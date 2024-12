Mohou škodit zdraví, ale zatím nemají náhradu. Brusel řeší, co s věčnými chemikáliemi

Kateřina Zichová, Euractiv.cz

Evropská unie plánuje upustit od tzv. věčných chemikálií, jinak známých spíš pod zkratkou PFAS. Jedná se o perfluorované a polyfluorované alkylové látky, které se řadí mezi tisíce uměle vyrobených chemických látek a které mohou poškodit lidské zdraví i životní prostředí.

Látky PFAS se nacházejí v domácnostech běžně. Našli byste je v hračkách, kosmetice, teflonovém nádobí nebo třeba goretexovém oblečení. Výzkum prokázal, že jsou velmi odolné a hromadí se v lidském těle i v přírodě. Oběma přitom mohou škodit.

Podle Evropské environmentální agentury mohou "vést ke zdravotním problémům", jmenovitě například poškozovat játra nebo přispívat k onemocnění štítné žlázy, obezitě, neplodnosti a rakovině.

I proto Evropská unie spolufinancuje velký vědecký projekt, na kterém se podílí asi 30 zemí světa a který přináší poznatky o tom, jak bezpečně nakládat s chemickými látkami, aby nepoškozovaly lidské zdraví.

Na věčné chemikálie a jejich negativní vliv si v minulých letech posvítila také skupina evropských zemí. Dánsko, Německo, Nizozemsko a Švédsko volají po tom, aby je Evropská unie zakázala. Proto se nyní Evropská chemická agentura zabývá tím, jak by měl odklon od používání PFAS v Evropě vypadat.

Škodlivé, ale nenahraditelné?

Agentura problematiku konzultuje i s třetími stranami, včetně průmyslu. Právě na něj by totiž případný evropský zákaz PFAS mohl negativně dopadnout. Podle posledních zpráv se bude agentura osudem PFAS zabývat ještě i v příštím roce. Pak svůj "verdikt" založený na vědeckých poznatcích a konzultacích odprezentuje Evropské komisi.

Proč látky, které škodí zdraví a přírodě, jednoduše nezakázat? Některé PFAS jsou nezbytné pro výrobu klíčových léčiv, jiné zajišťují specifické vlastnosti produktů, jako je nepromokavost oblečení a goretexové obuvi. Dostupné alternativy často nezaručují stejné vlastnosti, jsou nákladnější nebo zatím vůbec neexistují.

Proto by podle europoslance Ondřeje Krutílka (ODS, ECR) neměl mít unijní odklon od PFAS podobu plošného zákazu výroby, prodeje a dovozu produktů obsahujících tyto látky. "Mohlo by to zasadit další ránu našemu průmyslu. Dovedu si představit částečné omezení tam, kde objektivně hrozí přímé zdravotní riziko, ale rozhodně ne v kriticky důležitých oblastech," uvedl na dotaz redakce.

Pokud by mělo dojít na plošný zákaz, tak s výjimkami právě pro klíčové oblasti, uvedla jeho poslanecká kolegyně Markéta Gregorová (Piráti, Zelení/ESA). "Odklon od používání věčných chemikálií je nezbytný krok pro ochranu zdraví a životního prostředí. U plošného zákazu ale musíme mít na paměti, že existují oblasti, kde je jejich použití momentálně nenahraditelné a nezbytné pro společnost - například ve specifických léčivech či medicínských zařízeních," uvedla.

Jak uvedla evropská agentura, kromě plošného zákazu nebo zákazu s výjimkami je zde ještě jedna cesta, jak zajistit odklon od používání některých PFAS.

"Alternativní možností by například mohlo být stanovení podmínek, za jakých by bylo možné pokračování výroby, uvádění na trh nebo používání PFAS. Týká se to zejména těch použití a odvětví, u nichž důkazy naznačují, že by zákaz mohl vést k nepřiměřeným socioekonomickým dopadům. Tyto alternativní možnosti se zvažují mimo jiné, ale nejen, pro baterie, palivové články a elektrolyzéry," vysvětlila agentura.

Výzkum je klíčem

Klíčem je podle europoslanců výzkum. Ten je proto třeba dostatečně podporovat, aby byly bezpečnější alternativy k PFAS k dispozici co nejdříve.

"Klíčem je postupné zavádění zákazu doprovázené dostatečnou podporou výzkumu a vývoje. Pokud alternativy neexistují, návrh by měl jasně definovat přechodné období a povolit výjimky pouze v případech, kde je prokazatelně nezbytné a kde existuje plán na přechod k bezpečnějším řešením. To zajistí, že zákaz bude účinný, aniž by způsobil nepřiměřené dopady," míní Gregorová.

"Negativní vlivy na evropský průmysl lze zmírnit investicemi do inovací, granty a daňovými pobídkami na vývoj alternativních látek a technologií," dodala.

Podle Krutílka ale není podpora vědy a inovací v této oblasti spásná sama o sobě. "Jde o horizontální otázku podpory výzkumu a inovací a konkurenceschopnosti obecně. Na jedné straně může EU podporovat základní a aplikovaný výzkum přes program Horizont a na druhou stranu může pomoci průmyslu nepřímo - čím rozumnější bude celková evropská regulace a související zátěž pro firmy, tím více budou moci samy investovat do vývoje," upozornil.

Návrh na regulaci PFAS se očekává na konci příštího roku. Až teprve v jejím návrhu bude jasné, jakou cestu pro odklon od PFAS Evropská komise pro EU navrhuje. Na konečné podobě revize se pak budou muset shodnout členské státy a Evropský parlament, jejich schválení je pro omezení věčných chemikálii nezbytné.

Video: Víčka na lahvích napevno drží už tři měsíce. Brzy už nezahodíte ani lahev (24.10.2024).