) bývá podáno takové množství projektů, že výrazně překročí alokaci výzvy," říká Navařík.

