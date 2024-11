"Elitní jednotka vyhrává nesmyslné bitvy." Tato sázka může být pro Ukrajinu osudová

Ukrajinci dokázali prorazit nepřátelskou linii u vesnice Novyj Put v ruské Kurské oblasti. Na záběrech elitní 47. mechanizované brigády se dvojice bojových vozidel M-2 Bradley kryje za kouřovou clonou, střílí ze svých 25milimetrových automatických kanonů a vypaluje protitankové střely TOW.

Tank M-1 Abrams ji následuje a podporuje rychlý útok. Po chvilce opětovná střelba Rusů ustává, Ukrajinci tuto bitvu vyhráli, píše americký server Forbes.

K souboji, ve kterém Ukrajinci využili špičkovou americkou techniku a zbraně, došlo na konci října. Novyj Put je ale vzdálen 400 kilometrů od místa, kde Rusko mohutně tlačí na obránce klíčových měst ve východoukrajinské Doněcké oblasti.

Zatímco elitní ukrajinská jednotka, jako jediný uživatel výše zmíněné západní techniky, vyhrává nesmyslné boje u ruské pohraniční vesnice, 79. ukrajinská výsadková brigáda stěží drží obranu ve městě Illinka, deset kilometrů jižně od města Kurachove, píše autor serveru Forbes.

Pokud padne Illinka, je pravděpodobné, že padne i Kurachove. Po jeho případném konci by Rusové mohli sevřít půl tuctu ukrajinských brigád do "pytle" v jižní Doněcké oblasti. Jde o klasickou taktiku, kterou agresoři s devastujícím účinkem poslední měsíce na Ukrajině uplatňují.

"Obejdou naše pozice ze tří stran a nechají úzké 'hrdlo' pro ústup. V důsledku toho i u bojeschopných jednotek často vznikne panika kvůli obklíčení, která vede ke stažení vojsk," vysvětlil ukrajinský novinář Stanislav Asejev.

Pokud Ukrajinci ztratí jižní Doněck, možná jim nezbude nic jiného než se zoufale bránit v Pokrovsku, městě necelých 30 kilometrů severně od Kurachova. A pokud ztratí i ten, může se celá jejich obranná linie na východě Ukrajiny rozpadnout.

Na východě Ukrajiny je v sázce hodně, v Kurské oblasti je to přinejlepším nejednoznačné, tvrdí Forbes. Pokud se Ukrajina po srpnové invazi do této oblasti snažila přitáhnout ruské síly z východu země, nepodařilo se jí to. Možná se nyní snaží udržet část Kurska, aby ji mohla při případných jednáních vyměnit za části Ruskem okupované Ukrajiny.

Kyjev podle serveru zřejmě sází na to, že současná ztráta ukrajinského území nebude pro případná jednání fatální. To ale není při srovnání hodnoty Illinky, Kurachove a Pokrovska s Kurskem jisté. "Je velmi těžké pochopit výhodu toho, že jsme tady na polích Kurské oblasti, zatímco ztrácíme města," napsal k tomu ukrajinský operátor dronu Kriegsforcher.

Podle tohoto uvažování by vozy Bradley a tanky Abrams měly být spíš na východní Ukrajině a pomáhat zadržovat neúprosnou ruskou ofenzivu, dodává Forbes.

