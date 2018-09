EU podle Babiše: Premiér v lednu vystoupí před europoslanci. Řekne, jakou chce Evropu

Předseda vlády Andrej Babiš v lednu vystoupí s projevem v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

Praha/Štrasburk - Premiér Andrej Babiš (ANO) v lednu představí europoslancům, jak vidí budoucnost Evropské unie. Vystoupí s projevem k Evropskému parlamentu ve Štrasburku.

Deník Aktuálně.cz to zjistil z návrhu programu příštích schůzí europarlamentu. Posledním českým politikem, který k europoslancům promluvil, byl v roce 2014 prezident Miloš Zeman. Tehdy se přihlásil k evropské integraci, byť kritizoval některé její aspekty.

Babiš by měl europoslancům říct, jak si představuje další vývoj v EU v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, které se konají v květnu. Podle plánu by měli takový projev postupně přednést všichni premiéři či prezidenti států unie.

Český předseda vlády opakuje, že hlavním tématem voleb podle něj bude migrace. Zdůrazňuje, že Česko nepřijme ani jednoho migranta, přičemž odmítá přijetí nejen ekonomických migrantů, ale i skutečných uprchlíků, kteří utíkají před válkami.

Podle zdroje z Babišova okolí, který nechtěl být jmenován, ale premiér před europoslanci bude muset představit širší vizi toho, jak vidí unii. Pro to, aby ho zákonodárci brali vážně, by si jen s migrací nevystačil: "Určitě se bude snažit dát důraz i na jednotný evropský trh jako na něco, co Česko velmi podporuje a potřebuje," popsal zdroj.

Europoslankyně za ANO Martina Dlabajová si myslí, že je důležité, aby Babiš v projevu "představil svoji vizi a roli, kterou pro Česko vidí v EU". "Je pro nás důležité být silnou zemí v silné unii," řekla.

Babišovo ANO v rámci Evropského parlamentu patří do vlivné liberální frakce ALDE. Někteří členové parlamentu ale Babiše tvrdě kritizují, protože je podle nich ve vážném střetu zájmů kvůli tomu, že je vrcholným politikem a zároveň jako majitel holdingu Agrofert vlastnil média a byl příjemcem miliardových dotací. Babiš své firmy převedl do svěřenského fondu.

K největším Babišovým kritikům v Evropském parlamentu patří německá poslankyně Ingeborg Grässleová, která předsedá Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Babiš všechnu kritiku odmítá.

