Evropa hrozí Američanům kvůli clům: Chceme trvalou výjimku, Trumpovo chování je nepřijatelné

před 1 hodinou

Lídři států Evropské unie chtějí od Američanů trvalou výjimku z cel na dovoz oceli a hliníku do USA, jinak hrozí odvetou. Prezident Trump nakonec cla na země EU neuvalil, chce ale jednat o vzájemných obchodních vztazích.

Brusel - Lídři zemí Evropské unie se ostře ohradili proti chování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na summitu v Bruselu odsoudili jeho rozhodnutí zavést cla na dovoz oceli a hliníku. Chtějí, aby výjimka, kterou z těchto cel EU od Američanů dostala, byla trvalá.

Premiéři či prezidenti států EU "litují rozhodnutí USA uvalit cla na dovoz oceli a hliníku. Toto rozhodnutí nemůže být ospravedlněno národní bezpečností", shodli se politici včetně českého premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).

Trump zavedení cel zdůvodnil ochranou amerických bezpečnostních zájmů, především před dovozem z Číny. Jenže Čína do USA už téměř žádnou ocel nedodává. Americká opatření by tak dopadla hlavně na Kanadu, Mexiko, země EU, Japonsko nebo Jižní Koreu. Což jsou všechno blízcí američtí spojenci.

Unie, stejně jako ostatní státy, tak americkou argumentaci označuje za nepřijatelnou. Podle jednoho diplomata, který s novináři mluvil mimo záznam, je dokonce "zvrhlá".

Trump tento měsíc rozhodl o zavedení cel na dovoz oceli ve výši 25 procent a na import hliníku ve výši 10 procent. Státům EU na poslední chvíli přiznal výjimku, a jejich firmy tak dovozní cla platit nemusí. Tato výjimka je ale jen dočasná a Američané ji podmínili jednáními o vzájemných obchodních vztazích.

Trumpovi vadí, že státy EU mají vůči Americe obchodní přebytek, který za předminulý rok dosáhl zhruba 100 miliard dolarů, tedy přes dva biliony korun.

Prezident Trump tak opakovaně pohrozil například uvalením vysokých cel na dovoz německých aut. Evropané namítají, že obchodní přebytek je přirozeným výsledkem obchodní výměny - Američané mají prostě zájem o evropské zboží.

Lídři zemí EU na summitu, který v pátek končí, Američanům pohrozili, že pokud cla na evropské zboží nakonec uvalí, Evropa na to odpoví.

Evropská komise už připravila návrh na odvetná cla na celou řadu vybraných amerických výrobků, například na motocykly Harley-Davidson, bourbon z Kentucky nebo džíny. Země unie "si vyhrazují právo na americké kroky odpovědět v souladu s pravidly Světové obchodní organizace", shodli se premiéři nebo prezidenti států unie.

Případná americká cla na ocel by dopadla i na české výrobce. Ti do USA loni vyvezli ocelářské výrobky za 200 milionů dolarů, což je přes čtyři miliardy korun.

České firmy, stejně jako další podniky v EU, by taky mohla poškodit levná ocel ze zemí, na které se budou vztahovat americká cla. Tato ocel by pak mohla začít proudit místo do USA do Evropy. Proti tomuto nebezpečí se chtějí země EU bránit zvýšením celních tarifů na zboží, které by se k nim případně z USA přelilo. Naopak hliník české firmy do USA vyvážejí jen minimálně.

Výjimku kromě zemí EU od Washingtonu nakonec dostala necelá desítka států. Podle amerického deníku Washington Post tak cla dopadnou hlavně na Rusko, Turecko a Japonsko.