Útok na špiona v Británii má na svědomí Rusko, shodly se země EU. Babiš chce Moskvě čelit společně

před 44 minutami

Státy EU přijaly britské tvrzení, že za útok otravnou látkou novičok v britském městě Salisbury jsou zodpovědní Rusové. Jednoznačně tak podpořily Velkou Británii v jejím sporu s Moskvou. Český premiér Babiš varuje před snahou Moskvy země unie rozdělit.

Brusel - Země Evropské unie souhlasí s tvrzením Británie, že za nedávný chemický útok v britském městě Salisbury je s největší pravděpodobností zodpovědné Rusko. Na summitu v Bruselu se na tom shodli lídři členských států EU. Podle nich "neexistuje žádné jiné věrohodné vysvětlení", jak na Twitteru napsal předseda summitu Donald Tusk.

Země EU tak stojí za Velkou Británií v jejím sporu s Ruskem. Londýn obvinil Moskvu z útoku otravnou látkou novičok v britském městě Salisbury na bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru.

Summit "odsuzuje nejsilnějším možným způsobem nedávný útok v Salisbury", prohlásili společně premiéři či prezidenti zemí unie. Oběti útoku, bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera, zůstávají v kritickém stavu v nemocnici. Státy EU zdůraznily, že jde o první příklad použití chemických zbraní v Evropě od druhé světové války.

Podle Britů je jasné, že za útok nese odpovědnost Rusko - buď ho Moskva přímo provedla, nebo nekontroluje své zásoby chemických zbraní, které navíc nelegálně vyvíjí. "Rusko spáchalo nestydatý a bezohledný útok proti Británii," prohlásila v Bruselu britská premiérka Theresa Mayová. Rusové jakoukoliv odpovědnost odmítli. Naznačili, že útok mohli buď spáchat sami Britové, nebo že smrtící látka novičok mohla uniknout ze skladů jiným zemím, například Česku. Praha to ostře popřela.

Mayová: "Ruská hrozba nezná hranice."

Lídři států unie včetně českého premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) potvrdili svou naprostou solidaritu s Londýnem. Babiš už v minulých dnech prohlásil, že "Česká republika stojí jednoznačně na straně našeho spojence", tedy Británie. Britská premiérka Mayová své kolegy v Bruselu varovala, že "ruská hrozba nezná hranice".

Podle dokumentů, které mají HN k dispozici, Babiš ostatním premiérům či prezidentům řekl, že členské státy unie musí společně čelit ruské informační válce. "Nesmíme dovolit Rusku, aby naši jednotu rozdělilo," měl Babiš říct podle předem připraveného prohlášení.

Ostatní členské země to vidí stejně. "Evropská unie by měla pokračovat v posilování svých schopností čelit hybridním hrozbám, včetně těch týkajících se kybernetické oblasti, strategické komunikace a kontrašpionáže," shodly se státy EU na summitu.

Za hybridní hrozby experti označují postupy, které Rusko použilo například při své agresi vůči Ukrajině. Jde o útoky počítačových hackerů nebo například o šíření nepravdivých informací. O tom, co konkrétně by mohly podniknout, chtějí mít státy unie jasno do své příští vrcholné schůzky, která bude v červnu.

Sankce? Čeká se na ruskou odpověď

Britové v reakci na útok vyhostili 23 ruských diplomatů, které obvinili ze špionáže. Momentálně připravují způsob, jak potrestat Rusy napojené na Kreml, kteří mají aktivity ve Spojeném království a jsou podezřelí z podílu na porušování lidských práv nebo praní špinavých peněz.

Londýn v tuto chvíli nenavrhuje zavedení dalších společných evropských sankcí nad rámec těch, které už EU na Rusko uvalila kvůli jeho agresi na Ukrajině. Do budoucna to ale není vyloučené - Británie Rusko žádá o vysvětlení své role v útoku na Skripala. "Členské země se dohodnou jaké vyvodí důsledky ve světle toho, jak ruské úřady odpoví", shodli se v Bruselu lídři států unie.

K novým sankcím už vyzvali někteří europoslanci, například Pavel Telička (zvolený za ANO, s hnutím ale ukončil spolupráci). Podle něj by měly státy EU zavést "opatření vůči Rusku za použití nervového plynu proti civilním osobám na území EU".

Sergej Skripal byl důstojníkem ruské tajné služby, ale zároveň pracoval i pro Brity. Ruský soud ho kvůli tomu v roce 2006 odsoudil na 13 let do vězení, o čtyři roky později ho ale tehdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv omilostnil. Moskva následně Skripala a několik dalších osob vyměnila za desítku svých špionů zadržených ve Spojených státech.

Skripal poté přesídlil do Velké Británie, kde žil ve městě Salisbury jihozápadně od Londýna. Právě v tomto městě na něj a jeho dceru zaútočili zatím neznámí pachatelé.

Případu Skripal se podobá vražda dalšího bývalého ruského agenta Alexandra Litviněnka, který zemřel v Británii v roce 2010 na otravu radioaktivním poloniem 210. Britští vyšetřovatelé tvrdí, že ho zavraždili ruští agenti, nejspíš s výslovným souhlasem prezidenta Putina. Kreml to popírá.