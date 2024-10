A co teď? Pochyby o odvážné ukrajinské operaci sílí, Rusko na ní může i vydělat

Dva a půl měsíce od zahájení ofenzivy na ruském území se mezi Ukrajinci stále častěji množí otázky ohledně dlouhodobé strategie Kyjeva. Přestože hlavním cílem vpádu do Kurské oblasti mělo být zpomalení ruského postupu na východě Ukrajiny, okupanti stále dobývají další oblasti.

Prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém projevu k příležitosti dvou měsíců od zahájení ofenzivy ocenil úsilí armády a poznamenal, že akce zpomalila okupanty na východě Ukrajiny. Podle údajů vlivného washingtonského Institutu pro studium války (ISW) však postup ruských vojsk v posledních měsících naopak zrychluje. V srpnu armáda Kremlu dosáhla největších zisků od října roku 2022, kdy obsadila 477 kilometrů čtverečních ukrajinského území.

"Možná se nepřítel stáhl z některých jiných směrů, možná ze záloh, ale žádné výrazné změny jsme tu nepocítili," říká o situaci voják Oleksandr, který je nasazený u obléhaného ukrajinského města Toreck. Jeho bratr ve zbrani Bogdan se obává, že pokud bude vpád trvat delší dobu, mohl by armádu Ukrajiny oslabit. "Pokud to ale bude krátkodobé, tak nás to posílí," hodnotí dle agentury AFP, kterou citoval ukrajinský Kyiv Post.

Ruské jednotky se na začátku října zmocnily také Vuhledaru, města, které má pro Putinovu armádu strategický význam. Rozkládá se totiž na vyvýšenině nedaleko místa, kde se kříží dvě hlavní bojové fronty - východní a jižní. Nyní se okupanti blíží k Pokrovsku, který leží na důležité železniční i silniční křižovatce, a to včetně mezinárodní evropské trasy E50.

Že je postup ruské okupace v posledních měsících rychlejší, potvrzuje i francouzský vojenský expert a výzkumný pracovník IESD Lyon Yohann Michel. Podle něj nyní nelze říci, že by ukrajinský vpád splňoval svůj účel. "Kyjev dosud pouze ukázal, že jeho armáda něco zvládne a dokáže vstoupit do Ruska, aniž by to způsobilo apokalypsu," dodal.

Hrdost pro unavenou Ukrajinu

Pro mnoho ukrajinských vojáků je ofenziva stále záležitostí hrdosti. Sergej, voják, který se právě z Kurské oblasti vrátil, AFP řekl, že morální a politické zisky za riziko stojí. Armádě Kyjeva se díky vpádu podařilo zajmout desítky ruských branců, což může pomoci ve snaze získat zpět vlastní válečné zajatce. "Je to jasný důkaz, že i Ukrajina může dobývat a vést útočné operace," říká.

Právě tento signál byl pro vyčerpané ukrajinské obyvatelstvo a vojáky důležitý. "Myslím, že by si Rusko mělo projít vším, co provedlo naší zemi," uvedl Sergejův stejnojmenný kolega ze 43. brigády. "Zároveň neděláme nic z těch hrozných věcí, které dělali a dál dělají vojáci Ruské federace na našem území," doplnil.

Také dělostřelec ze stejné brigády Dmytro cítil hrdost, když sledoval, jak jeho spolubojovníci vyráží do Ruska. "Byl jsem pyšný na naše vojáky, kteří dostali šanci bojovat s nepřítelem na jeho vlastním území. Rusko, které napadlo naši zem, konečně pozná, jak se cítíme a co je to válka," řekl.

Morální zisky jsou dočasné a mizí

Vpád do Kurské oblasti měl také ukázat západním podporovatelům Ukrajiny, kteří otáleli s poskytnutím větší vojenské podpory, že jejich pomoc může mít viditelný dopad. Hlavního spojence Kyjeva, Spojené státy, brzy čekají volby, které by mohly vynést Donalda Trumpa zpět do Bílého domu. Pokud by Ukrajina musela začít vyjednávat, držení malé části ruského území by mohlo zlepšit její pozici.

Nicméně, vyhlídka na jakékoli diplomatické diskuze se zdá být vzdálená. "Je tato operace úspěšná? Z vojenského hlediska ani ne. Morální zisky jsou dočasné a mizí," řekl Olivier Kempf, spolupracovník francouzské Nadace pro strategický výzkum. "Má to smysl s ohledem na vyjednávání. Ale pokud vám nejde pouze o to, je to naprosto absurdní," uvádí.

Rusko by podle Kempfa paradoxně mohlo vydělat na tom, že část ukrajinských jednotek odcestuje z hlavní fronty na východě Ukrajiny. "Kreml může tento počáteční neúspěch proměnit ve skutečnou strategickou výhodu," doplňuje.

"Teď je otázka, co budeme dělat dál," řekl AFP jeden z vojáků, který si přál zůstat v anonymitě. "Kde vezmeme lidi, sílu a prostředky, abychom v tomto příběhu pokračovali nebo ho nějak dokončili? Bůh ví, jak tento příběh skončí," uzavřel.

Rusové šponují jaderné hrozby. Analytik popsal moment, kdy bychom měli znervóznět (celé video zde)